Где поесть 31 декабря? Гид по заведениям
Где перекусить 31 числа, когда часть заведений закрывается на спецобслуживание, а часть не работает совсем — рассказываем в нашем гиде.
Для удобства заведения расположены по времени работы. Те, что закрываются позже, находятся ниже.
До 15.00-16.00
Вегетарианское кафе «Радхика» (пер. Плеханова, 5а)
Время работы: 11.00-15.00
Кафе азиатской кухни «Дыхание вока» (пр. Ленина, 22)
Время работы: 10.00-15.00
Кафе Pasta mama (пр. Ленина, 121)
Время работы: 10.00-16.00
Кофейня «Сибирский кедр» (ул. Беленца, 9/1)
Время работы: 9.00-16.00
Кафе Ferma (пр. Комсомольский, 73)
Время работы: 12.00-16.00
Кафе-кондитерская «Пеки, Лола» (ул. Кузнецова, 1)
Время работы: 10.00-16.00
Ресторан «Сибирь» (пр. Ленина, 91)
Время работы: 12.00-16.00
Гриль-бар Rebro (пр. Ленина, 77а)
Время работы: 11.00-16.00
До 17.00-18.00
Кафе-кондитерская Torta (пр. Фрунзе, 98)
Время работы: 08.00-17.00
Кофейня «Буланже» (ул. Нахимова, 2; пр. Кирова, 5а; пр. Фрунзе, 61; пр. Ленина, 80; пр. Ленина, 133)
Время работы: 9.00-17.00
Бар FunCraft (ул. Усова, 6 стр 12)
Время работы: 12.00-18.00
Кафе «Гости» (пр. Фрунзе, 90)
Время работы: 8.00-18.00
Кофейня ProCofe (пр. Ленина, 100; пр. Ленина, 83)
Время работы: 10.00-18.00
Кафе «Багет-омлет» (пр. Ленина, 85)
Время работы: 10.00-18.00
Кафе Leto (ул. Гагарина, 2)
Время работы: 8.00-18.00
Гриль-бар «ШашлыкоFF» (ул. Красноармейская, 101а; пр. Фрунзе, 103)
Время работы: 11.00-18.00
(пер. 1905 года, 14в — 16.00-6.00)
Ресторан азиатской кухни TomYumBar (пр. Фрунзе, 61)
Время работы: 11.00-18.00
Кафе Maya Pizza (пр. Ленина, 85а; Иркутский тракт, 42)
Время работы: 10.00-18.00
Кофейня «ШоколадЪ» (пр. Ленина, 46)
Время работы: 11.00-18.00
Бар-ресторан «Снегири» (пр. Ленина, 84)
Время работы: 12.00-18.00
Гриль-бар Medium, please! (пр. Ленина, 55)
Время работы: 12.00-18.00
Ресторан «Река 827» (пер. Кооперативный, 2)
Время работы: 12.00-18.00
Ресторан «Пряности и радости» (пр. Ленина, 10)
Время работы: 12.00-18.00
Гриль-бар «Харди-Гарди» (пр. Ленина, 54а; ул. Красноармейская, 31)
Время работы: 12.00-18.00
Ресторан Dolce (Ленина, 97)
Время работы: 10.00-18.00
Ресторан «Бамбук» (ул. Гагарина, 2)
Время работы: 12.00-18.00
Ресторан «Инжир» (ул. Гагарина, 2)
Время работы: 12.00-18.00
До 19.00 — круглосуточно
Кофейня Go Coffee (пр. Ленина, 26)
Время работы: 9.00-19.00
Кафе-кондитерская Torta (ул. Гоголя, 55)
Время работы: 09.00-19.00
Ресторан «Йохан Пивохан» (ул. Беленца, 9/1)
Время работы: 12.00-19.00
(пр. Кирова, 58 — новогодняя программа с 21.00)
Кафе MakeLovePizza (пр. Ленина, 85а; пр. Комсомольский 14а)
Время работы: 10.00-20.00
Бар «Прокрафт» (ул. Розы Люксембург, 5/1)
Время работы: 12.00-20.00
Бар MeetUp (пр. Фрунзе, 25)
Время работы: 12.00-20.00
Ресторан «Мама, я дома» (пр. Ленина, 1в)
Время работы: 12.00-20.00
Кафе «Вышка» (ул. Беринга, 10)
Время работы: 10.00-21.00
(пр. Ленина, 1; ул. Усова, 11б; ул. Лыткина, 6/2 — круглосуточно)