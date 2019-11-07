Фотофонд. Томская «фармочка» от 20-х годов до наших дней

7 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Химфармзавод. Микстурный цех, 1930-е гг. Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Томский фармацевтический завод, или «Фармочка», как его ласково называют горожане — одно из самых старых предприятий города. Он официально ведет свое начало с 1936 года, а фактически фармацевтическое производство в Томске зародилось в 1919 году.

В разные годы здесь производили настойку йода из водорослей с Дальнего Востока, варили настойку опия в открытом чане и даже производили швейные иглы. Об истории и предыстории предприятия нам помогла узнать старший научный сотрудник Томского областного краеведческого музея Зоя Игнатенко.

Главный корпус химфармзавода. 1920-е — 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Первый аптечный склад в Томске появился в 1913 году. Его открыло Томское колонизационно-переселенческое управление, чтобы снабжать медикаментами переселенческих участков Томской губернии.

В процессе работы быстро выяснилось, что завозить медикаменты довольно накладно и к тому же их всегда не хватает. Тогда Управление приняло решение производить хотя бы какую-то часть препаратов на месте.

У частного промышленника Н.Н. Каракулова за 33 тысячи рублей выкупили каретную мастерскую, представлявшую собой двухэтажное каменное здание с разными надворными постройками. В ней решили производить так называемые галеновые препараты, то есть такие, которые производятся из лекарственного растительного сырья методом вытяжки: настойки, экстракты, мази, микстуры и т.п. Было начато строительство зданий котельной и кузницы, а в Германии заказано оборудование, в том числе паровые котлы. Заказ ушел из Германии в Россию буквально за 3 дня до начала Первой мировой войны, так что будущему томскому предприятию сильно повезло.

Строительство корпусов и монтаж оборудования затянулось на четыре года, с 1914 до 1918-го. Аптечный склад переходил из одного ведомства в другое, и в 1919 году, при утверждении в Томске советской власти, наконец-то, стал функционировать как небольшое предприятие с количеством работников примерно в 20-25 человек. Было организовано пять производственных отделений: галеновое, химическое, мыловаренное, ремонтно-механическое и хозяйственное. Объёмы производства лекарств были невелики и составляли в первые годы работы предприятия около 2-3 тонн в год. В 1922 году аптечный склад был переименован в химфармлабораторию и передан в управление Сибмедторга Сибрайздрава.

Предыстория фармзавода. Томская химфармлаборатория. Упаковочная и кладовая. Кон. 1920-х гг. Фото из фондов ТОКМ

Интересно, что в 1918 году создаваемое аптечное предприятие сделало попытку изготавливать настойку йода из морских водорослей, для чего даже был основан специальный филиал по добыче водорослей на берегу Японского моря. Первую партию сырья отправили в Томск, но затем из-за гражданской войны на Дальнем Востоке связь с этим филиалом была потеряна. После того как первая партия водорослей была израсходована, выпуск йода пришлось прекратить.

К 1923 году в химическом отделении вырабатывали белую осадочную ртуть, азотно-кислое серебро, медный и железный купорос, хлористый кальций, яблочно-кислое железо, гипс, глауберовую соль. Правда, в 1924 году химическое отделение закрыли, но зато расширили производство мыла, которое выпускалось в количестве 420 тонн в год. Мыловаренное отделение работало в составе предприятия до 1927 года, после чего было закрыто.

Ремонтно-механическое отделение тоже занималось самой разной деятельностью, иногда совсем далекой от фармации: здесь ремонтировали и восстанавливали (с помощью никелировки) хирургические и медицинские инструменты и даже производили иглы для швейных машин.

Коллектив химфармлаборатории. 2-я половина 1920-х — начало 1930-х гг. Фото из фондов ТОКМ

В 1928 году в химфармлаборатории работало уже около 40 человек. В 1920–1930-е годы очень часто директорами лаборатории назначали опытных фармацевтов из бывших аптечных управляющих: это М.Е. Короневский, А.П. Скуе, М.И. Янценецкий, Б.Л. Гонт. Анализы на чистоту и подлинность выпускаемых лабораторией препаратов с 1928 года выполняла кафедра фармакологии в качестве консультанта при Сибмедторге. С 1930 года сотрудники кафедры регулярно посещали лабораторию, производили химико-фармацевтические анализы лекарственного сырья и готовых медикаментов. Это взаимодействие томских учёных-фармакологов и работников химфармпредприятия сохранилось и в дальнейшем.

