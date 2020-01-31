Городские пространства в Томске: семь удач благоустройства

31 января 2020 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

«Жизнь замечательных пространств» — совместный проект «Томского Обзора» и Центра развития городской среды Томской области. Рассказываем, как сегодня меняют и проектируют городскую среду, что происходит с общественными пространствами и как повышать качество благоустройства вокруг нас.

Томск уходит от типовых дизайнерских решений, когда один сквер от другого почти невозможно было отличить по фотографии.

Теперь у нас появились такие необычные для Сибири элементы, как солярные лежаки и парковые качели, на улицах небольшого райцентра «выросли» фонари-деревья, а узнать, что нравится людям, а что нет, помогает умная камера.

Мы выбрали семь самых необычных решений минувшего сезона, и попросили рассказать истории их появления специалистов Центра развития городской среды Томской области.

1. Фонари-деревья

Фонари-деревья так хорошо вписаны в естественное пространство парка, что в светлое время суток их заметишь не сразу Фото: Центр развития городской среды Томской области

Фонари в форме деревьев на улицах города Колпашево — одна из самых ярких находок прошлого благоустроительного сезона в Томской области.

«Идея однажды пришла мне в голову, и я нарисовал их за один вечер, просто образ, без чертежей и разверток, — вспоминает директор Центра развития городской среды Константин Казанцев. — Часто подрядчики не хотят подключать свое творчество и брать на себя ответственность; говорят, что чертежей не хватает, мы браться не будем. Но в этом случае все сложилось по-другому. Администрация Колпашево подхватила идею, они проконсультировались с местными мастерами и составили грамотное техническое задание, которое уже передали инициативному бизнесу. В итоге получилось корректно перевести образы в чертежи и конечную форму».

2. Солярные лежаки

Солярные лежаки ждут лета Фото: Владимир Дударев

В начале октября на набережной реки Томи в районе речного вокзала появились семь массивных солярных лежаков. Оригинальные конструкции состоят из металлического каркаса и деревянного настила. На них можно сесть или расположиться полулежа и смотреть на реку, расслабленно читать или беседовать. Кроме того, этот вариант шезлонгов востребован и у многих томичей с инвалидностью.

Горожане восприняли новшество по-разному. Кто-то посчитал уличный солярий в Сибири излишеством, а кто-то, напротив, начал использовать «места для посиделок» даже поздней осенью, завернувшись в пледы и захватив кофе в термосе. «Для города это интересно, ново. Посмотрим, как будет работать на деле. В России такие примеры уже есть и они востребованы», — отметил Константин Казанцев.

Кстати, одними лежаками благоустройство набережной не ограничилось. Здесь также появятся лавочки, урны, а весной можно будет увидеть новые растения: вейник остроцветковый, щучку дернистую и белый клевер.

3. Эксперименты с тротуарной плиткой

Разнофактурная плитка в Театральном сквере Фото: Владимир Дударев

В благоустройстве самых разных пространств использовались тротуарные покрытия, непохожие на стандартную плитку или асфальт. Например, в Театральном сквере использовали плитку сразу нескольких видов: цвета серого камня, под дерево и даже сделали дорожки из натуральной лиственницы.

«Формат плитки, текстура, фактура очень хорошо, гармонично вписались в окружающую среду, и она хорошо сочетается с деревянными скамейками», — отмечает Константин Казанцев.

На других площадках в реализации дизайнерских идей помогла ТДСК: оперативно сделала плитку необходимых для проекта цветов.

«Мы давали цветовые ралы, чтобы подходило под окружение, растительность, по ним готовили покраску плитки, — рассказывает Константин Казанцев. — Плиткой, выполненной по индивидуальному заказу, уложены пространства на Усова — Белинского, Кирова — Красноармейской, Фрунзе — Красноармейской и так далее».

На Усова-Белинского уложили экспериментальную тактильную плитку для слабовидящих, которую также сделала ТДСК. В отличие от той, что чаще всего встречается в городе, она не выделяется нелепым цветовым пятном, а гармонично вписывается в пространство, сохраняя свою функцию.

4. Приподнятый газон

Теперь сквер визуально отделен от перекрестка приподнятыми газонами Фото: Центр развития городской среды Томской области

В некоторых случаях функциональное решение пространства потребовало изменения рельефа. Так появился приподнятый газон в сквере на пересечении Фрунзе-Красноармейской.

«В сквере было плоское пространство и посередине круглая клумба. Там неуютно было находиться — слева-справа перекресток, плоско, шумно, загазованно. Поэтому мы сформировали площадку и ограничили ее приподнятыми газонами. Вокруг посадили деревья, чтобы сформировать шумозащиту. А внутри осталось уютное закрытое пространство, — рассказывает Константин Казанцев.

5. Парковые качели

Название фото Фото: Центр развития городской среды Томской области

Сидеть в сквере можно не только на скамейке. Более удобными многим кажутся большие парковые качели, немного напоминающие детство. Такие качели дизайнеры Центра разработали для сквера на пересечении проспекта Кирова и улицы Красноармейской. Важно, что над качелями сделан навес, это позволяет пользоваться ими не только в идеальную погоду.

«Обновка» пришлась по душе пользователям пространства. Люди перестали воспринимать сквер как транзитный узел и стали чаще здесь задерживаться, не стремясь скорее пройти мимо.

6. Сцена с декорациями и деревянная трибуна

Название фото Фото: Иван Иванов

Иногда идеи по благоустройству подают сами пользователи общественных пространств. Так было на детской площадке по ул. Елизаровых, 2: сотрудники детского клуба «Звёздочка», который находится по соседству, попросили сделать сцену с подвижными декорациями.

«Предполагается, что декорации будут перемещаться на колесиках. Там три фона — облачка, самолет и солнце, их можно менять и устраивать разные представления. Посмотрим, как это реализуют», — отмечает Константин Казанцев.

Также на площадке присутствует еще одно интересное решение — трехуровневая трибуна, позади которой будет закреплена сетка для лазания. Таким образом простой и скучный элемент пространства превратится в интересный и интерактивный.

7. Умная камера

Умная камера установлена в этом сквере Фото: Вероника Белецкая

Отследить, как находки архитекторов влияют на городскую среду, позволит интеллектуальная система видеонаблюдения. Камеру со специальным программным обеспечением установили на пересечении улиц Усова и Белинского.

Система, разработанная томской компанией, с высокой точностью распознает объекты — животных, пешеходов, велосипедистов — оценивает скорость и траекторию их движения. Таким образом умные камеры смогут создавать тепловые карты, по которым специалисты смогут оценить, что делают пользователи нового общественного пространства: стали ли они проводить там больше времени, какие элементы нравятся им больше всего. Полученная информация поможет проектировать новые, еще более удобные, городские пространства.

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