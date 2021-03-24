«Сибэлектромотор»: 10 кадров из прошлой жизни завода

24 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова, апрель 2012 года

В середине ХХ века Томск внезапно стал промышленным городом. Когда началась война, сюда массово эвакуировали заводы из центральной части страны. К 2021 году лишь некоторые из них продолжают работу.

Пройдемся в нашем архивном фотообзоре по одному из этих предприятий — «Сибэлектромотору».

Сейчас ступени серого здания на площади Кирова начали приходить в негодность, зарастая травой. Но еще десять лет назад здесь было действующее предприятие, некогда одно из крупнейших в Томской области — «Сибэлектромотор».

Так выглядел один из входов в заводской цех после реконструкции к 70-летию предприятия, отмечавшемуся в 2011 году. Тогда прямо на территории завода устроили феерическое шоу под названием «Техно-опера», а дети сотрудников раскрасили полсотни электродвигателей, произведенных здесь же, и разъехавшихся потом к заказчикам по всей стране. Кстати, днем рождения завода официально считалось 21 декабря — именно в этот день в 1941 году здесь были собраны первые электродвигатели.

А такими были старые цеха с изнанки. Созданное на базе ленинградской «Электросилы» и Ярославского электромеханического завода, предприятие официально именовалось «Государственный союзный завод № 653». До 1956 года его называли Томским электромоторным заводом, а после — «Сибэлектромотором».

На заводе делали электродвигатели для самых разных кранов — башенных, мостовых, портальных и многих других, применяемых в строительстве, на транспорте, в горно-добывающей отрасли или в металлургии. Делали здесь двигатели и для другого промышленного оборудования, например, для приводов, которые используются при очень высокой температуре на металлургическом производстве. Кстати, именно двигатель в разрезе находится на логотипе завода.

Продукция завода активно использовалась и в городском благоустройстве. Здесь изготавливали сборные чугунные плиты для трамвайных переездов, ограждения с вазонами для цветов. Так, в 2011 году на площади Ново-Соборной установили чугунные ограждения в стиле модерн, отлитые на «Сибэлектромоторе».

В 2007 году на заводе установили линию формовки итальянской фирмы Savelli, одного из самых крутых производителей литейного оборудования. Обновление обошлось в 6 мн. евро и было первым опытом работы итальянцев в России. После сборки томский завод становился единственным предприятием в стране, где могли выпускать продукцию европейского уровня и обслуживать потребности производителей вроде BMW. Проконтролировать ход монтажа в Томск приезжал владелец компании, Северино Савелли.

В 2012-м в местной «литейке» отливали не только части для моторов, но и другие вещи, вроде канализационных люков или городских урн. Вплоть до последнего времени такие урны, изготовленные на «Сибэлектромоторе», стояли у входа в мэрию Томска.

В 1990-х завод акционировался, часть площадей вдоль проспекта Кирова были проданы, но предприятие продолжило работу. В сером здании, выходящем на площадь Кирова, работал музей предприятия.

В 2012-м году в цеху завода еще был установлен работающий автомат с газированной водой, который использовали сотрудники.

В 2013 году производственные мощности «Сибэлектромотора» были перенесены в Северск.

и разместилось в свободных цехах Сибирского химического комбината. Объемы производства сократились в четыре раза и тем не менее завод продолжал поставлять свою продукцию по всему миру — в Казахстан, Белоруссию, Литву, Азербайджан, Армению, Туркмению, Монголию, Грузию, Румынию, Болгарию, Египет, Вьетнам, Украину и даже на Кубу.

В 2016 году завод обанкротился. Территорию в 27 гектаров на юго-запада Томска, которую прежде занимал «Сибэлектромотор», предполагалось отдать под строительство жилья. В 2021-м году она по-прежнему не используется.

Фото: Евгения Швецова, апрель 2012 года

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