Кэшбэк в городе. Как устроена жизнь креативного профессионала в Томске

22 апреля 2019 / На правах рекламы / Фото: Владимир Дударев

Дмитрий Абрамов живет и работает на два города: Томск и Москву. Перемещаясь из Сибири в столицу и обратно, он соединяет людей и идеи, организует самые модные события и локализует крутые проекты по обе стороны тайги.

В нашем спецпроекте с Промсвязьбанком «Кэшбэк в городе» рассказываем о том, как сегодня устроена жизнь креативного профессионала.

Место утра

«Я по жизни трудоголик и ранние подъемы открывают потрясающие возможности для таких, как я. Раньше я был „совой“, но два с лишним года работы в утреннем эфире „Радио Сибирь“ показали, что организм легко перестраивается. Переучить свой организм можно под любой график, главное понимать, зачем тебе это нужно и обеспечить нормальные комфортные условия» Фото: Владимир Дударев

Вопреки стереотипам, рабочий день креативного профессионала даже в выходные начинается не с позднего пробуждения, а с раннего просмотра почты.

«Утром я почти всегда сразу начинаю работу. Я из тех, кому все прогнозируют, и часто не без основания, что это до добра не доведет, мне говорят, «Ты постоянно в мессенджерах, почте, на связи». И я с этим абсолютно согласен. Но пока интерес к проектам, которыми я занимаюсь, он перевешивает», — рассуждает Дмитрий Абрамов. — До «осознанности» и «магии утра», про которые пишут в моем любимом издательстве «Манн, Иванов и Фербер», я еще не дорос. Это время я использую, как придется. Я мечтаю, что когда-нибудь дорасту до состояния, когда по утрам буду заниматься йогой или просто зарядкой... Но пока мой образ жизни и проекты, которые я веду, не особо к этому располагают».

Затем — подтверждение встреч и заказ такси до кафе. Там можно включиться в рабочий процесс, параллельно позавтракав. Какие места подходят? Дима поясняет — заведение должно соответствовать ряду простых требований.

«Идеальное утреннее место для меня — в центре Томска. Важно, чтобы можно было неподалеку спокойно выйти из такси и тебе не говорили, что „тут нельзя парковаться“ или останавливаться» Фото: Владимир Дударев

Обязательна возможность не просто позавтракать, но и нормально расположиться с «макбуком», чтобы поработать. Поэтому места, где мало столиков, обычно отметаются: «Для меня удобен „Эндорфин“ — там много пространства, он сравнительно недалеко от офиса. „Птичка“ в последнее время очень хороша и тоже удобно расположена. „Make Love Pizza“ — в меньшей степени, там всегда много людей и шумновато для меня», — объясняет Дима.

Кофе и чай — это его постоянная статья расходов, говорит Абрамов.

«Кофе — это большая, важная, многогранная тема, она на хайпе и проекты, которые я делаю, например CreativeMornings Moscow — там кофе в принципе зашит в философию. Когда к ранним утренним лекциям обязательно идет хороший кофе, какие-то плюшки, что-то вдохновляющее, содержательное и прочее. У всех кофе ассоциируется с креативными индустриями, креативными людьми».

Но именно «утренний кофе» — стереотип, который Абрамов успешно разрушает применительно к себе.

К​​​​​ак правило, сам я пью чай. Кофе не очень люблю. Идеальный для меня чай, к которому я стремлюсь всю жизнь — тот, что мы делали в детстве на покосе (я родился и вырос в Каргасокском районе). В нем есть белоголовник, шиповник, смородина. И это идеальный чай! Он приправлен запахом реки и луговых трав. В моей голове он существует, в реальности его, скорее всего, нет. Я всегда пытаюсь повторить этот вкус — пробую сборы, которые как будто бы про это. Но, когда я завариваю, получается «Чёрт, это все равно все не то!».

