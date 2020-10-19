Юрий Ельский: Зачем издательства уходят в онлайн?

19 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

На прошлой неделе в Томске завершилось первое большое профессиональное событие томского проекта «Большой университет». Всероссийский форум «Университетская библиотека: #следуйзанами» собрал 250 участников и ведущих экспертов отрасли. На нем представители университетских библиотек и издательств учебной литературы обсуждали, как идти по пути развития и быть нужными в структуре университета и города.

Поговорили с одним из экспертов форума, Юрием Ельским, коммерческим директором санкт-петербургского издательства «Лань». Оно начинало в 1993 году с выпуска книг для широкой аудитории, позднее сконцентрировалось на издании книг по точным и естественным наукам, а в последнее время занимается, в основном, формированием одноименной электронно-библиотечной системы, крупнейшего в России агрегатора учебной литературы.

Узнали у Юрия, изменился ли спрос на учебную литературу в последние годы, что такое сетевая электронная библиотека и зачем издательству мобильная разработка.

— Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на рынке учебной литературы?

— Здесь за последние 10 лет произошла поистине революция. Очень серьезно сократились тиражи издаваемой литературы. Если раньше это были 3—5 тысяч экземпляров, потом 1000, а сейчас тиражи по 50—100 экземпляров, максимум 200. Если книжка востребована, то ее допечатывают.

Сейчас наши усилия сосредоточены на формировании контента электронно-библиотечной системы «Лань» и, соответственно, на предоставление доступа к этим книгам для университетов уже в онлайне. И это не только наши, ланевские, издания. Эта система — крупнейший российский агрегатор, которые собирает на своей платформе книги различных российских издательств. На сегодняшний день порядка 500 издательств размещают у нас свои книги.

— А как насчет магазинов специализированной литературы? Например, в тех же вузах? Они еще существуют?

— В вузах существуют свои, условно говоря, ларьки, где продается бумажная литература. Таким образом вузы имеют возможность реализовать то, что сами издают, среди студентов. Но такие магазинчики составляют очень малую часть оборота учебной литературы. Например, вся наша розница продается как в нашем интернет-магазине, так и на ряде известных площадок — «Лабиринт», «Озон» и так далее.

— Есть ли разница между различными площадками для книготорговли?

— Логика работы интернет-магазинов в принципе во всем мире одинакова. Где-то оборот меньше, где-то больше. Есть какие-то фишки, какие-то нюансы, с ними у нас разбирается специальное подразделение, которое занимается этим направлением.

— С кем вы как коммерческий директор издательства обычно взаимодействуете?

— В основном, с вузами. Руководство библиотек вузов — очень требовательная аудитория, компетентная и внимательно относящаяся к качеству предоставляемых услуг. Здесь невозможно соврать, выдать желаемое за действительное. Поэтому необходимо серьезное внимание к качеству и нормальным взаимоотношениям.

— Федеральные округа как-то отличаются между собой в этом плане?

— Никакой разницы, только в менталитете людей. Южные люди всегда более темпераментные, северные — более спокойные. Сибирь я вообще считаю такой территорией, на которой живут (не хочу никому льстить) добрые отзывчивые хорошие люди, без какой-то уж совсем задней мысли, по-моему. У меня много друзей в Сибири, я давно и часто здесь бываю.

— Как относитесь к такому, достаточно расхожему, штампу про Томск — студенческая столица. На ваш взгляд, это соответствует действительности?

— Соответствует, потому что Томск — небольшой город, по сравнению с тем же Новосибирском или Красноярском. Университеты сосредоточены в центре города. Как приезжий я бываю, в основном, в центре, и это чувствуется.

— Какая литература сейчас востребована у студентов. Замечаете ли вы какие-то ощутимые тренды?

— Студентами востребована литература по тем образовательным проектам, по которым они обучаются. Если человек изучает физику, у него будет востребована физика, если он учится дирижерскому мастерству, он будет читать литературу по музыке. По большому счету здесь нет изменения потребительского спроса по сравнению с тем, что было, допустим, 15 лет назад. Меняется только формат доставки.

— Как на жизнь издательства повлияло изменение формата доставки и работа с электронными системами?

— В корне изменилось все. Издательство существует с 1993 года. В 2009 году прозвучало поручение президента Медведева о том, что вузы обязаны предоставлять студентам доступ к электронным ресурсам. Для нас стало очевидным, что создание своей библиотечной системы — это вещь, в которую нужно погружаться. И, как любой издатель на тот момент, мы боялись, что у нас все украдут, все пропало. Но понятно, что надо либо бояться и ничего не делать, либо разобраться в вопросе. Не можешь сопротивляться — возглавь, условно говоря. Мы начали разбираться, обратились к опыту в том числе и западных коллег, и ведущих российских университетов, которые на тот момент уже работали с электронными ресурсами. Приняли решение о создании собственной библиотечной системы, которая существует на протяжении 10 лет. Мы горды тем, что она лидирует в России по объему подписчиков.

Суть издательства — производство контента — не изменилась. Мы производим контент на достаточно серьезном уровне в области электронных ресурсов. Хотя и книжные продажи не снижаются, мы ими тоже активно занимаемся. Но со снижением тиражности литературы, мы должны были достаточно серьезное внимание обратить на рост количества выпускаемых наименований. С этим удалось справиться. У нас своя разработка и специальное подразделение, которое этим занимается.

— Сколько человек работает в этом направлении?

— Не очень много. Но это несколько отделов, которые занимаются разработкой, созданием и обслуживанием, а также договоренностями с различного рода издателями контента. Опять же очень серьезное внимание мы уделяем вопросам открытого доступа. У нас на платформе была запущена сетевая электронная библиотека вузов страны. В ней на сегодняшний день порядка 200 университетов собрали для себя порядка 25 тысяч наименований книг, которыми их студенты могут пользоваться бесплатно. За счет этой оптимизации вузы получают возможности покупать контент, принадлежащий коммерческим издательствам. Есть очень много коммерческих издательств, которые не разрешают бесплатно читать свои книги. Например, издательство «А. Е. Ландау» — пример качественной учебной литературы. У вузов высвобождаются деньги на покупку этих книг. По большому счету, мы таким образом влияем на повышение качества образования.

— Расскажите о своей мобильной разработке, пожалуйста.

— У нас есть мобильное приложение для библиотечной системы, которое позволяет читателям пользоваться ей в любой точке мира. Это набор сервисов, которыми должна обладать любая клиентоориентированная компания. Есть такое понятие — респонсивная, отзывчивая система. Я не выделяю это как что-то сверхъестественное, это нормально, это должно быть.

Качественное мобильное приложение — это дорогое удовольствие. Мы сознательно вкладывали в него деньги, но его разработкой сами не занимались, разработали техническое задание и отдали нашим партнерам. Невозможно объять необъятное. Но, по сути, это наша идея и наша разработка, а реализация ТЗ — это уже другое.

— Что вы планируете развивать в ближайшее время?

— Мы активно занимаемся развитием сетевой электронной библиотеки, о которой я говорил — открытый доступ, бесплатно. Основная концентрация наших усилий заключается в этом. Ну, естественно, это очень серьезное увеличение издаваемых наименований. За последние время мы увеличили наш издательский портфель примерно на тысячу экземпляров. Это литература для среднего специального образования, которое сейчас тоже очень активно развивается, нехватка литературы там тоже очевидна.

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