Мини-фестиваль «Бумага»: как работает самиздат

29 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Александр Мазуров

В пятницу в Hall Bar прошел мини-фестиваль независимых изданий «Бумага». На фестивале выступили создатели комиксов, дизайнеры, поэты из Томска, Кемерово и Тюмени.

Участники рассказали о себе, показали свои книги и комиксы. Здесь же посетители смогли их приобрести. Организаторами выступила арт-группа «Дух русской комикс-школы».

— Одна из целей фестиваля — презентация антологии комиксов «БЕНЗИН», — рассказал Саша Цайзер, участник арт-группы. — Сборник знакомит читателей комиксов с неизвестными российскими авторами. В «БЕНЗИНЕ» их восемь — все они крутые, у каждого есть своя сильная сторона. Мы хотим, чтобы антология стала регулярным проектом и выходила хотя бы раз в квартал. Впервые мы показали «БЕНЗИН» в Тюмени, и им заинтересовались многие авторы.

Создатели антологии рассказали, что тема первого выпуска — «Лабиринты города», и комиксисты раскрыли ее совершенно по-разному. Так, красноярская художница Урюрюк сделала историю про поиск — работа без слов, которую можно просто разглядывать и самому искать в ней смыслы.

На выступлениях пришедшим поведали о различных видах самиздата, зарождение книги и ее уникальности, публицистике дореволюционной России, цензуре и смене каналов трансляции информации. Также на сцену выходили читать стихи.

— Самиздат — практика, доступная любому, — отметил Цайзер. — Фестивалем мы бы хотели заразить людей этим хобби — делать зины. Я часто видел, как люди создают что-то в стол и потом вечно ждут своего издателя. А есть авторы, которые что-то печатают, показывают друзьям, привозят на фестивали, получают отклики, и в процессе издатель находит их сам. Могу назвать десяток имен, которые начинали с самиздата. Самиздат работает не только с комиксами, но и с поэтами, фотографами, художниками — когда ты можешь что-то показать, люди относятся к тебе серьезней.

Организаторы рассказали, что захотели сделать этот фестиваль особенным. До этого они провели независимую выставку комиксов со всей страны на фестивале музыки и искусства Street Vision.

— До этого я часто выступал организатором рок-концертов, — рассказал Саша Цайзер. — Презентацию комикса «Пауко-змея» мы провели в виде концерта, но потом поняли, что устали от этого. «Бумага» — попытка создать нечто новое для привлечения другой аудитории, которая не посещает шумные мероприятия. Я думаю, что у нас это получилось. Сегодня мы увидели много новых лиц.

Организаторы фестиваля считают, что в России комьюнити фанатов и создателей комиксов только формируется. Из городов, которые лидирует в этом плане, выделяют Тюмень. Фестиваль Comic Arts Tyumen 30–31 марта посетили 4 000 человек. Также, по их мнению, большие возможности авторами дают Москва и Санкт-Петербург.

— Пока русские комиксы нафиг никому не нужны, — прокомментировал Цайзер. — Это прикольные вещи, классные произведения, но о них надо рассказывать. Есть некоторое недоверие к комиксу как к форме искусства в России. Сильны до сих пор советские стереотипы, что комиксы — это несерьезное чтение для детей. Хотя есть много вещей, которые доказывают обратное. Недавно вышел графический роман Ольги Лаврентьевой «Сурвило» — автор описал историю своей бабушки, прошедшей через годы репрессий и блокаду Ленинграда, и у нас появилась вещь, которую можно поднять на знамя — вот, смотрите, комиксы могут быть серьезными.

Организаторы предсказывают, что роман в ближайшее время переведут в Европе, и он станет первым русским комиксом за рубежом, с «присущими русским авторам специфическими вещами».

Организаторы фестиваля планируют плотно заниматься новыми выпусками «БЕНЗИНА» и собрать авторов со всей страны. В культурном пространстве FLAT, открытие которого состоится 17 мая, арт-группа хочет проводить комикс-клуб, где авторы и те, кто хочет ими стать, смогут собираться, узнавать что-то новое и получать полезную информацию.

Текст, фото: Александр Мазуров

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