18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске отмыли надземные переходы

Город, Городское благоустройство, ЖКХ, Томские новости, интересные новости Томска благоустройство граффити переходы очистка В Томске отмыли надземные переходы

Надземные переходы на пр. Фрунзе и ул. Елизаровых в Томске отмыли от граффити в доступных местах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы провели специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» Рабочие также демонтировали поврежденный керамогранит. В ближайшее время переходы отмоют с помощью автомата высокого давления, а затем покрасят бетон.

— Отмывка — это довольно дорогой и трудоемкий процесс, потому что дотянуться до рисунков зачастую бывает проблематично. Очень просим горожан бережно относиться к чистоте нашего города, — сказала директор МКУ «Инженерная защита сооружений» Алёна Валишева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Легкий переезд: почти полмиллиона абонентов «Ростелекома» перенесли интернет-услуги на новый адрес

9 июля 2025
Еда

Шеф-повар из Колумбии, ужин на Енисее и разговоры про еду. Что ждет посетителей «Тайгастро»

30 июля 2025
Краеведение

МЖК «Старый Томск». Как ученые воссоздали резной деревянный дом на Октябрьской

11 июля 2025
Бизнес

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Томске

11 июля 2025
Томские новости

Температура ниже нормы ожидается в Томской области до конца недели — Вильфанд

24 июля 2025
Томские новости

Жители более 120 домов Томска останутся без холодной воды в понедельник

25 июля 2025
Томские новости

Томичам расскажут русские эротические сказки

10 июля 2025
Томские новости

Законность строительства дач в сосновом бору у стадиона «Политехник» проверят в Томске

17 июля 2025
Томские новости

Стала известна дата Тотального диктанта-2026 в Томске

30 июля 2025