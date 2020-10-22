Границы исторического поселения в Томске: что изменилось в 2020 году?

22 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сергей Мальцев Обозреватель

Снос здания постройки середины XIX века по адресу пер. Сакко, 5/пр. Ленина, 140 вновь привлек внимание к проблеме принятия в Томске проекта границ исторического поселения.

Проблема уже настолько навязла на зубах у градозащитников, столько вокруг нее мифов и недопонимания, что пришло время в ней детально разобраться.

Для чего Томску статус исторического поселения?

Архитектура — это не отдельные здания, это гармония застроенной территории. В Томске сложилась уникальная историческая градостроительная среда. Целые кварталы единого исторического архитектурного ландшафта создают неповторимый эффект присутствия в ушедшей эпохе. Разрушение этого единого городского полотна связано не только с уничтожением отдельных зданий, но и возведением на их месте несуразных объектов, разрушением исторических видов, изменением гармоничного соотношения зданий относительно друг друга и всей среды.

Градостроительный кодекс никак не регулирует архитектурный облик новых строений. То есть, согласно ему, посреди столетних деревянных зданий, можно воткнуть современный краснокирпичный, стеклянно-алюминиевый, или шлакоблочный дом современного или даже футуристического вида. Знакомо? В Томске исторический центр уже перегружен подобными, с позволения сказать, решениями. И тот факт, что такое соседство не идет на пользу ни старому, ни новому, порой не интересует ни застройщика, ни проектировщика. Статус же исторического поселения устанавливает «архитектурное сообразие» новых строений, вводит ограничения и требования к материалу наружных стен и высотности новых строений, включая индивидуальное жилищное строительство. Это во-первых.

Во-вторых, сейчас сложилась ситуация, когда статус городу уже присвоен, а документов, его регулирующих, нет. И в соответствии с полученным статусом, но, без утвержденных границ исторического поселения, требования к застройщикам распространяются на всю территорию города. А что это значит? А это значит, что для строительства даже в современных районах, требуется разрешение Комитета по охране культурного наследия. Что ж плохого, скажите вы? А то, что это осложняет жизнь и застройщиков, как не странно, так и Комитета. И подача запросов, и выдача разрешений превращаются в конвейер. В формальную, техническую процедуру, без индивидуального подхода к каждому объекту, к каждой территории.

В-третьих, законодательство об историческом поселении требует согласование генеральных планов (генплан) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в Минкульте. То есть, все изменения в ПЗЗ должны направляться на согласование в Москву. В связи с тем, что границы исторического поселения «Город Томск» до сих пор не утверждены, это требование распространяется на всю территорию муниципального образования «Город Томск». То есть, никакие изменения в генплан и ПЗЗ фактически невозможны, до тех пор, пока не утверждены границы исторического поселения.

В конечном итоге, статус исторического поселения федерального значения Томску нужен для того, чтобы упорядочить вообще все градостроительные процедуры в городе.

История вопроса

История эта для Томска началась в феврале 1990 года. Тогда решением коллегии Минкульта РСФСР наш город, среди прочих 426, был включен в перечень исторических населенных мест. В 2010 году уже Министерство культуры РФ и Минрегионразвития установили новый перечень исторических поселений, сократив его, по сравнению с перечнем 1990 года, в десять раз, до сорока одного. В 2012 году в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в статью 59 «Понятие исторического поселения» были внесены изменения, разделяющие понятия исторические поселения федерального и исторические поселения регионального значения. Кроме того, в 2014 году Министерством культуры был утвержден порядок включения населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения, утверждения его предмета охраны и границ территории.

До 2016 года никаких внятных движений во властных кабинетах по поводу исторического поселения не наблюдалось. Но в марте того года разработчики «надчеловеческого» проекта «Томские набережные», питерская компания ООО «Ленгипрогор», предложили снять с Томска статус исторического поселения федерального значения. Это ожидаемо вызвало возмущение общественности, и, что важнее, придало широкую огласку самому факту присвоения Томску статуса исторического поселения федерального значения. В результате Сергей Жвачкин вернул проект «Томских набережных» на доработку, заявив: «Еще раз обращаю внимание разработчиков — не может быть и речи о лишении Томска статуса исторического поселения. Прошу прекратить даже намеки на эту тему. Памятники архитектуры утрачены быть не должны».

