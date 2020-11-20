Директор фонда капремонта: «Несмотря на пандемию, ремонт будет окончен в срок»

20 ноября 2020 / Партнерский материал / Фото: пресс-службы Администрации Томской области

Капитальный ремонт в этом году уже завершился в 223 домах, где проживает 40 тысяч томичей.

Как удается даже в условиях пандемии выполнять план, откуда берутся деньги на дополнительные объекты, сколько домов попадет в программу в следующем году журналистам рассказал генеральный директор Фонда капремонта многоквартирных домов Томской области Николай Савотин.

Томский фонд — в десятке лучших

Пер. Светлый, 40б. Выполнен ремонт фасада

2020 год для фонда капремонта начался не в январе, а в 2019 году. Уже тогда заключались контракты, подрядные организации закупали материалы, бригады приступили к работам. Благодаря этому часть плана удалось выполнить до мартовской пандемии.

— По полугодовому срезу результатов по России Томский фонд вошел в десятку лучших, — подчеркивает Николай Савотин. — В этом нам помог задел — мы не ждали начала 2020 года, поэтому минимизировали те риски и потери, которые коснулись сферы ремонта и других услуг. Конечно, в этом году сложилась непростая ситуация. Мы недополучили 2% по сборам: в 2019 году за капитальный ремонт платило 98,67% жителей, в этом — 96%. Эти 2% — издержки пандемии. Некоторые потеряли работу, у других упал уровень заработка. Кроме того, с весны решено не начислять пени за просроченные платежи.

Другая важнейшая причина, сказавшаяся на выполнении работ — отсутствие дополнительной рабочей силы. Не секрет, многие рабочие приезжали в Томскую область из ближнего зарубежья, в этом году из-за пандемии их не было. Повлияло и то, что ценовая политика складов и производителей материалов изменилась. Цены на российском рынке поднялись, а все цифры закладывались в 2019 году. Подрядным организациям пришлось закупать стройматериалы иногда даже в убыток себе.

Иркутский тракт, 13. Отремонтирована крыша

Также пандемия сыграла отрицательную роль в ремонте инженерных систем — всего, что связано с горячей и холодной водой, отоплением, газоснабжением. Весной люди боялись коронавируса и не пускали рабочих в свои квартиры. Тогда приостановили ремонт в 20 домах. Но даже при всех этих сложностях в фонде есть уверенность — к концу 2020 года удастся выполнить все обязательства. В большинстве домов, где проводился ремонт, уже началась подготовка к сдаче.

Что касается цифр, то в начале нынешнего года фонд планировал отремонтировать 226 домов. После завершения фактических работ высвободились сэкономленные деньги, и региональная комиссия фонда предполагает потратить эти средства на ремонт еще около 50 домов. Теперь речь идет о 272 домах.

Ул. И. Черных, 20. Отремонтирован лифт

Сегодня уже завершены работы в 230 домах, благодаря чему 40 тысяч томичей получили услугу по проведению капитального ремонта.

Работы «с заделом» на следующий год начнутся скоро — из чуть более чем 1 миллиарда рублей, запланированных на работы, уже прошли через конкурсы 750 миллионов. Заключены договоры, определены подрядчики, в части зданий начались работы. Важно учитывать в графике, что заниматься всеми домами одновременно нереально — на процессы влияет сезонность. Мягкие кровли никто не делает зимой, а скатные, наоборот, лучше делать в холодное время года, когда нет дождей.

Кроме плановых домов, фонд в этом году отремонтировал три дома, где образовались чрезвычайные ситуации. Речь идет о здании по Фрунзе, 218, где рухнула крыша, домах на Салтыкова-Щедрина, 48 и Новосибирской, 7. Самым сложным из них оказался дом на Салтыкова-Щедрина. Там пришлось полностью заменить всю крышу — плиты-покрытия, расположенные на крыше, начали падать на перекрытия. Для ее восстановления фонд заключал договор с организацией, имеющей право на проведение таких работ.

Работа с должниками

Северный городок, 58. Выполнен ремонт фасада

Даже в кризисный год фонду удается добиваться высоких сборов — 96% от общего числа плательщиков. Как здесь работают с должниками?

— Быть должным нам — невыгодно, мы тогда сделаем меньше работ, — рассказывает Николай Савотин. — Те деньги, что собираются с собственников, идут не на содержание фонда и его сотрудников, они полностью тратятся только на капитальный ремонт, проектирование и оплату строительного контроля. Второй момент, которые хорошо влияет на сборы — наша квитанция понятна. У нас есть квадратные метры, тариф и собственник, ее можно оплатить с телефона на сайте, через личный кабинет, банкомат, на почте. Можно подключить автоплатеж, сумма с января до декабря никак не меняется.