Химфармлаборатория. Расфасовка лекарств. 2-я половина 1920-х — начало 1930-х гг. Фото из фондов ТОКМ

В 1936 году химфармлаборатория в Томске «доросла» до нового статуса и стала называться Томским фармацевтическим заводом. Фактически, в довоенный период это было единственное фармацевтическое предприятие в Западной Сибири.

Деятельность завода протекала в не самых простых условиях. Здания, переданные ещё до революции аптечному складу, мало соответствовали требованиям, которые предъявлялись к производственным помещениям. Как и оборудование, они постоянно требовали ремонта.

Контора химфармзавода. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Тем не менее, ассортимент включал в себя уже более 300 наименований медикаментов, большую часть которых представляли именно галеновые препараты (эстракты бадана, кровохлёбки, хинин, фитин, паста Лассара, пластырь шпанских мушек и т.п.). В довоенный период ассортимент фармзавода сильно напоминал «старорежимный» аптечный, отличаясь главным образом масштабом производства, а не технологией.

В 1940 году численность сотрудников завода составила уже 155 человек, из которых было 19 служащих и 12 инженерно-технических работников. Известно, что из рабочих было 24 неграмотных и 32 малограмотных. На заводе в 1940 году был организован кружок по ликвидации неграмотности. Наверное, не приходится удивляться, что завод нередко допускал нарушение технологической дисциплины, и качество продукции вызывало нарекания.

Красный уголок фабрично-заводского комитета. Середина 1930-х гг. Фото из фондов ТОКМ

Развитие технологий химико-фармацевтических предприятий в СССР осуществлялось в профильных НИИ, на кафедрах медицинских институтов и факультетов. Работали 5 специализированных совхозов по выращиванию лекарственных растений. Можно сказать, что в канун Великой Отечественной войны фармацевтическая промышленность СССР производила обеспечивала страну достаточным количеством медикаментов.

Как выглядела производственная база томского фармзавода в те времена, мы можем увидеть на фотографиях, хранящихся в фондах Томского краеведческого музея.

Химфармзавод. Заторное отделение. Конец 1920-х — 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Химфармзавод. Экстрактный цех. Работа у вакуума. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Химфармзавод. Экстрактный цех. Ударник труда Внутских. Конец 1920-х — 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Технологический уровень, прямо скажем, не выглядит сильно развитым. О почти полном преобладании ручного труда свидетельствуют и воспоминания работников завода 1930-1950-х годов. Самым распространенным оборудованием еще с дореволюционных времен оставались эмалированные чаны, ведра, лопаты и простые устройства для экстрагирования сырья — перколяторы.

Например, настойку опия, которую тогда производил завод, изготавливали в обычном открытом чане и вручную загружали и выгружали сырьё. На многих участках вентиляции не было вообще. Нередки были случаи отравления рабочих парами эфира и других веществ, чудом обходившиеся без жертв. Однажды произошла утечка наркозного эфира, когда находившаяся рядом аппаратчица, ничего не почувствовав, присела на ступеньку и заснула. Если бы её не хватились вовремя, то могла бы уснуть навсегда. Многие сотрудники настолько привыкали вдыхать пары эфира, что в выходные дни не могли заснуть без привычной «дозы».

Химфармзавод. Оборудование экстрактного цеха. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Экстрактный цех. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Экстрактный цех. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Химфармзавод. Таблеточный цех. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Химфармзавод. Таблеточный цех. Середина 1930-х гг. Фото из фондов ТОКМ

Химфармзавод. Механический цех. Середина 1930-х гг. Фото из фондов ТОКМ

Химфармзавод. Машинное отделение. Механик Плотников. Середина 1930-х гг. Фото из фондов ТОКМ

Сушильное отделение. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Упаковочная и кладовая химфармзавода. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

С началом Великой Отечественной войны необходимость в продукции фармзавода резко возросла, а возможностей и ресурсов стало меньше. На фронт ушли многие заводчане и почти все руководители. Мобилизации подлежал и транспорт, который на «Фармочке» был представлен двумя грузовиками и тремя лошадьми. На заводе в военные годы был создан даже объект местной ПВО.

В войну одним из главных препаратов в ассортименте завода становится наркозный эфир, для которого нужно было построить специальный склад.

В начале войны в состав завода вошла часть оборудования Московского химфармзавода им. Л.Я. Карпова, которое вместе с персоналом было эвакуировано в Томск. Среди новых препаратов, освоенных предприятием, можно выделить эмбриональную мазь для заживления ран, разработанную профессором Томского мединститута Д.И. Гольдбергом. Производилась целая линейка препаратов для дезинфекции и дезинсекции.

