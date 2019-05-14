U-NOVUS — 2019. Гид по мероприятиям вокруг форума

14 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

В 2019 году в дни форума новых решений U-NOVUS в Томске можно будет посетить самые разные научно-популярные мероприятия.

Co//Lab Fest, Science Slam, конкурсы для юных инженеров и даже музыкальные площадки — собрали в нашем гиде эдьютейнмент-мероприятия форума.

Мероприятия для горожан

Science Slam

Мероприятие: Science Slam — научная битва молодых учёных

Дата и время: 16 мая, 19:00–22:00

Место проведения: НК «Театро», пр. Фрунзе, 103

Вход по регистрации

На форуме новых решений U-NOVUS — 2019 в Томске пройдет восьмая битва молодых ученых, на которой встретятся шесть финалистов Science Slam. У каждого слэмера будет десять минут, чтобы доходчиво, интересно и остроумно рассказать о своих научных достижениях.

Аспирант Института физики прочности и материаловедения СО РАН Филипп Дьяченко расскажет о необычных материалах с памятью формы. Филипп утверждает, что они незлопамятны и немстительны, а стрессоустойчивы и помогающие людям в разных областях науки, техники и медицины.

Рената Савченко, аспирант Института медицинской генетики ТНИМЦ — единственная девушка среди слэмеров-2019. Она утверждает, что лучевую терапию при онкозаболеваниях можно сделать гораздо эффективнее, если знать, насколько пациент чувствителен к радиации. А для этого надо лишь найти гены, отвечающие за радиочувствительность и тщательно изучить их.

Аспирант НИ ТПУ Борис Калюжный расскажет о проблемах рационального использования лесных ресурсов Томской области. А Николай Васенев, аспирант Института оптики атмосферы СО РАН любопытен настолько, что решился задаться вопросом, как разглядеть те процессы, которые обычно человек не видит без специальных приспособлений.

Денис Касымов, кандидат физико-математических наук и сотрудник НИ ТГУ, будет жечь! Ведь он знает о пожарах и причинах их возникновения очень много. Но, самое главное, он может их обхитрить, рассчитать и помочь предотвратить. Так что регистрируйтесь на Science Slam, пока места еще есть!

Co//Lab Fest 2019

Мероприятие: Co//Lab Fest 2019. Collaboration Laboratory — Лаборатория взаимодействия. #РынкиНТИ

Дата и время: 15 мая, 11:00–20:00

Место проведения: ул. Гагарина, 23

Вход свободный

Co//Lab Fest — одно из самых массовых мероприятий форума, открытое для горожан. В течение 8 часов с 11:00 до 20:00 можно будет посетить все воркшопы, поучаствовать в различных мастер-классах, прослушать несколько интересных лекций и пройти тренинги.

Организаторы говорят, что лучше всего фестиваль «зайдет» школьникам 7-11 класса и студентам, но посетить Co//Lab Fest могут все желающие. Можно (предварительно зарегистрировавшись) прийти даже целым классом.

На фестивале будут организованы специальные площадки — каждая по одному из 12 рынков Национальной технологической инициативы: AutoNet, MariNet, SafeNet, TechNet, EnergyNet, AeroNet, HealthNet, FoodNet, NeuroNet, FashionNet, MediaNet, EduNet. Все пришедшие на фестиваль смогут попробовать себя на каждом рынке, участвуя в мастер-классах. Например, решая предложенные задачи — запрограммировать квадрокоптер на автономный полет за 20 минут или собрать простейший двигатель постоянного тока на постоянный магнитах (двигатель Фарадея).

Одновременно на 4 этаже будет работать лекторий от спикеров НТИ из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Томска — не только для школьников, но и для их родителей. В течение всего дня в лектории приглашенные эксперты расскажут о том, как подготовиться к олимпиаде НТИ, как собрать успешную команду и найти свое место в Национальной технологической инициативе уже в школе. Есть и совсем внезапные темы, вроде лекции про китайский язык, где участники будут разбираться — сколько в Китае китайских языков, как с ними связана китайская письменность, почему гугл-перевод в Китае полезен, но далеко не всегда, и, наконец, почему мы пьём чай, а Европа пьёт tea?

