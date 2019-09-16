Чистая вода и «сильный хомяк». Как поживает Светлый ключ год спустя?

16 сентября 2019 / Партнерский материал / Фото: Катерина Кайгородова

Год назад «Сибирская Аграрная Группа» открыла благоустроенный путь к роднику в поселке Светлом.

Теперь, чтобы набрать ключевой воды, жителям не нужно преодолевать 200 метров шаткого дощатого настила, таща на себе бутыли; к источнику ведут удобные и надежные мостки, по которым удобно везти тележку. Этой осенью мы решили проверить, продолжают ли люди пользоваться этой дорогой и что нового появилось в природном парке.

Путь на родник казался длинным Фото: Катерина Кайгородова

Был полдень четверга. И погода не самая приятная: пасмурная, с ветерком. Отправляясь на родник, я не была уверена, что удастся хоть кого-то там встретить. Но под защитой березового леса было безветренно и сухо, вдалеке слышны детские голоса.

От школьного стадиона в лес ведет асфальтовая дорожка. С правой стороны от нее — кормушки. На которых можно увидеть не только птиц, но и лесных зверушек, о чем поведал первый же встреченный на пути маленький житель поселка.

Кормушки у тропы для птичек и зверей Фото: Катерина Кайгородова

— Мы хомячка тут видели, и даже засняли на видео, — четырехлетний Арсений, конечно, имел в виду бурундука, которых много в этом лесу. — Огроменный, сильный хомяк!

— Он ел семечки, которые были в кормушке, — дополняет его старший брат-первоклассник. — Он не боялся людей, ел из кормушки, просто лазил по дереву и хорошо прыгал. И у него хвост был какой-то необычный. И птичек видели, с желтым пузиком.

Влад и Арсений любят наблюдать за животными Фото: Катерина Кайгородова

Братья Влад и Сеня с мамой ходят на родник почти каждый день: иногда просто прогуляться, иногда набрать воды.

— Я хожу один за водой, а мама ждет меня на холме, — похвалился Влад. — Если я не могу тащить тяжелую бутылку, я иду туда, где могу увидеть маму, и машу ей рукой, зову на помощь. Сегодня мы тоже пришли после школы, побросали с Сеней камушки в ручеек.

У начала помоста установлен красивый информационный стенд, на котором можно прочитать информацию о роднике и правила поведения в лесу.

«Сибирская Аграрная Группа» запустила проект «Переходим на зеленое» в 2017 году. В его рамках экологические решения внедряются не только в производственных процессах на предприятиях, но и в обычной жизни на территориях — улучшаются и озеленяются общественные пространства, создаются экоплощадки для детей, организуются экологические мероприятия и многое другое.

Как указано на стенде, родник питает ручей Черный, который впадает в речку Киргизку, несущую свои воду в реку Томь Фото: Катерина Кайгородова

Мостки за прошедший год практически не изменились: ни сломанных элементов, ни уродливых надписей. Видно, что люди берегут это место.

— Меня зовут Владимир Николаевич. Я не живу в поселке Светлом, но приезжаю сюда каждую неделю за водой уже несколько лет, — рассказал мужчина с тележкой и двумя пятилитровками, возвращающийся с источника. — Мои друзья открыли это место, и мы постоянно сюда ходим. Сделано все отлично!

Владимир Николаевич приезжает на родник издалека Фото: Катерина Кайгородова

— По первости в прошлом году мы роптали, что не сделали колею вот эту, — Владимир Николаевич показал на деревянный пандус. — Но скоро она появилась, и сейчас с тележками, санками ходить прекрасно. Мы столько благодарностей сказали ребятам, которые построили этот мостик. Тут ведь на машине проехать нельзя, им все материалы приходилось носить вручную. Просто молодцы!

Для удобства людей сделан пандус и насечки на ступеньках, чтобы не было скользко Фото: Катерина Кайгородова

Казавшийся длинным путь по мостику преодолевается незаметно. На всем протяжении он огорожен перильцами, которые прерываются только в местах исторически сложившихся тропинок. Как объяснили мне местные, это — тропинка к поселку Реженка, тут люди ходят на мичуринские, а здесь просто дети любят спускаться к ручейку и играть у воды, вот и оставили для них проход.

В ограждении оставлены проходы. Например, эта тропинка ведет к садовому товариществу Фото: Катерина Кайгородова

А вот уже и сам родник. Выхода у воды два, и каждый удобно обустроен: труба, из которой течет вода; деревянная решетка, чтобы ставить бутылки; поручень, чтобы не упасть.

Воду удобно набирать Фото: Вероника Белецкая

Тем временем, к роднику за водой пришел еще один местный житель, Александр, с сыном-первоклассником. Он переехал в Светлый два года назад по программе переселения из ветхого жилья.

Александр с сыном ходят за водой каждый день Фото: Катерина Кайгородова

— В поселке нравится все, кроме воды, — сказал он. — Чайники в первый год раз пять заменили. Поэтому ходим брать воду сюда, от нее нет камней, чайник, как новый. Хожу сюда каждый день, и свеженькой водички набрать, и самому прогуляться для здоровья, и с ребенком время провести.

От прогулки по лесу польза для здоровья особая Фото: Катерина Кайгородова

В этом году у родника появилась еще и беседка, ее раскрасил художник Артур Шугуров. Теперь это не только место отдыха, но и арт-объект.

Беседка — новшество этого года Фото: Катерина Кайгородова

Обращает на себя внимание чистота этого места. Говорят, за этим следят местные жители, которые зимой также добровольно чистят снег на мостике. А возле информационного щита местная администрация установила урну, мусор из которой регулярно вывозят.

На обратном пути я встретила еще двух женщин. По их словам, они направлялись к роднику набрать воды, а потом — дальше в лес, по грибы.

И за водой, и по грибы Фото: Катерина Кайгородова

— Зимой мы вообще часто сюда ходим. Погуляем по тропе, потом к роднику. Это летом и осенью — огородные работы, некогда, — сказала Лариса Леонидовна, пенсионер «Аграрной Группы».

— Ходили и тогда, когда здесь еще ничего не было, дощечки только, — добавляет ее подруга, Надежда Федоровна. — А сейчас вообще красота. Нам очень нравится!

Текст: Катерина Кайгородова

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