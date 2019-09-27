В Томске прошёл Фестиваль здоровья в поддержку детей с диабетом

27 сентября 2019 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Первый в Томске Фестиваль здоровья в поддержку детей с сахарным диабетом прошёл 21 сентября на Ново-Соборной площади. Мероприятие организовал благотворительный фонд «ДИА-МиР».

Для гостей праздника были организованы танцевально-спортивный флешмоб, спортивные игры, концерт, творческие мастер-классы. Также можно было узнать свой уровень сахара в крови и другие показатели здоровья на специальной площадке.

Главная цель фестиваля — рассказать жителям города о проблеме детей, больных диабетом. Считается, что дети с данной болезнью не способны заниматься спортом, и большинство тренеров отказывается принимать их к себе. На самом деле, как считают организаторы, это ложный стереотип.

Лев Скрябин, руководитель фонда «ДИА-МиР» Фото: Владимир Дударев

«Диабет — это заболевание, которое в какой-то момент наступает — и всё. Сложно сказать: есть предрасположенность, нет. Это проблема может коснуться любого человека. И почему-то считается, что диабетикам спорт запрещён. Дают ограничение на физкультуру, якобы потому что падает сахар в крови и возможно возникновение гипогликемии. Хотя на самом деле спорт — это самая главная вещь, которая позволяет правильно корректировать диабет. Дети-диабетики без спорта — это невозможно», — говорит руководитель фонда «ДИА-МиР» Лев Скрябин.

«Сегодняшнее состояние медицины позволяет ребятам и взрослым людям с диабетом не чувствовать себя в чём-то ущемлённым. Им можно совершенно спокойно заниматься спортом, путешествовать, наслаждаться жизнью», — высказал со сцены мнение Александр Ратькин, проректор по внеучебной работе СибГМУ. А ведущий фестиваля привёл примеры известных людей, болеющих диабетом первого типа, но при этом активно занимающихся спортом: бразильский футболист Пеле, канадский хоккеист Бобби Кларк и актёр Сильвестр Сталлоне.

Валерия Скрябина, директор фонда «ДИА-МиР», наградила грамотами руководителей организаций, поддержавших их начинание: футбольный клуб «Ермак», клуб карате-киокусикай «Фанат», школа-студия народного танца «Русские забавы», образцовый ансамбль народного танца «Россияночка», теннисный клуб «Чемпион», школа современного танца «Пластилин» и театр танца «Зеркало». В этих спортивных и хореографических коллективах занимаются дети, больные диабетом.

Первой организацией в Томске, поддержавшей работу фонда и согласившейся принимать к себе юных спортсменов с диабетом, является футбольный клуб «Ермак».

«Диабет — это не приговор. Диабетики — такие же дети, которые даже бывают во многом активнее, чем здоровые дети. У нас в старшей группе семь человек, больных диабетом. Они приучаются к дисциплине, делают замеры перед, во время и после тренировки, следят за своим здоровьем. Мероприятия такие должны проходить и они должны чаще освещаться в городе», — говорит Сергей, один из тренеров футбольного клуба «Ермак».

«Работа с детьми, которые болеют диабетом, — это действительно важно. Благодаря данному фестивалю такие дети могут войти в спорт. Многие родители боятся даже обращаться в спортивные секции, потому что считают, что им могут отказать. А у меня занимаются дети с диабетом. Я не боюсь этого диагноза и пытаюсь правильно направить ребят, помочь воспитанием», — рассказал Евгений Ветров, руководитель центра спортивных единоборств «Легион» и президент Федерации универсального боя Томской области.

Евгений Ветров, руководитель центра спортивных единоборств «Легион» Фото: Владимир Дударев

Сотрудники фонда при помощи врачей-эндокринологов издали методическое пособие для тренеров, которые готовы заниматься с детьми с сахарным диабетом. Теперь вся нужная информация у них под руками, всегда при необходимости можно свериться с брошюрой.

Главные партнёры фестиваля: Сибирский государственный медицинский университет и ООО «Газпромнефть-Восток».

Текст: Максим Елизаров

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