Расписание лекций 11.45-12.15 «НТИ школе: от урока до олимпиады». Спикер: Татьяна Пирог-Руководитель акселератора профилей Олимпиады НТИ 12.20-12.50 «Форматы подготовки к инженерным соревнованиям на примере Олимпиады НТИ». Спикер: Ульяна Колусенко-Руководитель направления площадок подготовки Олимпиады НТИ 12.55-13.25 «Рынки НТИ: просто о сложном». Спикер: Алена Шерстнева- руководитель департамента образования и науки Студентов Москвы и Московской межвузовской научной площадки 14.15-14.45 «Как НЕ собрать команду победителей олимпиады НТИ.» Спикер: Павел Оконечников — заведующий кафедрой технологического образования МАОУ Вторая гимназия, г. Новосибирск 14.50-15.20 «Мобильные интеллектуальные робототехнические системы. Олимпиадный уровень."Спикер: Алексей Клячин- Руководитель Академии робототехники RoboNest. 16.10-16.40 «Развитие технологической компании на примере НПО «Свободная Энергия». Спикер: Приписнов Евгений Александрович — инженер ООО НПО «Свободная Энергия» 16.40-17.00 «Профильные классы ТГАСУ как ресурс для выбора и начала инженерно-технической профессии». Спикер: Макеев Владимир Викторович — директор Предуниверситария ТГАСУ 17.00-18.00 «Практикум для родителей «Навыки успеха школьника- опора в его настоящем и будущем». Спикер: Яна Окаева-семейный психолог.

В перерывах между лекциями будет выступать музыкальная группа «7ПЯТНИЦ».

«Терра инженера»

Мероприятие: Всероссийский конкурс научно-технических проектов «Терра инженера»

Дата и время: 15 мая, 11:00–20:00

Место проведения: ул. Гагарина, 23

Вход свободный

«Терра инженера» — это конкурс крутых проектов, придуманных и реализованных начинающими инженерами в рамках фестиваля Co//Lab Fest. В нем приняли участие молодые инженеры в возрасте от 12 до 17 лет со всех регионов России. Участником фестиваля мог стать любой желающий — ребята прошли предварительный конкурсный отбор, и теперь представят свои проекты на фестивале для всех его гостей и зрителей.

Участникам требовалось рассказать о той проблеме, которую решает их проект, сделать обзор российских и зарубежных аналогов решения (если они есть), показать преимущества продукта и его функционал, технические характеристики, описать принципы его работы, экономическую целесообразность и даже экологическое обоснование — в случае, если этого требует тематика проекта.

В очный этап прошел 31 проект-победитель отборочного тура. Увидеть работы, среди которых и проект «Умного контейнера», и специальные очки для слепых, и «Рободоктор», и специальное устройство для создания панорамных фотографий «Parallaks» можно будет увидеть на Co//Lab Fest!

Разработки молодых ученых

Мероприятие: Конкурс разработок молодых ученых

Даты и время: 15-17 мая, 15:00–18:30

Место проведения: Дом ученых, ул. Советская, 45

Вход на выставку свободный

На первый этап конкурса, который проводит администрация Томской области совместно с ТУСУР, молодые ученые Томской области представили 47 проектов для решения приоритетных задач региона по четырем направлениям, включая технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности, робототехнику и нейротехнологии.

Например, представлены проекты по робототехнике, экзоскелет нижних конечностей, необитаемый подводный аппарат, строительный 3D-принтер, комплекс для ранней диагностики заболеваний, технология блокчейн в образовании, имплантаты нового поколения, спирограф и многое другое.

Увидеть их можно будет на специальной выставке, работающей в дни форума в Доме ученых.

Мероприятия для участников форума

«Уроки настоящего»

Мероприятие: полигон лучших практик школьных научно-технологических студий волонтерского проекта «Уроки настоящего» образовательного центра «Сириус»

Дата и время: 17 мая, 9:00–13:00

Место проведения: Дворец творчества детей и молодёжи г.Томска (ул. Вершинина, 17)

На полигоне семь томских студий представят решения научно-производственных задач, которые школьники выполняли для компаний «Яндекс», «РусГидро» и «Роскосмос» в 2018–2019 учебном году.

Так, для «Яндекса» студийцы разработали практически применимый навык для голосового приложения «Алиса», томская команда заняла первое место и предложила решение, которое уже можно протестировать. Для компании «РусГидро» было разработано программное обеспечение для участников процесса формирования режима водохранилищ. От «Роскосмоса» перед школьниками стояла задача привязать фотоснимки, сделанные на борту МКС, к конкретной географической местности. Чтобы узнать все координаты, студийцы разработали процедуры географической привязки, томские решения были признаны лучшими среди всех студий страны. В феврале 2019 года школьники получили от компании «ФосАгро» задачу усовершенствовать методику оценки растворимости гранулированного удобрения и успешно ее решили.

В презентации разработок примут участие томские компании «Элекард», НПЦ «Полюс», «Томскводоканал», Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа, Биологический институт НИ ТГУ, отделение химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов НИ ТПУ, которые могут заинтересоваться направлениями студий и обратиться к ним для решения своих производственных задач.

