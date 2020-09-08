Сны о войне. Томский областной краеведческий музей открывает необычную выставку

8 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Ксения Толстошеева

В четверг, 10 сентября, в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова заработает новая выставка «Война — тяжелая работа».

Экспозиция расскажет о повседневности Второй мировой не только официальными документами, но и от лица её участников и тружеников тыла.

Фрагмент выставки «Война — тяжелая работа» Фото: Ксения Толстошеева

Сюжет выставки — история девочки из Ленинграда, работающей на эвакуированном заводе в Томске. Задремав во время обеденного перерыва, она видит сны — о мирном времени и о войне.

— Идея концепции выставки родилась во время работы в нашем музейном архиве. Там были найдены воспоминания работников томских заводов, в том числе, товарища Добашинской с эвакуированного завода «Электросила». Она описала момент, когда ее родственник пришел домой и со слезами на глазах рассказал, как зайдя в цех, он увидел, что девчонки, работающие на заводе, принесли куколок и в обеденный перерыв играют за станками, — рассказывает старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ТОКМ Татьяна Назаренко. — Нам давно знаком военный образ подростка, который стоит на ящиках и работает на станке. Он достаточно выразительный, но когда ты понимаешь, что эти героические пацаны и девчонки были еще сущими детьми.... и играли в куклы в перерывах или устраивали драки, но как только начиналась работа, тут же брали на себя взрослую функцию! Этот образ оказался очень трогательный, буквально до слез, зацепился в голове и от него начала развиваться остальная мысль: какие сны видел этот ребенок?.

Монтаж панно с изображением героини Фото: Ксения Толстошеева

Отсюда же возникла и тема куклы, которая принадлежит девочке. Экспозиция разделена на три зала. Первый показывает довоенную жизнь и реальность войны. Вторая зона — тыловая, больше знакомая ребенку, а третья посвящена теме памяти о войне. Образ главной героини с куклой проходит через все три зала.

Героиня выставки и модель, Дарья Мазур Фото: Ксения Толстошеева

— В первом зале героиня - ребенок, работающий на заводе, но при этом, учащийся в школе и следящий за ситуацией в стране. Во втором зале это девочка, которая участвует в шефском концерте в госпитале для раненых. В третьем зале — та же героиня, но спустя 75 лет после Победы, — рассказывает Татьяна Назаренко.

Илья Кац, Дарья Мазур и Алексей Пестин Фото: Ксения Толстошеева

Моделью для образа девочки в первых двух залах стала томичка Дарья Мазур.

Для героини в возрасте — реальный ветеран войны, труженица тыла, которая жила в то время в Туле:

— Это был достаточно взрослый ребенок, она многое видела, многое помнит, и слава богу, она и сейчас жива, в добром здравии, — рассказывает Татьяна Назаренко.

Подготовка выставки шла в течение всего периода пандемии. В команде проекта — сотрудники музея. За сценическую часть и визуальное решение выставки отвечает Алена Шафер, за исследования - Татьяна Назаренко, научной работой занималась Зоя Игнатенко, за интерактивные решения отвечал Илья Кац.

Алена Шафер с исторической куклой, ставшей одним из акцентов истории Фото: Ксения Толстошеева

В экспозиции будут представлены экспонаты с самыми разными историями. Часть из них есть изначально, другие приобретают дополнительное значение уже во время музейной жизни. Например, про книгу «Краткий курс ВКП (б)» известно, что ее жена дала с собой мужу, отправляющемуся на фронт. А елочные игрушки, которые делали в местной артели из отходов продукции Томского электролампового завода, узнают многие томичи:

— Одна из посетительниц музея рассказала нам, как ее водили в детстве на это производство. Тогда стеклодув дал дунуть девочке в трубку, чтобы получился стеклянный шарик. Но девочка не поняла, что нужно делать, и втянула воздух в себя. По счастливой случайности, все обошлось — отделалась небольшими ожогами, — рассказывает Татьяна Назаренко.

Елочные игрушки Фото: Ксения Толстошеева

Витринами для ряда экспонатов служат настоящие довоенные снарядные ящики — тот, в котором лежат елочные игрушки, произведен в 1938 году.

Снарядные ящики разного размера использованы в качестве витрин Фото: Ксения Толстошеева

Еще одна, внушительная, часть экспозиции будет представлена на сайте музея. В нее войдут истории, личные воспоминания, а также исторические справки с интересными фактами — например, подробные пояснения, как подсчитываются потери, понесенные в годы Великой Отечественной войны. Познакомиться с ними можно будет, перейдя на сайт по qr-кодам, размещенным в залах музея, но заработает виртуальная часть выставки позже.

Монтаж «облаков» в первом зале Фото: Ксения Толстошеева

Также к открытию в музее подготовят небольшие ролики-воспоминания ветеранов. Текст для них озвучивали обычные томичи, захотевшие принять участие в проекте «Голоса Победы». Также на экране в зале будут транслироваться «сны о войне», которые видит девочка — видео собрано из фрагментов военных фильмов.

Проект «Война — тяжёлая работа» стал самым масштабным выставочным проектом 2020 года, который поддержали спонсоры и партнёры музея: Департамент по культуре Томской области, депутаты Законодательной Думы Томской области Наталья Барышникова, Галина Немцева, Сергей Звонарёв, Лев Пичурин, ТРО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и томские предприятия — «Томское пиво», «Манотомь», «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева», а также «Газпром Трансгаз Томск».

Контент-партнёрами проекта выступили Государственный архив Томской области и Центр новейшей документации Томской области.

Витрина «Довоенная жизнь» Фото: Ксения Толстошеева

Экспонаты «военной реальности» Фото: Ксения Толстошеева

Монтаж экспозиции Фото: Ксения Толстошеева

В зале «памяти» Фото: Ксения Толстошеева

Монтаж экспозиции Фото: Ксения Толстошеева

Монтаж экспозиции Фото: Ксения Толстошеева

Сцена для «шефского концерта» Фото: Ксения Толстошеева

В зале идет работа Фото: Ксения Толстошеева

Фрагмент экспозиции Фото: Ксения Толстошеева

Фрагмент экспозиции Фото: Ксения Толстошеева

Фрагмент экспозиции Фото: Ксения Толстошеева

Внутри такой тетради можно было писать мелом - и стирать написанное, как с грифельной доски Фото: Ксения Толстошеева

Фрагмент экспозиции Фото: Ксения Толстошеева

На монтаже Фото: Ксения Толстошеева

Фото: Ксения Толстошеева

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