Волшебное место. В Стрежевом появилась сенсорная комната для особенных детей

22 апреля 2019 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Сухой бассейн с подсветкой, интерактивная песочница, фиброоптический душ — эти и другие диковины для развития особенных детей появились в городе Стрежевом благодаря помощи компании «Томскнефть».

О том, как открылась сенсорная комната «Волшебный мир здоровья» в городской общественной организации детей-инвалидов «Добродея» и какую пользу она приносит маленьким посетителям — рассказываем в нашем материале.

Сенсорная комната — это помещение, наполненное стимуляторами для различных органов чувств: зрения, слуха, осязания… Даже для здоровых людей это - волшебное место для релаксации и снятия стресса. А у детей с особенностями физического и психического развития занятия в такой комнате дают мощный толчок к развитию речи, памяти, воображения.

В Стрежевом оборудование для сенсорной комнаты разместили в двух помещениях: темном и светлом. Темная комната похожа на фантастический инопланетный мир, где на потолке — звездное небо, где можно спрятаться в мягком кресле под занавесью из мерцающих нитей (это называется фиброоптический душ) или «нырнуть» в сухой бассейн с подсветкой.

Светлая комната напоминает мир реальный, но уютный и дружелюбный. Здесь есть еще один сухой бассейн, но уже с цветными шариками, деревянный кукольный домик, но больше всего малышам нравится светозвуковая интерактивная панель, при нажатии на которую ребенок слышит звуки природы и животных. Также здесь есть акустическая развивающая панель — для развития слуха и мелкой моторики рук у юных музыкантов.

— Такая комната — это в первую очередь поддержка родителей, у кого растут дети с ОВЗ, — подчеркивает председатель организации Тамара Александровна Семеница. — Я сама мама такого ребенка, правда, уже взрослого. В свое время у нас не было психологов, мы были один на один со своей проблемой, а сейчас у нас работают опытные специалисты, применяются новейшие методики. Благодаря современному оборудованию мы вышли на новый уровень.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, особенно из маленьких городов, важно не запереться в «домашнем плену». Общение с ровесниками, игры, занятия творчеством — то, что помогает им интегрироваться в общество.

Для социальной адаптации детей-инвалидов организация «Добродея» работает в Стрежевом уже 15 лет. Сегодня занятия в ней посещают 168 человек. По уставу «Добродея» работала с инвалидами, начиная с семи лет, но с приобретением сенсорной комнаты возрастную планку удалось снизить до трех лет.

Компания «Томскнефть» дружит с центром «Добродея» с 2010 года. Тогда нефтяники помогли отремонтировать помещение центра, которое находилось в плачевном состоянии, закупили необходимую для работы мебель и оргтехнику, а еще приобрели столы для выжигания по шелку и звуковое оборудование.

— К сожалению, с годами число ребятишек с особенностями развития растет, и пока у города нет другой возможности интегрировать их в общество, — поясняет Тамара Семеница. — Мы забили тревогу и со своими предложениями обратились к одному из руководителей «Томскнефти», депутату Законодательной Думы Томской области Олегу Коковину. Тогда и было принято решение о приобретении сенсорной комнаты, которая ориентирована на детей с проблемами в развитии, обучении, поведении и социальной адаптации.

На открытии сенсорной комнаты «Волшебный мир здоровья» присутствовала делегация нефтяников: генеральный директор «Томскнефти» Роман Николаевич Жаравин, его заместитель Олег Евгеньевич Коковин и заместитель мэра Стрежевого по социальной политике Владимир Вениаминович Салмин. За поддержку, участие и большой вклад в такое важное для особенных ребят дело председатель «Добродеи» Тамара Ивановна Семеница вручила им благодарственные письма, подчеркнув, что помощь меценатов помогает общественной организации воплощать в жизнь свои идеи по развитию особенных детей.

Совсем скоро «Добродея» планирует открыть спортивный зал и цех по лозоплетению. Городская администрация подыскала для этого соответствующее помещение, а нефтяники и другие спонсоры уже готовят подходящие подарки к предстоящему новоселью.

Получателем благотворительной поддержки стрежевских нефтяников стал и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Александровского района. В учреждении на средства «Томскнефти» тоже оборудована сенсорная комната для психологической реабилитации детей.

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