«Falling Walls Lab Tomsk»

Мероприятие: Всероссийский этап международного научного конкурса «Falling Walls Lab Tomsk»

Дата и время: 14 мая, 9:30–13:00

Место проведения: НБ ТГУ, пр. Ленина, 34А

На форуме новых решений в Томске пройдет единственный в Сибири региональный отборочный этап международного конкурса прорывных идей Falling Walls Lab. Это междисциплинарный формат, который ежегодно проводит Falling Walls Foundation в Берлине. В течение трех минут на трех слайдах ученые со всего мира представляют свои исследовательские проекты, бизнес-модели и социальные инициативы профессиональному жюри конкурса.

Победитель регионального отбора получит приглашение выступить в финале конкурса, который пройдет 8 ноября 2019 года в Берлине. Участники финала будут бороться за денежные призы и право выступить на престижной Falling Walls Conference, собирающей 600 влиятельных ученых, политиков и представителей бизнеса со всего мира.

Участвовать в конкурсе будут студенты и бакалавры, завершившие обучение не более десяти лет назад, магистранты (не более семи лет), молодые кандидаты наук и постдоки (возрастное ограничение — 35 лет). Язык проведения конкурса — английский.

Отчетная конференция РФФИ

Мероприятие: Отчетная конференция по проектам молодых ученых — победителей конкурса РФФИ

Дата и время: 14 мая, 10:00–18:30

Место проведения: ИЭМ ТГУ, ул.Набережная реки Ушайки, 12

В конференции примут участие представители РФФИ, Совета молодых ученых Томской области, члены регионального экспертного совета, молодые ученые — победители регионального конкурса РФФИ 2018 года, а также промышленные партнеры и компании, заинтересованные в реализации их проектов: «НПФ «Микран» и «НПЦ «Полюс», «Томская домостроительная компания», «Элеси», «Артлайф» и другие.

Ключевые темы дискуссий — популяризация достижений в области фундаментальной науки, развитие профессиональной научной коммуникации и внедрение результатов исследований на предприятия Томской области. Участники также обсудят результаты выполнения проектов молодых ученых, получивших бюджетную поддержку.

Секционные заседания пройдут по направлениям: «Математика и механика. Фундаментальные основы инженерных наук», «Физика и астрономия. Химия и науки о материалах», «Биология. Психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии человека. Фундаментальные основы медицинских наук» и «Науки о земле. История, Археология, этнология и антропология».

Digital Skills

Мероприятие: Открытый отборочный чемпионат Digital Skills

Дата и время: 13-14 мая, 9:00–20:00

Место проведения: ИЭМ ТГУ, ул.Набережная реки Ушайки, 12; ТТИТ, ул. Герцена, 18

В рамках форума U-NOVUS в Томске во второй раз проходит отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий Digital Skills.

В соревнованиях принимают участие IT-специалисты из девяти регионов России (Томская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Ростовская области, Красноярский и Алтайский края, Хакасия и Ханты-Мансийский автономный округ), а также представители Беларуси и Казахстана. Это сотрудники предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли, студенты среднего и высшего образования, а также фрилансеры.

Состязания проходят по направлениям: веб-дизайн и разработка, сетевое и системное администрирование, программные решения для бизнеса, графический дизайн, разработка мобильных приложений, разработка решений с использованием блокчейн технологий, машинное обучение и большие данные, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений.

Отдельный трек организован для школьников. Ученики старшей школы и студенты смогут поучаствовать в свободно организованной площадке по IT-компетенциям TRY Skills, деловой игре и хакатоне.

Оценивают результаты чемпионата сертифицированные эксперты World Skills Russia, представители томских и российских IT-компаний.

Science Game

Мероприятие: игра Science Game — командная научная игра молодежи России

Даты и время: 16-17 мая 11:00–19:30; 19:00–21:00

Science Game с 2013 года проходит в Томске для школьников и студентов со всей России. Участниками первых отборочных этапов Science Game стали 10 110 человек из 892 населенных пунктов, 2 553 школ и 542 университетов России.

Два отборочных тура прошли дистанционно: 7 апреля участники онлайн решили тесты, а с 8 по 12 апреля — научные кейсы по пяти направлениям НТИ (TechNet, HealthNet, SafeNet, AeroNet, EnergyNet), для которых необходимо было продумать внедрение и продвижение на рынке.

Финальный этап игры состоится 17 мая в Томске на форуме U-NOVUS — 2019 в виде квеста в лабораториях четырех томских университетов (ТПУ, ТГУ, ТУСУР, СибГМУ), ТОИПКРО и «Кванториума».

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