Дима обсуждает в «Эндорфине» кофейные тренды с художником, основателем проекта Futureisnown Антоном Бинденко, посетившем Томск в конце марта: «У меня нет ощущения, что в Томске проблемы с кофе. Тут есть места, где даже „труЪ кофеманы“ будут вполне себе удовлетворены» Фото: Владимир Дударев

Кофе Абрамов тоже пьет — но только когда проект «труЪ кофейный». Как в Москве, например, у ребят из кооператива «Черный», с которыми Дима сотрудничает по разным проектам. Он отмечает: с одной стороны, это своеобразная дань уважения к партнерам, с другой — исследовательский антропологический интерес: «Если так много энергии и денег вкладывается, чтобы сделать хороший кофе, дай-ка я его попробую!».

В Томске Диме нравится то, что делают ребята из «Эндорфина» — самой, пожалуй, известной локальной сети в городе, специализирующейся на хорошем кофе.

В кафе Дима использует «Двойной кэшбэк» от Промсвязьбанка — карту, рассчитанную как раз на молодых, мобильных профессионалов с кэшбэком до 10%* за рестораны, кафе, кино и такси

Удобство оплаты в заведениях тоже играет роль: карты должны принимать просто по умолчанию. Правда, в последнее время в Томске стали стандартом уже и бесконтактные платежи. А в том же «Эндорфине», где мы разговариваем с Димой, безналичная оплата в этом году превысила кэш.

Работа на два города, это не только разные часовые пояса, но и разные ментальности, уверен Дима.

Я настроил свои гаджеты — у меня на телефоне московское время, а на «макбуке» — томское. Таким образом я пытаюсь держать в уме сразу два часовых пояса. Часть моих проектов в Москве, поэтому я ориентируюсь на смартфон и понимаю, что надо подготовиться к грядущей PechaKucha Moscow, которая будет совсем скоро. С другой стороны, я смотрю на «макбук» и понимаю, что близится критическое время, когда в Томске народ начнет собираться куда-нибудь. Как и в других небольших городах здесь никого не застанешь после 18.00, а то и раньше, и надо успеть написать и ответить всем до этого времени. Не могу сказать, что это очень комфортный режим, потому что порой мой рабочий день в Москве затягивается до бесконечности.

Кроме режима, помогают солнце и хорошая еда: «К счастью, в Томске с этим полегче, потому что здесь больше солнечных дней, поэтому я просыпаюсь нормально», — отмечает Дима.

И говорит, что примириться с ранними рабочими подъемами помогает еще и хороший завтрак: «У меня нет такого, чтобы утром не было аппетита. Я абсолютно всеядный человек, ем много и с большим удовольствием. После хорошего завтрака как-то бодрее, веселее становится».

В потоке

Дмитрий Абрамов выступает на форуме Breakpoint в «Пушкинке», где рассказывает молодым лидерам технологических изменений о том, как оставаться востребованным, органично развивать свои навыки и компетенции и почему нужно следить за мировыми лидерами отрасли, не замыкаясь на локальном уровне Фото: Владимир Дударев

Каждый день Димы — это множество встреч и организационных вопросов. Параллельно потоку оффлайн-дел идет активная коммуникация с огромным количеством людей в тематических чатах и конференция. И если в момент, когда вы встречаете Абрамова, он не общается вживую и не выступает с лекцией, то точно не отрывается от телефона или ноутбука.

«Большая часть моей жизни связана с приятной работой — проектами PechaKucha и CreativeMornings Moscow, выступлениями на конференциях и лекциях. Мне это нравится. Если бы не нравилось, вряд ли бы я этим занимался в таких объемах», — рассказывает он.

Во время рабочего дня Абрамов неоднократно меняет локации. Перемещаться предпочитает исключительно на такси: для него это не только средство передвижения, но и своего рода мобильный офис.