Обычно на 52-й день при просрочке платежа начинают начислять пеню, но в 2020 году ее отменили.

Тем, кто в пандемию потерял работу и лишился льгот соцзащиты из-за долгов за капитальный ремонт, Савотин советует заключить договор с фондом о рассроченном платеже. Сроки бывают разными — каждое обращение рассматривается индивидуально. После подачи об этом документов в соцзащиту оплата по льготам восстанавливается. Правда, если собственник не исполняет соглашения, то в соцзащиту поступает соответствующее уведомление, и льготы отменяются.

Ул. Киевская, 86. Отремонтирована крыша

План на год фонд составляет с учетом прогноза собираемости, в него закладывают инфляцию. На 2021 уже заключены договоры на 750 миллионов рублей. Эти обязательства фонд взял на себя с учетом возможных рисков:

— Мы заключили договоры на деньги, которые не только не собрали, а даже еще не начислили. Но планируем на 3 года вперед. С высокой долей вероятности мы можем предсказать собираемость средств, — уточняет Николай Савотин. — Работы, которые будут проводиться, финансово обеспечены, этим мы привлекательны для подрядных организаций.

Как изменится в 2021 году тариф на капремонт, решает не фонд, а депутаты. Гендиректор предполагает, что стоимость будет повышена соответственно инфляции. И напомнил, что все деньги пойдут на ремонт домов, а они стареют, в том числе и новые. Замена лифта обходится в 1,7 млн рублей и требуется раз в 25 лет, через такой же срок необходимо проводить работы на плоской крыше. Сразу найти деньги на все эти платежи жильцам сложно, для этого придумана система постепенного накопления средств на ремонт общедомового имущества.

Ул. Крымская, 43. Отремонтирована крыша

Жители дома могут знакомиться с планом и сметой проведения ремонтных работ — все проекты с ними согласуются. Что касается участия в разработке такой документации, то гендиректор фонда рекомендует доверить это специалистам:

— Мы все знаем, как лучше лечить, учить и строить. Но разрабатывают проект организации, имеющие на это лицензию, допуск. Мы в работе пользуемся стандартными, проверенными, хорошо зарекомендовавшими себя схемами ремонтов, но пожелания от специалистов и даже от собственников обязательно рассмотрим. Только надо понимать — можно захотеть, чтобы дом был глобально улучшен, но такое увеличение цены будет нечестным по отношению к соседям. Хотя жители могут перейти на спецсчет и за свои деньги разработать собственный проект, провести его проверку на достоверность и его реализовать. Это тоже возможно.

Безопасность и газ

Ул. О. Кошевого, 73. Отремонтирована крыша

С капитальным ремонтом в 2020 году столкнулось 40 тысяч жителей многоквартирных домов. Естественно, среди них были и те, кто высказывал претензии к сроку, качеству, шуму. Самыми странными из претензий Савотин считает отказ от ремонта системы газоснабжения.

— Жители домов на Красноармейской, 105 и Кулагина, 27 отказались, хотя проекты уже подготовлены и прошли экспертизу, согласование у газовиков, — подчеркивает гендиректор фонда. — Подрядчик вышел, а жители приняли решение не ремонтировать систему. Но это же безопасность дома! Призываю жителей допустить в квартиры рабочих, чтобы мы могли запустить газ по новым трубам. Уже во многих домах такой ремонт проведен, ни у кого нет нареканий. Все работает хорошо.

Ул. Говорова, 34. Заменена система газоснабжения

Хотя газ считается более современным и экологичным источником энергии, жители некоторых томских домов по-прежнему подают заявки о переходе с газа на электроснабжение. Сейчас таких два. Гипотетически это возможно, но надо понимать, что каждый многоквартирный дом имеет допустимую нагрузку, по которой рассчитывается система электроснабжения. Если установить электроплиту, то нагрузка возрастет, придется менять подводящий кабель, обеспечивающий дом электричеством, вносить изменения в подстанцию, дающую напряжение, и городскую систему электроснабжения в целом. Все это будет происходить за счет жителей дома, меняющего газ на электричество. Также собственникам придется делать ремонт после прокладки новой проводки, ведущей в каждой квартире к печке. Стоит хорошо подумать, действительно ли необходимо переходить на электроэнергию.

Что касается планов по капитальному ремонту на 2021 год, то работы уже начались, а первые сдачи объектов случатся в январе. Средства сейчас рассчитаны на 302 дома, но возможны коррективы.

Текст: Мария Симонова

Фото: пресс-служба Администрации Томской области

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