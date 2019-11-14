Public talks с Евгением Паршуто: о границах исторического поселения, переходе на Левобережье и межвузовском кампусе

14 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Public talk с главным архитектором Томской области, заместителем губернатора по строительству и инфраструктуре Евгением Паршуто состоялся 8 ноября в Томске.

Беседовала с заместителем губернатора главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина. На встречу в «Точке кипения», организованную Клубом активных горожан, пришло более 130 человек. После часового интервью, заместитель губернатора ответил на вопросы горожан. Всего входе встречи было передано 52 записки с вопросами и обращениями томичей.

Томск исторический: о границах поселения, деревянных окнах и программе восстановления

Первый заданный Еленой Фаткулиной вопрос касался принятия решения по границам исторического поселения в Томске, в частности того, что ситуация с уточнением этих границ опять затягивается.

Главный архитектор признал этот вопрос самым сложным из сегодняшней повестки городской и областной администрации. Решение проблемы затянулось уже на четыре года, и перспектив быстрой развязки пока нет.

— Работает в Минкульте один человек на всю страну; и сегодня он занят Арзамасом, завтра нам гарантируют что он займется Томском. Но это эти гарантии уже порядка двух месяцев <…> нам дают, но также быстро берут обратно, — прокомментировал Евгений Паршуто. — Вы знаете, что это поручение президента, которое дано на государственном совете по культуре — 20 января у нас срок выполнения (причём это уже второй срок, первый был 31 мая 2019 года), мы все-таки планируем дожать эту тему. Свою позицию скажу: идеального документа мы не получим, — признал Паршуто. — Я знаю, есть очень много людей которые бьются за то, чтобы был хороший документ с правильными границами и со всеми объектами, которые должны быть включены. У меня такая ситуация уже была в 2007 году, когда у города не было генерального плана, не было правил землепользования и застройки; генплан принимали четыре года — в итоге пришлось в течение трёх месяцев эти документы, и тот и другой, принять, и, более того, принять решение о торгах в городе Томске, чтобы земельные участки не раздавались бесплатно. Мы не получили идеального документа, но получили правила игры. Я думаю, что здесь нужно было действовать примерно так же.

Евгений Паршуто считает, что решение вопроса с границами могло быть выполнено в срок, если бы не потребовалось внесение многочисленных изменений в части объекта.

— Я думаю, что при постоянном обновлении этих пожеланий мы этот документ — неидеальный и нерабочий — никогда не получим. Моё мнение такое: нужно сосредоточить все усилия, чтобы этот документ появился, а внесение изменений в него возможно — как раз это сейчас проходит Арзамас, и я думаю, что нам удастся убедить и Минкульт, и найти общий язык с общественниками по этому поводу, чтобы мы всё-таки эту работу закончили, получили границы исторического поселения федерального значения города Томск, работали по правилам, а дальше уже вносили изменения.

Основная обеспокоенность градозащитников и местного отделения ВООПИиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) вызвана списком объектов, которые должны войти в предмет охраны. Изначально список разработчиков проекта содержал почти полторы тысячи зданий, тогда как список, который передавала в Минкульт область, был сокращен практически на 500 объектов. Отделение ВООПИиК подготовило для министерства свой вариант — в нем количество домов опять приблизилось к полутора тысячам, причем список был качественно проработан — оттуда были удалены ошибочные адреса и дубли, не убранные из предыдущих редакций. Паршуто, однако, заверил в отсутствии каких-либо жестких противоречий между региональной администрацией и ВООПиК. По его словам, несмотря на то, что окончательное решение отложили, был найден компромисс как в общественном совете, так и в градостроительном. Также он подчеркнул, что после принятия документа в него можно будет добавить какие-либо из зданий, но «никак нельзя исключить»:

— Сейчас подрядчик внес изменения. Не готов сказать точно, сколько объектов пошло в плюс, но думаю, что все эти объекты, о которых мы говорили, там теперь появились, а документы уже находятся Министерстве культуры.

В свое время большой резонанс вызвал тот факт, что проект не был выложен на ознакомление общественности. Именно это вызвало волну негативных эмоций. Заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре согласился с тем, что подобные проекты нужно обнародовать заранее, и давать возможность ознакомиться с ними всем заинтересованным в архитектуре гражданам.