Когда мне все говорят: «А ты можешь ездить не на такси?», я отвечаю: «Нет, потому что там я могу работать». Я беру машину, еду в очередное место, открываю «макбук», раздаю с телефона себе wifi и работаю. Скорость, быстрые перемещения по разным локациям, огромное количество контактов, ты постоянно в чатах: это 80% моей жизни». Карта привязана ко всем сервисам такси, благодаря кэшбэку возвращается 10% стоимости поездок. В основном, я сейчас использую «Яндекс.Такси», иногда — Gett.

Дима использует «Двойной кэшбэк» от Промсвязьбанка — карту, преимущество которой — повышенный кэшбэк 10%* за такси и каршеринг

Даже находясь в Томске, Дмитрий контролирует важные для него процессы, происходящие в Москве. И речь идет не только о постоянной коммуникации с коллегами по проектам, но и контроле за выполнением разных задач, который предоставляют пользователям современные сервисы.

В Москве я нещадно юзаю Gett Delivery. Это довольно большая часть ежемесячных трат. По сути, это таксист, который приходит в указанную тобой точку, стучит в дверь, забирает груз и доставляет его по нужному адресу. Не нужно ничего заполнять, просто в приложении выбираешь опцию. Но главное, когда я работаю в Томске и не могу физически сам что-то забрать и отвезти в Москве, я просто заказываю там доставку из точки А в точку Б и говорю людям: «у вас заберут, вам привезут». Это суперудобно.

Но несмотря на постоянный контроль разных процессов, четкой системы, вроде «час в день занимаюсь почтой, несколько часов — встречами», у Абрамова нет.

Пока его день, как говорит Дима, это хаотичный способ делать то, что нужно успеть, по принципу «что горит — то и приоритет».

Легальный отдых

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Время, когда нет запланированных мероприятий или встреч, Абрамов предпочитает тратить на общение с друзьями или визуальные развлечения. Главный «легальный» способ на время выключить телефон, выпасть из рабочего контекста и немного «проветрить мозг» — поход в кино.

Кино — это гениальное изобретение человечества. Огромные команды людей вкладывают в него кучу денег, таланта, фантазии, энергии и технологий, чтобы ты нормально провел 2 часа жизни. Я из тех людей, которые смотрят кино в кинотеатре. Как и всех нормальных зрителей, меня раздражают люди с попкорном, которые громко обсуждают фильм и не выключают телефоны. Но это такое неизбежное зло. В Томске проблема решается тем, что у меня ненормированный график. Поэтому я порой могу себе позволить в рабочее время посмотреть кино в пустом зале днем, потому что потом я работаю до позднего вечера и встаю рано утром. В Москве я просто нашел кинотеатры, где попкорн запрещен как явление.

В выборе кино Абрамов довольно всеяден. Вкус к нему в свое время, в 2000-х, заложила томский киновед Ада Бернатоните с киноклубом в «Аэлите».

«Я ходил, смотрел кино, слушал Аду, мы обсуждали эти фильмы. Я тогда был студентом и это было суперважно, как я сейчас понимаю. Именно тогда сформировалась привычка смотреть кино, которое в обычной жизни нормальный человек фиг когда посмотрит», — вспоминает Дима. — «Получить прививку уважения и понимания — что может зашиваться авторами в кино, безусловно, стоило».

Художественное кино я смотрю то, что идет в прокате. В Москве выбор, конечно, больше, в Томске — скромнее. Последним посмотрел «Капитан Марвел». Самый приятный момент там — это кот, в котором спрятано чудище с щупальцами. И когда кот начал вести себя, как чудище, я понял, зачем он. Тогда мне стало дико весело, и я простил создателям этого фильма всё! Теперь мне хочется иметь такого кота. Чтобы в кинотеатре его можно было направлять на людей с попкорном, и они исчезали так же быстро, как злодеи в этом фильме!

