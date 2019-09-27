Быстро и чисто: В Стрежевом прошел первый чемпионат по спортивному сбору мусора

27 сентября 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: предоставлено редакцией газеты «Северная звезда» (Стрежевой)

В Стрежевом прошел первый городской чемпионат по спортивному сбору мусора, инициированный сотрудницей «Томскнефти» и педагогом детского эколого-биологического центра.

Более сотни человек вышли на уборку территории у реки Пасол. Здесь активисты собрали более 4 тонн мусора — от бутылок и кирпичей до бочек и старой мебели.

О том, как проходило соревнование в самом северном городе Томской области — в нашем материале.

Чемпионат, приуроченный к Всемирному дню чистоты, который ежегодно отмечается 21 сентября, решили провести по инициативе специалиста отдела по обращению с отходами управления по охране окружающей среды «Томскнефти» Анны Барановской и педагога Марии Богдановой. Они задумались, почему подобные состязания, периодически проходящие в Томске, ни разу не организовывали в Стрежевом?

«Мусорная проблема актуальна для всех, везде для её решения требуются добровольцы. Бросили клич, обратились к спонсорам — и люди откликнулись», — рассказала Анна Барановская.

На экологическую инициативу стрежевчане отозвались охотно. К началу чемпионата организаторы получили заявки от 17 команд по 6 человек. Желание очистить город проявили представители «Томскнефти», других предприятий города, учреждений образования и различных общественных движений. Для уборки организаторы предложили место в районе колготорского моста. Живописный берег реки Пасол привлекает рыбаков, и любителей пикников. Мусора они оставляют немало.

Территорию разделили на несколько участков. Каждой команде в ходе жеребьевки достался свой. В назначенное время участников чемпионата автобусами доставили на место. Вооружившись мешками и перчатками спортсмены взялись за уборку. Шесть команд очищали берег реки, остальных отвезли в район дач перед мостом.

Несмотря на то, что в начале дня погода сулила участникам тяжелый старт, к началу соревнований тучи разошлись. Спортсменам предстояло за полчаса собрать максимально возможное количество мусора. Главным условием победы был вес собранного командой хлама. Раздельный сбор мусора, пока, не учитывался, однако шесть команд решили рассортировать металл, пластик и бумагу, за что, впоследствии, получили специальные призы. За работой каждой команды следили представители экологического патруля Green Way. По возможности они всячески помогали участниками, ведь все делали одно общее хорошее дело.

Уже на старте некоторые команды показали свое главное преимущество — мужские коллективы активно взялись за крупногабаритный мусор, что сильно увеличивало их шанс на победу. К пунктам сбора они приносили не только мешки с мусором, но и разваливающиеся диваны, старые бочки, покрышки и прочий «крупногабарит». Однако команды, в которых было чуть больше женщин, также показали неплохие результаты.

«Каждый ответственный за чистоту планеты, поэтому мне за счастье сегодня здесь находиться, делать нашу планету чище. В нашей команде только девушки - мужчины на месторождениях заняты», - отметила Ксения Сысоева, участница команды «Томскнефти», сформированной из сотрудниц управления по охране окружающей среды.

Несмотря на промозглую сентябрьскую погоду участники чемпионата веселились и шутили, некоторые даже периодически пританцовывали под играющую музыку — чтобы согреться и поднять настроение себе и окружающим.

К концу отведенного времени участники собрали внушительные объемы мусора. Погода к этому моменту решила, что пора бы разогнать спортсменов, поэтому подведение итогов и награждение прошло в автобусе. Собранный участниками чемпионата мусор частично был вывезен сразу, часть — отсортирована в пункте регионального оператора, компании «Транссиб».

В итоге лучшими в чемпионате по скоростному сбору мусора стали участники из городского управления образования. Они собрали 487,5 кг мусора. «Серебряный» результат — 330,5 кг, «бронза» - 309,5 кг. Женский коллектив «Томскнефти» также насобирал внушительные 281 кг мусора.

«Мы довольно хорошо прибрали территорию, но ещё есть где разгуляться. Так что все желающие могут повторить чемпионат или устроить свой собственный», — отметила Анна Барановская.

Фото: предоставлено редакцией газеты «Северная звезда» (Стрежевой)

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