— Я, конечно, только «за». Вот в первом ряду сидит Сергей Сидоренко, мы с ним с 2008 по 2011 год обнародовали всю градостроительную информацию. Принципы работы мэрии были заложены такие, чтобы всю информацию публичить. Хотя она очень сложная. Из тех схем, которые отправили в Минкульт, я вам честно скажу, половину даже не понимаю, о чем речь идет. Полный состав этого документа — 34 килограмма бумаги! Что касается перечня объектов: конечно, я думаю, что здесь допустила городская администрация ошибку, что это всё велось в такой тайне искусственной. Может быть, нужно было этот разговор вести планомерно, как сегодня, и в открытую говорить о проблемах, потому что проблем на самом деле огромное количество. <…> Мы ведь первопроходцы. Никто из больших городов сегодня, региональных центров с таким населением и с такой площадью городской территории, вообще за эту работу не берется. А мы взялись, городская администрация взялась. Хотя не всё получилось, как нужно, еще раз повторюсь, там есть огрехи.

Публичный разговор с общественностью Паршуто также назвал одной из попыток сделать городские процессы открытыми:

— Я сегодня говорил с Сергеем Анатольевичем [Жвачкиным - губернатором Томской области - прим. ред.] и сказал, что буду говорить только то, что есть. Хотя это иногда горькая правда, но она вот такая. Ряд ошибок было сделано, сейчас их надо исправлять.

— Мы говорим об очень небольшой территории, всего 2,46%. Но на этой территории сосредоточен огромный инвестиционный потенциал, желание людей что-то сделать. Это коснется и городского благоустройства: работы с освещением, с фасадами. Когда мы говорим о проекте зон охраны, надо думать об огромном количестве слоев того, что нам придется после этого делать. И я вам скажу так: мы ещё не приняли этот документ, но мы сегодня совершенно четко отдаем себе отчет, что скорее всего, лет на 10 мы эту территорию выключим из оборота, — рассказал Паршуто, а также объяснил, что это решение продиктовано отчасти идеями более плотного использования Левобережья.

— Помните 2004–2006 годы, 200 краснокирпичных «чемоданов», которые ни с того, ни с сего на территории Томска возникли? — сказал главный архитектор. — Вы сами все знаете эти дома без дворов, без комфорта, но зато элитного класса, и многие из нас в них живут. Это произошло, но нужно, чтобы этого не было. Мы должны понимать, что стабилизация в историческом центре будет.

Резкая модернизация исторического центра, по мнению Паршуто, при сегодняшнем уровне строительных материалов, технологий, культуры и застройки, также наличии профессиональных дизайнеров, вряд ли окажет положительный сдвиг, и «чем дольше он отдохнет, тем лучше».

Среди вопросов из зала, заданных заместителю губернатору, прозвучал вопрос о городской программе по компенсации затрат на замену старых окон в деревянных домах, с условием, чтобы они соответствовали внешнему виду фасада. В качестве примера была приведена подобная программа в Прибалтике.

— Я только за, — ответил Евгений Паршуто. — Только эту здравую мысль нужно превратить в здравое дело. Это очень сложно, уверяю вас. Как человек, реконструировавший единственную «хрущевку», я знаю, как тяжело работать с людьми. Даже когда им хочешь принести что-то хорошее, капитализировать их недвижимость, но не всегда люди, живущие за этими пластиковыми окнами, думают так же. Должны быть требования к окнам, и они существуют во многих городах, но нельзя это все оголтело запрещать. Нужно субсидировать такие вещи.

Также, отвечая на вопросы о восстановлении исторического центра, Евгений Паршуто упомянул губернаторскую программу 2004 года по сохранению деревянного зодчества. Он сказал, что при условии привлечения инвестиций из федерального бюджета возможно возрождение этой программы. А также нужно развивать муниципальную программу «Дом за рубль».

— Можно подумать о том, что еще мы можем сделать для тех людей, которые за это берутся. 49 лет — хорошо, но вы знаете, что на такие временные промежутки у нас мало кто думает. Обычно горизонт — год, пять лет, десять лет, и надо, чтобы вложенные деньги отбились. Нужно искать дополнительные механизмы, чтобы их привлекать.

Развитие территорий: Левобережье, кампус и Южная

Решение о переходе города на левый берег планировалось еще в 2004 году. Началось все с присоединения дополнительных территорий. В городскую черту вошли деревня Лоскутово, территории Кузовлевского тракта и Левобережье, а вот Аэропорт перестал быть городом.

По прогнозам Евгения Паршуто, в ближайшее время на левобережье будут жить не менее 20 000 человек. Там появится школы, детские сады, дороги, инженерная инфраструктура, спортивное ядро возле Курьи и, вероятно, межвузовский студенческий кампус (возможно, с корпусами) на 20 000 мест. Этой работой будут заниматься выбранные по результатам конкурса (на данный момент условия еще обговариваются) архитекторы.