Карты, деньги, два стола

На встрече с друзьями Фото из архива Дмитрия Абрамова

Не смотря на долгую жизнь в столице, Дмитрий Абрамов не растерял местных друзей. С ними во все свои приезды в Сибирь он пересекается с заядлой периодичностью. Ситуация, когда дважды, а то и трижды за вечер он попадает в кафе за стол с друзьями, не редка:

Когда я приезжаю в Томск, у меня на каждый вечер есть несколько встреч. Сначала с одними друзьями, потом с другими, потому что времени мало, а пообщаться со всеми хочется. И здесь снова выручает такси, возможность заказать доставку и оплатить все сразу картой, которая потом еще и возвращает часть денег. Это те прелести современного мира, которые позволяют быстро решать такие задачи, — считает Дима. - Я очень общительный человек и у меня много друзей, правда, не скажу, что мы едим с ними в очень дорогих местах. Поэтому те доходы, которые у меня есть, позволяют их угощать.

Частый сценарий, по словам Абрамова, когда в конце встречи именно он закрывает счет. Особенно за девушек - на что есть своего рода, внутренняя потребность.

«Если я с друзьями встречаюсь в Европе или США, там иначе это устроено и они четко дают понять — нет, мы делим счет и каждый платит за себя. Эта система устоялась и является, скорее, нормой. В России — что в Москве, что в Томске — никто особо никогда не протестует. Разве что на чай оставляют, тогда везет официантам, так как эти чаевые довольно щедрые», — уточняет он.

«Рассчитываюсь обычно картой Промсвязьбанка. Очень полезно, кстати, что у неё повышенный кэшбэк именно на эту категорию затрат»

Потребность в работе на высоких скоростях накладывает свой отпечаток. Теперь Абрамов практически не может представить себе жизнь без тех благ, что ускоряют одну из главных и, порой, муторных сторон человеческих взаимоотношений — а именно, товарно-денежных.

Если я вижу, что где-то не принимают карты, я бешусь. Особенно когда в каком-нибудь «легендарном месте». Допустим, две недели назад я был в Риме. Там есть несколько мест, где тебе говорят: «Только кэш!». И хочется, забив на их «легендарность», сказать: «алё, 2019 год! какой ‚ноукард‘?!». В этом плане я противник «традиционных ценностей», я хочу, чтобы везде мог рассчитаться карточкой и телефоном.

Пауза во время рабочего дня Фото: Владимир Дударев

А вот откладывать деньги — другая история, рассказывает Дима.

«Я читал книги, общался с финансовыми консультантами, но это не доходило до результата. Каждый раз я понимал, что мне жалко внимания и энергии на то, чтобы заниматься этим. Пока мне интересней заниматься своими проектами. Так складывается, что находятся деньги на то, чтобы проекты продолжались. Я сильно благодарен всем людям, которые так или иначе влияют на эти процессы. Оно все идет и работает».

Книжные магазины - еще одно место, где можно регулярно встретить Диму Фото: Владимир Дударев

Как устроен «Двойной кэшбэк»?

Новая кредитная карта Промсвязьбанка «Двойной кэшбэк» предоставляет одни из лучших условий на рынке пластиковых карт.

И дело здесь не только во внушительном кэшбэке на самые ходовые категории.

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Кэшбэк начисляется в виде баллов. Их можно обменять на реальные рубли по курсу один к одному. Делается это в интернет- или мобильном банке. Баллы начисляются 7 числа каждого месяца, правда, их месячный лимит ограничивается 2 000.

«Двойной кэшбэк» - кредитная карта, и, соответственно, чтобы её получить, необходимо соответствовать некоторым требованиям: гражданство РФ, возраст от 21 до 63 лет, проживание в регионе присутствия банка, трудовой стаж не менее года и готовность оставить два контактных телефона.

Подробнее о карте «Двойной кэшбэк» читайте на сайте Промсвязьбанка.

Над проектом работали:

Елена Фаткулина, Владимир Дударев, Егор Хворенков, Алина Малютена

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