Томский химфармзавод. Таблеточный цех. 1945–1947 гг. Фото из фондов ТОКМ

Фасовка готовых лекарств и до войны, и позже производилась вручную. Женщины сидели за простыми деревянными столами, отсчитывали нужное количество таблеток и заворачивали их в бумажку, как конфеты. Работа очень монотонная, сотрудницы цеха вспоминали, что пели хором песни, чтобы не заснуть. А так в цехе стояла тишина, сопровождаемая только шорохом бумаги. Зато первые таблетно-счётные машины, хотя и упростили фасовку, громыхали, как в кузнице.

Химфармзавод. Готовые лекарства. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Довольно широко известна история о том, как усилиями коллектива томских учёных-ботаников, фармакологов и сотрудников томского химфармзавода удалось запустить производство лекарств из местного сибирского растительного сырья. До войны значительное количество лексырья привозилось из европейской части СССР, где был налажен его квалифицированный сбор и культивирование.

Специалисты-фармакологи Томского медицинского института и в довоенный период пытались внедрить в заводское производство местные лекарственные травы, которые, казалось бы, росли в местных лесах и на лугах в огромном количестве. Но простота здесь кажущаяся. Многие лекарственные растения имеют близкородственные виды, очень внешне похожие, но не имеющие в составе полезных веществ. Сбор растительного сырья в количестве, необходимом для фабричного производства, организовать не так просто. Нужно соблюдать жёсткие правила заготовки и сушки, хорошо различать виды растений, для чего постоянно консультировать сборщиков и контролировать собираемый продукт. Первый опыт томских фармакологов в 1930-е годы оказался неудачным: собранное сырье было сильно загрязнено посторонними примесями, поэтому от продолжения тогда отказались.

С началом войны к вопросу о переходе на местное сырье пришлось вернуться снова, потому что были оккупированы территории, с которых в Сибирь поступали сырьевые ресурсы. Задача во что бы то ни стало найти замену привозному была решена в первый же год войны.

В 1950-х годах выпуск лекарственных препаратов увеличился в 2,5 раза. В период директорства М.М. Сироты, технолога по образованию, с 1954 по 1965 годы, на предприятии прошло частичное переоборудование заводских цехов.

Химфармзавод. Лаборатория отдела технического контроля. 1950-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Улучшались и жилищно-бытовые условия работников, в 1959 году были построены деревянные и блочные дома. Завод обзавёлся своей базой отдыха, развивал художественную самодеятельность (был хор, духовой оркестр, с которым заводчане ходили на демонстрации), оказывал помощь подшефному колхозу в Кривошеинском районе по уборке урожая, как было принято в те годы.

Химфармзавод — победитель социалистического соревнования среди предприятий Ленинского района г. Томска. Коллектив завода на демонстрации проходит под звуки собственного духового оркестра. 1970 г. Фото из фондов ТОКМ

По мере роста и усложнения производства всё острее вставал вопрос о новых современных производственных площадях и переоснащении Томского химфармзавода современным оборудованием. Завод с 1920-х годов занимал комплекс зданий на улице Розы Люксембург, два из которых были кирпичные, а остальные являлись малыми деревянными постройками; они, конечно, уже не соответствовали задачам развития предприятия.

Субботник на территории химфармзавода у главного корпуса на ул. Розы Люксембург, 89. 1968 г. Фото из фондов ТОКМ

В 1960–1970-е годы произошла реконструкция производства. Построены склады, административные и хозяйственные здания, жилье и так далее. Росла автоматизация производства: появились новые таблеточные и упаковочные автоматы, конвейерная линия с разливочной машиной для расфасовки жидких препаратов. Новый производственный корпус по адресу пр. Ленина, 211, где «фармочка» находится сейчас, сдан в эксплуатацию 30 декабря 1984 года.

Завод пережил сложные 90-е годы, а в 1997 году контрольный пакет акций завода был приобретён международной корпорацией ICN Pharmaceuticals, Inc., наряду с другими пятью отечественными предприятиями фармацевтической промышленности.

Томский химфармзавод в составе корпорации ICN. Группа детей сотрудников российских предприятий концерна, в числе которых и ребята-томичи. Вашингтон. 2000 г. Фото из фондов ТОКМ

В 2003 году произошла очередная смена собственника, на этот раз пакет акций перешёл к фармацевтической компании «Фармстандарт». В ее составе томская «фармочка» работает и сейчас.

Главный корпус томского химфармзавода в его нынешнем состоянии Фото из фондов ТОКМ



С.н.с. Томского областного краеведческого музея

Игнатенко З.А.

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

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