Летом 2016 года мэрия объявила конкурс на разработку и утверждение проекта границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения «Город Томск». Конкурс выиграла организация ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ), субподрядчиком стала вологодская ООО «Валбэк-ру». Важно заметить, что сроком утверждения границ исторического поселения Минкульт установил 1 января 2017 года. В июне 2016 было понятно, что к январю никто ничего не успеет сделать. И сроки продлили. В первый раз.

Проект, представленный ФГУП ЦНРПМ, не понравился мэрии. Городские власти предложили сократить границы так, чтобы они не мешали реализации проекта «Томские набережные», как части федерального проекта «ИНО Томск». Разработчики отказались. Спорящих пытались примерить на Градостроительном совете при губернаторе. В итоге точку поставил суд, отклонивший иск мэрии. Притом, что и мэрия не стремится принимать предложенный проект.

15 декабря 2018 года состоялось заседание Совета по культуре при Президенте РФ. На этом заседании председатель Центрального совета ВООПИК Артем Демидов рассказал Владимиру Путину о сложившейся ситуации. Президент дал поручение губернатору до 31 мая «обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения». В мае 2019 года казалось, что конфликт между разработчиками и мэрией разрешен, проект утвержден и направлен в Минкульт. Правда оказалось, что в проект были внесены изменения. Ни ВООПИК, никто-либо еще из общественности об этих изменениях ничего не знали. Проект из Минкульта был возвращен на доработку.

В январе 2020 года в Минкульте еще раз рассмотрели проект документов по историческому поселению. Данный проект уже был результатом компромисса между властью, профессионалами и общественниками. В частности, для сохранения расширенного списка домов фоновой застройки, пришлось отказаться от многоконтурности границ. То есть, в границы не вошли Спичка, Сосновый бор и Томск-2. Этот проект тоже вернули на доработку. Дальше внесением необходимых изменений занималась рабочая группа, в состав которой вошли представители областных и муниципальных органов власти, архитекторы, реставраторы, ученые ТГАСУ и общественники, включая представителей регионального отделения ВООПИК.

И всё это время в городе сносились исторические здания, высотной застройкой уничтожался градостроительный ландшафт, перекрывались видовые точки. За прошедшие годы центр города уже изменился не в лучшую сторону. И каждый год уносит часть того самого исторического поселения.

Что теперь?

Рабочая группа проработала с середины марта до середины сентября этого года. Результатом ее работы стало разделение исторической части города на 195 кварталов, выделена зона, в которой помимо ограничений по высоте были определены требования к материалу стен (зона Р-2), сформировали список Ценных градоформирующих объектов (ЦГФО), в нем 902 здания (уточнение редакции: это помимо 520 зданий, могил, сооружений, памятных мест, которые уже и так стоят на госохране). И много чего ещё наработала рабочая группа.

Но важнее то, чего она не смогла сделать. Например, не были разработаны типовые архитектурные решения фасадов для объектов, строящихся на территории исторического поселения с учетом специфики каждого исторического района. А также не были скорректированы видовые точки, включенные в предмет охраны исторического поселения. Не скорректирован перечень видов разрешенного использования, устанавливаемых применительно к каждой зоне. И еще некоторые работы, которые требуют профессионального подхода. И их предстоит выполнить. Без этого проект опять не будет принят. И, насколько мне известно, в городском департаменте архитектуры и градостроительства (ДАИГ) нет ни малейшего желания приступать к организации этих работ. И в целом, они как-то не любопытны к этому процессу. А зря! Ведь проект несет в себе некоторые сюрпризы для ДАИГ. Например, планы по развитию (чаще всего расширению) дорожной сети могут упереться в ограничения исторического поселения.

Срок, поставленный Минкультом, — теперь лето 2021 года. К этому времени нужно, чтобы проект прошел экспертизу Федерального научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры РФ, утверждение собственно в Минкульте, и регистрацию в Минюсте. Для того, чтобы всё это успеть, нужно закончить весь пакет документов к декабрю.

С другой стороны, уже столько раз продляли и откладывали сроки президентского поручения, что никто и не торопится.

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