Елена Фаткулина озвучила мнение ряда горожан, которые предположили, что кампус можно построить на месте исправительной колонии №4 в районе площади Южной (перенос за черту города объектов УФСИН напрашивается не только в Томске, но и в других российских городах, где в процессе развития территории ранее окраинные площадки оказались частью центральной жилой части поселения - прим. ред.). Евгений Паршуто согласился с тем, что это хорошее место для развития города, но оно слишком мало для кампуса такого размера, в котором сейчас нуждается томский вузовский комплекс.

— Задача такая стоит, другую функцию на этой территории получить. Сколько это продлится?.. Вы понимаете, что это федеральное ведомство, не так быстро решается, но вопрос будет решен. В любом случае, это недостаточная территория для развития, о котором мы говорим. Но это, бесспорно, резерв для развития студгородка на Южной, который никто не планирует переделывать или сносить.

Связать будущий кампус с существующей инфраструктурой вузов планируют посредством пешеходного моста через Томь, строительство которого также вызывает скепсис у ряда горожан.

— Каким будет этот мост, должны решать специалисты на основе анализа трафика, — считает заместитель губернатора. — В качестве примера пешеходного моста хочу привести Багратионовский мост в районе Москва-сити. Не противно ходить же, правда? Закрытый мостик, удобный для пешеходов.

По словам Паршуто, вряд ли в Томске появится что-то аналогичное, но интересные проекты уже есть.

На внеконкурсной основе строительством томского кампуса готова заняться одна из ведущих европейских и мировых архитектурных компаний «Herzog & de Meuron Architekten», занимавшаяся проектированием одного из самых знаменитых во всем мире спортивных стадионов «Птичье гнездо» в Пекине, а также наукограда «Сколково» в России.

Точная информация о том, кто и в каком формате займется томским проектом появится позднее.

Вызывает опасения горожан то, что новое строительство на левом берегу может негативно повлиять на подземный водозабор, который снабжает водой большую часть города. Паршуто ответил на этот вопрос так:

— Действующему водозабору 42 года. Тогда не были определены зоны охраны всех линейных сооружений, которые доставляют воду из подземных источников до томичей. Эта работа была сделана в 2012 году, все проекты зоны охраны исполнены. Мы знаем, где нельзя строить, и там точно ничего строиться не будет. А до этого строилось индивидуальное жилье, сельхозобъекты, лесопилки — и ни у кого это не вызывало вопросов. Сейчас мы отдадим проектировщикам те обременения, которые они не смогут нарушить.

Также развитие города предполагается в южном направлении, и один из вопросов от присутствующих касался строительства микрорайона Южные ворота — 2. Спрашивающий опасался, что его заселение вызовет транспортный коллапс в этом районе.

— Участок, на котором планируется строительство этого района, связан с дорогой Томск — Тайга, которая ушла на государственную экспертизу, элементом малого транспортного кольца, которое сейчас прорабатывается, и развязкой на 76-м километре, которая сейчас строится. При наличии этих трех объектов никакого транспортного коллапса, конечно же, не будет, — успокоил томичей заместитель губернатора. — Скажу по секрету, мы работаем над развязкой на площадях Южной и Транспортной, потому что 76-й километр не принесет ровным счетом ничего, многие из вас это понимают. Что касается юга, у нас меньше опасений. У нас больше опасение по северу. Пока нет решений, как развязать территорию Соснового Бора, развязки на Северск и с будущей перспективой Кузовлевского тракта.

Планируется также капитальный ремонт Коммунального моста. Ранее уже был совершен ремонт опорных элементов, сейчас речь идет о поэтапном ремонте пролета со всеми подъездными путями. Работа уже запланирована.

— Скорее всего, это будет история, печальная для горожан, но с которой придется мириться: будут закрывать две полосы и ремонтировать длительный период, пару лет, — поделился Паршуто. — Что касается третьего моста, связанного с левобережной дорогой, все равно придется этим проектом заниматься. Я думаю, это будет актуально между 2022 и 2028 годом.

Также, отвечая на один из вопросов горожан, касающихся первой очереди благоустройства набережной р. Ушайки в районе Большого концертного зала, Евгений Паршуто пообещал встретиться с общественностью на этой площадке весной. В ходе следующего разговора с главным архитектором планируется обсудить плюсы и минусы реализованного проекта.

Текст: Лилия Валиулина

Редактор: Катерина Кайгородова

Фото: Вероника Белецкая

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