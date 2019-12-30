Где поесть 31 декабря? Гид по заведениям

30 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Где перекусить 31 числа, когда часть заведений закрывается на спецобслуживание, а часть не работает совсем — рассказываем в нашем гиде.

Для удобства заведения расположены по времени работы. Те, что закрываются позже, находятся ниже.

До 15.00-16.00

Вегетарианское кафе «Радхика» (пер. Плеханова, 5а)

Время работы: 11.00-15.00

Кафе азиатской кухни «Дыхание вока» (пр. Ленина, 22)

Время работы: 10.00-15.00

Кафе Pasta mama (пр. Ленина, 121)

Время работы: 10.00-16.00

Кофейня «Сибирский кедр» (ул. Беленца, 9/1)

Время работы: 9.00-16.00

Кафе Ferma (пр. Комсомольский, 73)

Время работы: 12.00-16.00

Кафе-кондитерская «Пеки, Лола» (ул. Кузнецова, 1)

Время работы: 10.00-16.00

Ресторан «Сибирь» (пр. Ленина, 91)

Время работы: 12.00-16.00

Гриль-бар Rebro (пр. Ленина, 77а)

Время работы: 11.00-16.00

До 17.00-18.00

Кафе-кондитерская Torta (пр. Фрунзе, 98)

Время работы: 08.00-17.00

Кофейня «Буланже» (ул. Нахимова, 2; пр. Кирова, 5а; пр. Фрунзе, 61; пр. Ленина, 80; пр. Ленина, 133)

Время работы: 9.00-17.00

Бар FunCraft (ул. Усова, 6 стр 12)

Время работы: 12.00-18.00

Кафе «Гости» (пр. Фрунзе, 90)

Время работы: 8.00-18.00

Кофейня ProCofe (пр. Ленина, 100; пр. Ленина, 83)

Время работы: 10.00-18.00

Кафе «Багет-омлет» (пр. Ленина, 85)

Время работы: 10.00-18.00

Кафе Leto (ул. Гагарина, 2)

Время работы: 8.00-18.00

Гриль-бар «ШашлыкоFF» (ул. Красноармейская, 101а; пр. Фрунзе, 103)

Время работы: 11.00-18.00

(пер. 1905 года, 14в — 16.00-6.00)

Ресторан азиатской кухни TomYumBar (пр. Фрунзе, 61)

Время работы: 11.00-18.00

Кафе Maya Pizza (пр. Ленина, 85а; Иркутский тракт, 42)

Время работы: 10.00-18.00

Кофейня «ШоколадЪ» (пр. Ленина, 46)

Время работы: 11.00-18.00

Бар-ресторан «Снегири» (пр. Ленина, 84)

Время работы: 12.00-18.00

Гриль-бар Medium, please! (пр. Ленина, 55)

Время работы: 12.00-18.00

Ресторан «Река 827» (пер. Кооперативный, 2)

Время работы: 12.00-18.00

Ресторан «Пряности и радости» (пр. Ленина, 10)

Время работы: 12.00-18.00

Гриль-бар «Харди-Гарди» (пр. Ленина, 54а; ул. Красноармейская, 31)

Время работы: 12.00-18.00

Ресторан Dolce (Ленина, 97)

Время работы: 10.00-18.00

Ресторан «Бамбук» (ул. Гагарина, 2)

Время работы: 12.00-18.00

Ресторан «Инжир» (ул. Гагарина, 2)

Время работы: 12.00-18.00

До 19.00 — круглосуточно

Кофейня Go Coffee (пр. Ленина, 26)

Время работы: 9.00-19.00

Кафе-кондитерская Torta (ул. Гоголя, 55)

Время работы: 09.00-19.00

Ресторан «Йохан Пивохан» (ул. Беленца, 9/1)

Время работы: 12.00-19.00

(пр. Кирова, 58 — новогодняя программа с 21.00)

Кафе MakeLovePizza (пр. Ленина, 85а; пр. Комсомольский 14а)

Время работы: 10.00-20.00

Бар «Прокрафт» (ул. Розы Люксембург, 5/1)

Время работы: 12.00-20.00

Бар MeetUp (пр. Фрунзе, 25)

Время работы: 12.00-20.00

Ресторан «Мама, я дома» (пр. Ленина, 1в)

Время работы: 12.00-20.00

Кафе «Вышка» (ул. Беринга, 10)

Время работы: 10.00-21.00

(пр. Ленина, 1; ул. Усова, 11б; ул. Лыткина, 6/2 — круглосуточно)

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