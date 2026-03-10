Томская область в поисках идентичности: как прошла стратегическая сессия краеведческого музея

10 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томске прошла стратегическая сессия-семинар «Томская область: в поисках идентичности в пан-Сибирской конкурентной среде», организованная Томским областным краеведческим музеем имени М.Б. Шатилова.

В течение нескольких дней музейщики, исследователи, эксперты и представители смежных сфер обсуждали, каким может быть современный музей и какую роль он способен играть в формировании образа региона.

— Хочется, чтобы музей был полезен и интересен для томичей, чтобы туристы, впервые оказавшиеся в Томской области, смогли получить более полное представление о нашем крае и людях, которые в нем живут, — отмечают организаторы. — Для того чтобы понять, как это сделать и размышлять об этом более объективно и эффективно, мы пригласили экспертов, а также коллег из других музеев и других смежных направлений.

В семинаре приняли участие приглашенные эксперты, среди которых искусствовед, преподаватель РАНХиГС и ВШЭ Ольга Синицына, профессор Международной академии архитектуры Николай Прянишников, а также соразработчик концепций музеев в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах Александр Артамонов.

Искусствовед, преподаватель РАНХиГС и ВШЭ Ольга Синицына и художник-реставратор Николай Исаев на обсуждении докладов на стратегической сессии-семинаре «Томская область: в поисках идентичности в пан-Сибирской конкурентной среде» Фото: Томский Обзор

Работа строилась вокруг нескольких ключевых вопросов: как сегодня воспринимается Томская область в публичном пространстве, какие темы и символы формируют локальную идентичность и может ли музей стать точкой сборки этого разговора. В программу вошли экспертные доклады, групповые обсуждения и разбор кейсов российских и зарубежных музеев.

По словам участников, обсуждения касались не только музейных экспозиций, но и более широкого контекста — развития туризма и культурной жизни региона.

Римма Пак аналитик городского планирования Меня пригласили на стратсессию, так как у меня есть некоторый опыт, насмотренность и знание нашей области. Здесь мы рассматривали возможности переосмысления музейных выставок с одной стороны, а с другой — искали варианты в принципе добавить жизни и активности в регионе, насколько это возможно в существующих реалиях. Рассуждали о развитии туризма, чтобы музей в том числе привлекал внимание к своим филиалам. Здесь собрали хороший человеческий потенциал. Я очень люблю Томскую область, краеведение, и хочу, чтобы много людей ездили в Подгорное, Нарым, чтобы понимали, что такое Бакчар, Асино, чтобы открывали Томскую область. И такими воротами совершенно точно может стать краеведческий музей.

Одной из тем обсуждения стало взаимодействие между музеями города и области. Участники говорили о том, что развитие музейной среды может строиться не на конкуренции, а на распределении тем и совместных проектах.

Светлана Козуб директор Музея истории Томска У нас есть возможность с новым руководством краеведческого музея простроить такой путь, где самые интересные идеи не будут повторяться. Областной музей хочет реэкспонирования, и Музей истории Томска тоже идет по этому пути. Мы договоримся, какие темы в краеведческом будут озвучены, какие в городском, и таким образом мы сможем на наших площадках представить все культурное разнообразие региона. Это был бы для нас очень хороший результат.

В центре обсуждений также оказался будущий образ постоянной экспозиции краеведческого музея — как пространства, которое не только рассказывает историю, но и помогает осмыслить современность региона.

Елена Силкина заместитель директора Томского областного краеведческого музея по научной и методической работе Центральным вопросом обсуждения был образ нашей постоянной экспозиции: мы ищем формулу, которая позволит ей не просто рассказывать о прошлом, но и стать точкой сборки современной региональной идентичности. И, кажется, в диалоге с профессионалами мы практически нашли тот самый уникальный томский штрих на общей карте Сибири. Стратегическая сессия стала отправной точкой, дальнейшая работа — зона ответственности нашей музейной команды. Мы благодарны за диалог с профессионалами: взгляд со стороны помогает увидеть собственный регион объемнее и глубже.

Итогом стратегической сессии стали идеи и направления для дальнейшей работы музейной команды — от возможного обновления экспозиций до новых способов разговора о Томской области как о территории со своей историей, символами и культурным разнообразием.

