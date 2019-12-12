Мэр Томска и главные городские вопросы. Тезисы пресс-конференции

12 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На встрече с журналистами в декабре мэр Томска Иван Кляйн рассказал, какие дороги отремонтируют в 2020 году, как будут требовать от маршрутников исполнения контрактов и будет ли отремонтирован Степановский переезд.

Самые важные тезисы традиционной пресс-конференции — в нашем обзоре.

Дороги

По мнению мэра, после «мусорной реформы» дороги стали чистить лучше Фото: Иван Темерев

Мэр рассказал журналистам о работах по городскому благоустройству и ремонту дорог, которые произошли в этом году.

— По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы видим большие подвижки. На 600 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта, отремонтировано восемь крупных участков улично-дорожной сети и так называемые магистральные улицы: Иркутский тракт, пр. Ленина (от Лагерного сада до ул. Герцена), ул. Смирнова, Большая Подгорная и ряд других.

Остался недоделанным отрезок по ул. Усова (от пр. Ленина до ул. Белинского). По договоренности с ИнтерРАО здесь будут заменены теплосети, и асфальт появится на следующий год.

В планах на 2020-й год ремонт Иркутского тракта — ул. Пушкина со всеми развязками (от 1-й Рабочей и до пл. Соляной), ул. Артема (от ул. Шевченко до пл. Транспортной), ул. Елизаровых, ул. им. 79-й Гвардейской дивизии, а также улиц Пролетарская, Профсоюзная (от пр. Ленина до ул. Ижевской) и других.

Что касается зимнего содержания дорог, то после разделения УМП «Спецавтохозяйство» на регионального оператора, который занимается вывозом мусора, и МП «ТомскСАХ», главная задача которого — содержание улично-дорожной сети, ситуация, по мнению мэра, улучшилась. Иван Кляйн также потребовал у глав районов наказывать ответственных за чистоту дворов, внутриквартальных проездов и содержание кровель.

Транспорт

С 1 января цена проезда в общественном транспорте вырастет на рубль Фото: Вероника Белецкая

С Нового года будет запущена новая маршрутная сеть. Во избежание неожиданностей мэр посоветовал томичам познакомиться с ней заранее.

Глава муниципалитета считает, что заключение новых контрактов с перевозчиками (все аукционы, кроме 22 маршрута, завершены) должно улучшить качество обслуживания. Будет чаще задействована низкопольная техника, на линии выйдут автобусы не старше 2011 года, при выборе исполнителей отдавался приоритет транспорту, работающем на газовом топливе. В маршрутках должны появиться терминалы для безналичного расчета, как в городском электротранспорте. И если раньше была очень длительная процедура расторжения контракта с нарушителями, то теперь лишить лицензии будет проще. По мнению Кляйна, это станет стимулом для перевозчиков работать более качественно.

И еще к одному новогоднему «сюрпризу» томичам надо приготовиться. С 1 января проезд в общественном транспорте вырастет на рубль: до 22 рублей в маршрутках и в электротранспорте в соответствии с ранее принятым постановлением мэрии.

Общественные пространства

28 общественных пространств реконструировано в Томске Фото: Серафима Кузина

В рамках проекта «Жилье и городская среда» в этом году создано и реконструировано 28 общественных пространств, в том числе и большие площадки. Это и Лагерный сад, и Михайловская роща, и Театральный сквер, пр. Кирова, ул. Усова на пересечении с ул. Белинского.

— К сожалению, работы по общественным пространствам мы завершили позднее, чем планировали, — признался Иван Кляйн. — Поэтому в этом году мы заранее провели все рейтинговые голосования на 2020 год. Выбрано 16 общественных пространств. Из них восемь — это «долгоиграющие», переходящие с этого года, такие как Лагерный сад, Михайловская роща, и восемь новых, выбранных томичами. Кроме того, в ходе работы согласительной комиссии вместе с городскими депутатами мы договорились, что необходимо продолжить работы по формированию современных дворовых территорий.

Степановка: газификация и переезд

Планы на реконструкцию Степановского переезда откладываются Фото: Владимир Дударев

По газификации Степановки пока нет радужных перспектив. Жители этого микрорайона неоднократно обращались в органы власти разного уровня, но Степановка не попала в проект по газификации. «К сожалению, из-за вечной нехватки ресурсов мы делаем не более одного-двух проектов в год. А у нас лежит шесть-семь готовых проектов, к которым мы не можем приступить», — признался Иван Кляйн.

Проект реконструкции Степановского переезда не прошел экспертизу, хотя даже были выделены деньги на начало строительства. Нет надежды и на будущий год: в бюджете не заложены деньги на новое технико-экономическое обоснование.

— Думаю, что мы дождемся запуска развязки на 76-м километре. В этом году на нее потрачено 700 млн рублей из федеральных ресурсов. На следующий год для завершения этого проекта ожидается примерно столько. Тогда жители Степановки спокойно смогут воспользоваться этой дорогой, — сказал Иван Григорьевич.

Новый год

Работы над ледовыми скульптурами начнутся в выходные Фото: Алена Кардаш

«Город заиграет по-новому», — пообещал мэр. Новогодняя иллюминация будет оживлять зимний город с 13 декабря до 20 января. Главная елка города откроется 20 декабря. А фейерверк в новогоднюю ночь в этом году в целях безопасности будет запущен со стадиона «Труд».

Желающих заняться спортом уже ждут городские катки (в этом году самый большой открыт на Белом озере), а также четыре освещенные в утреннее и вечернее время лыжные трассы на «Буревестнике», «Метелице», «Кедре» и в Сосновом бору.

Для участия в традиционном конкурсе «Хрустальный Томск» в этом году подали заявки представители 70 стран. После конкурсного отбора к состязанию допущены 20 команд из восьми стран: от Белоруссии до Мозамбика.

— Старт шестому «Хрустальному Томску» будет дан в ближайшие выходные на Новособорной площади, — объявил мэр. — В первый же день каждая команда должна будет сделать ледовую фигуру. Эти двадцать объектов украсят площадку около фонтана. А с понедельника участники приступят к выполнению объектов по ранее заявленной тематике — «Томск-415».

Бюджет с дефицитом

Дефицит бюджета составил 740 млн Фото: Алена Кардаш

Бюджет города Томска на 2020 год вновь принят с дефицитом. Доходная часть составила 14,4 млрд рублей, а расходная — 15,1 млрд рублей. Максимальный предельный дефицит составил 740 млн руб. В прошлом году доходы составили 13 млрд рублей, расходы — 13,7 млрд, а дефицит — 706,5 миллионов.

— В рамках согласительной комиссии вместе с депутатами была создана рабочая группа по поиску дополнительных источников доходов. Удалось найти почти 400 млн рублей, — сказал градоначальник. –Они будут направлены на решение вопросов, поднятых жителями и депутатами: это расселение ветхого и аварийного жилья, формирование комфортной среды, развитие дорожного хозяйства. Дополнительно 32 млн рублей получат районные администрации на содержание дорог 2 и 3 категории.

Глава города надеется, что после принятия областного бюджета 25 декабря Томск сможет получить дополнительно 580 млн рублей: «Это было бы хорошим подспорьем на следующий год».

Текст: Елена Клевцова

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