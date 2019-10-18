Словарь нефтяника: От куста до улитки

18 октября 2019 / Партнерский материал

Порой одни и те же слова воспринимаются людьми совершенно по-разному. И дело далеко не всегда в специфике восприятия или плохой дикции. Просто одни и те же слова обозначают разные вещи.

Чтобы уменьшить уровень непонимания в мире, «Томский Обзор» совместно с компанией «Газпромнефть-Восток» запускает серию материалов о словах-профессионализмах, которые используются в нефтегазовой сфере.

Кондуктор

Кондуктор в обычной жизни — это человек, который продает и проверяет билеты на транспорте.

Кондуктор на языке нефтегазовой отрасли представляет из себя сложное устройство — колонну стальных обсадных труб, соединенных резьбой.

Такой кондуктор не раздает билеты, но пропускает через себя основную эксплуатационную колонну, защищая скважину от подвижек мягких верхних слоев почвы (или непредсказуемых горных пород). Еще он не пускает в основную колонну грунтовые воды.

Именно благодаря кондуктору задается вертикальное направление бурения и сохраняется неизменной верхняя часть скважины (даже несмотря на подвижки грунта, которыми порой сопровождается бурение).

Свита

Для неподготовленного слушателя, слова «Баженовская свита» звучат, как привет из детской сказки про царя Бажена.

Однако в данном случае имеется в виду группа нефтематеринских горных пород в Западной Сибири. Свита раскинулась на территории около миллиона квадратных километров. При этом она залегает на глубинах двух-трёх километров и имеет относительно небольшую толщину — не более 60 метров. Правда «Газпромнефть-Восток» забирается и глубже — до 3660 метров, получая «трудную» нефть из отложений доюрского комплекса Томской области. Параллельно с добычей углеводородов компания усиленно работает над методикой их поиска на такой внушительной глубине. Предполагается, что тиражирование проекта позволит добывать 28 млн тонн палеозойской нефти в Западной Сибири уже к 2035 году.

Слово «свита» в геологии употребляется, как правило, с указанием геологического района, в котором она расположена. Геологическому району названия часто присваивают в соответствии с местными топонимами. Глинистые отложения такого типа впервые были обнаружены вблизи поселка Баженовка Омской области. Отсюда — Баженовская свита.

Буллит

По мнению специалистов нефтегазовой отрасли, это уже устаревшее название, которое не часто встречается среди нефтяников в современной обиходной речи.

Буллитами на промыслах называют внушительного размеры цистерны с трубами — это установки для предварительного сброса пластовой воды. Таким образом на промыслах «обезвоживают» поступающие из недр углеводороды.

Этот процесс уменьшает износ трубопроводов, по которым транспортируется нефть и газ. В результате отделенная вода закачивается обратно в нефтеносный пласт, а нефть направляется на дальнейшую переработку.

Улитка

Брюхоногие моллюски на промыслах встречаются в двух видах. И если живые улитки лениво проводят свои дни в густой траве, то их нефтяные тезки практически безостановочно вращают лопастями в своей «раковине», разгоняя газовые потоки. Такие «улитки» встречаются в вентиляционном и насосном оборудовании, в двигателях и других аппаратах.

Куст

Пожалуй, нефтяной «куст» — одна из самых очевидных аналогий. Как и обычные кусты, кусты нефтяные состоят из пучка «ветвей-корней», растущих в разные стороны из одного места.

Таким образом им удается получить максимальное количество необходимых «вкусных» ресурсов. Чем их больше, тем больше кусты разрастаются — все, как и в мире флоры. Например, у «Газпромнефть-Востока» каждый такой куст обрастает минимум 8 новыми скважинами. То есть на 5 введенных в этом году кустах эксплуатационного бурения будет пробурено 40 новых скважин, вдобавок к 600 имеющимся в фонде компании.

Иллюстрации: Екатерина Некрылова

Редакция выражает благодарность за консультации при подготовке этого материала Владимиру Журавлеву, Софико Джанелидзе, Александру Худорожко, Виталию Головину и Антону Горшеневу.

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