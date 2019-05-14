U-NOVUS — 2019. Гид по открытым лекциям

14 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

На форуме новых решений U-NOVUS — 2019 в Томске пройдут открытые лекции технологических лидеров.

Томичам расскажут об интернете, образовании и энергетике в современную эпоху. Посетить лекции могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на платформе LEADER-ID.

Об истории интернета

Лекция: «История одной концепции коллективного мышления или как появился интернет»

Лектор: Тимур Щукин

Дата и время: 14 мая, 18:30 —19:30

Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск», пр. Ленина, 26, 2 этаж

Тимур Щукин — кандидат психологических наук, лидер и директор по научным разработкам NakedMinds Lab Collective Intelligence Technologies, проектировщик программ, модератор и аналитик в организации коллективной деятельности, член рабочей группы «Нейронет НТИ».

На лекции он расскажет, на каких базовых идеях и концепциях человеко-машинного взаимодействия 50 лет назад появился прототип того, что сейчас мы называем интернетом, какую эволюцию эти идеи претерпели и почему интернет настоящего стал другим. Это попытка рефлексии развития мысли через сообщества, поколения, а также через параллельные школы мысли, развивающие схожие идеи.

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О цифровых технологиях в школе

Лекция: «Цифровизация школ в действии: какие эффекты цифровые технологии приносят ученикам, учителям и родителям, а также региональной экономике»

Лекторы: Сурен Алоян и Анастасия Тюрина

Дата и время: 15 мая в 18.30

Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск», пр. Ленина, 26, 2 этаж

Лекция будет интересна руководителям и педагогам общеобразовательных и частных школ, организаций дополнительного образования, представителям региональных и муниципальных департаментов образования, разработчикам IT-решений.

Лекцию прочитают:

Сурен Алоян — Генеральный директор компании DASARAN, (Ереван, Армения). Компания — разработчик передовых решений в области автоматизации образовательных процессов: платформа Dasaran — объединяет 95% учеников, педагогов и родителей Армении, а также E-Stat — автоматизированная система мониторинга эффективности системы образования Армении. Компания развивает проекты в пяти странах мира.

Анастасия Тюрина — Директор Digital Spring Agency, (Ереван, Армения). Консалтинговая компания «Цифровая весна» занимается прикладными исследованиями и внедрением передовых технологий в области образования. В настоящее время реализует проекты запуска и трансформации образовательных компаний в Армении, России, Италии и Испании

На лекции расскажут о лучших мировых практиках применения цифровых технологий в образовании: от образовательных платформ до решений с применением искусственного интеллекта. Как современные технологии обеспечивают управление индивидуальными траекториями учеников, контроль их вовлеченности и результативности обучения. Что дают технологии обработки больших данных в образовании. Также будет дан обзор современных информационных решений, которые делают прозрачными сведения об эффективности образования для управленцев, педагогов и родителей.

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Об энергетике будущего

Лекция: «Цифровая энергетика: видение, практики, технологии»

Лектор: Дмитрий Корев

Дата и время: 15 мая, 19:30

Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск», пр. Ленина, 26, 2 этаж

Лекция будет интересна разработчикам технологический решений в области интеллектуальной электроэнергетики, цифровых технологий (AI, Big Data), а также предпринимателям, внедряющим инновационные технологии в электроэнергетике.

Дмитрий Андреевич Корев — руководитель направления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Ответственный секретарь рабочей группы «Энерджинет» Национальной технологической инициативы. Представитель Российской Федерации в Международной электротехнической комиссии (МЭК).

В лекции будут представлены целевое видение, практический опыт реализации и базовый технологический пакет новой энергетики XXI века с учетом широкого применения цифровых технологий и глобального развития парадигмы децентрализованной (peer-to-peer) энергетики с широким использованием ВИЭ и распределенных энергетических ресурсов.

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Мини-лекции на открытии

Также технологические лидеры России выступят на открытии форума U-NOVUS с мини-лекциями.

Дата и время: 15 мая 2019 года, 11:00 — 13:00

Место проведения: СК «Гармония», ул. Высоцкого, 7 стр. 6.

Только для зарегистрированных участников.

«Цифровое и технологическое развитие нефтехимии»

Конов Дмитрий Владимирович

Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»

«Интернет вещей, LPWAN, 5G — куда инвестировать?»

Абагян Карина Сергеевна

Директор по стратегическому развитию ПАО «Микрон»

«Новые направления развития Топливной компании Росатома»

Галкин Илья Борисович

Вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу АО «ТВЭЛ»

«Сквозные технологии в промышленности»

Самойлова Наталия Леонидовна

Директор по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти компании Clover Group

«Рынок Энерджинет Национальной технологической инициативы: основные направления, механизмы реализации и практические примеры продвижения технологический решений»

Корев Дмитрий Андреевич

Член рабочей группы «Энерджинет», руководитель направления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

«Технологическое развитие образования. Ситуация в мире»

Алоян Сурен

Основатель и генеральный директор образовательной платформы «DASARAN» (Армения)

«Технологии работы с талантами»

Ковалев Игорь Владимирович

Президент холдинга «DI Group»

«Создание площадок для тестирования технологий: опытный район для отработки беспилотных систем в рамках проекта «Тайга»

Бабинцев Глеб Владимирович

Генеральный директор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ», члена рабочей группы «Аэронет»

«Использование беспилотных технологий в проектах умного сельского хозяйства»

Ускова Ольга Анатольевна

Основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies

«Технологическое развитие финансового сектора»

Зауэрс Дмитрий Владимирович

Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)

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