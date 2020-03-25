Компания — университету: «Томскнефть» оказала помощь Томскому политеху

25 марта 2020 / Партнерский материал / Фото: АО «Томскнефть» ВНК

АО «Томскнефть» ВНК и Томский политехнический университет — давние партнеры. Компания регулярно оказывает вузу целевую финансовую поддержку.

Нынешний год не стал исключением. Средства, выделенные «Томскнефтью» были направлены на улучшение материально-технической базы Инженерной школы природных ресурсов, старейшего подразделения университета.

Большая часть средств, полученных от компании, была направлена на закупку оборудования для лабораторий Инженерной школы природных ресурсов. Так, в лаборатории буровых промывочных и тампонажных растворов появился новый криостат. Устройство используется для определения вязкости и температуры застывания различных жидкостей.

— Это самый стандартный тест для любых жидкостей, который применяется на всех месторождениях. Ведь нередко добыча ведется в условиях Крайнего Севера, — рассказывает Наталья Смирнова, исполняющая обязанности заведующей лаборатории геологии месторождении нефти и газа ТПУ. — Криостат применяется в обучающем процессе, с помощью него выполняют лабораторные работы студенты, но его также используют в своих исследованиях и магистранты, и аспиранты.

Для лаборатории геологии месторождений нефти и газа был приобретен хромотограф, оснащенный масс-селективным детектором. Это отечественное оборудование производства компании ЗАО СКБ «Хроматэк». Стоит такой хромотограф дешевле зарубежных аналогов, но по техническим характеристикам ничем им не уступает.

— В лаборатории развиваются два направления исследований — в области петрофизики и геохимии. Хромотограф используется для проведения именно геохимических исследований, на нем проводится маркерный анализ нефти. Ведь нефти бывают различного генетического типа — палеозойские, юрские. И с помощью хромотографа их можно разделить и определить, к какому типу они относятся, — говорит Наталья Смирнова.

Дарья Чекменева, магистрант первого года обучения, использует хромотограф в работе над своей магистерской диссертацией. Дарья занимается исследованием типов нефти с месторождений, расположенных в Томской области. Прибор дает возможность составить облик нефтей разных типов и определить биомаркерные показатели для каждого из них.

Хромотограф, который установлен в лаборатории, имеет дополнительный модуль — автосамплер, который помогает обеспечить круглосуточную работу прибора. В него загружаются пробы нефти, экстрактов, промывочных жидкостей, в целом он рассчитан на 18 проб. Также прибор оснащен пиролизером, которой позволяет работать не только с жидкими углеводородами, но и с твердыми образцами, например, с керном.

При этом хромотограф — достаточно универсальное устройство. Его могут использовать в своей работе, к примеру, химики-органики — хромотограф идентифицирует вещество, полученное в результате проведения органического синтеза.

— Это оборудование также используют не только научные сотрудники лаборатории, но и студенты, магистранты, аспиранты. Для учебного процесса он, наверное, сложноват, но студенты приходят, чтобы познакомиться с прибором, понять принцип его действия, — отмечает Наталья Смирнова.

Также на средства, полученные университетом от «Томскнефти», была заменена мебель в актовом зале, где постоянно проходят защиты диссертаций, конференции, заседания ученого совета. А Центр подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела получил новые компьютеры. Дорогостоящее оборудование используется для геологического и гидродинамического моделирования месторождений и скважин.

Сотрудничеству компании «Томскнефть» и Томского политехнического университета уже не один десяток лет. Ежегодно в вузе проходят дни открытых дверей «Томскнефти» — для студентов это хорошая возможность познакомиться ближе с крупнейшей нефтедобывающей компанией региона и узнать о карьерных возможностях. И, как показывает, практика, половина молодых специалистов, которые приходят после окончания обучения устраиваться на работу, выпускники Томского политеха.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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