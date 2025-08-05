В Томске отмыли надземные переходы

5 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Надземные переходы на пр. Фрунзе и ул. Елизаровых в Томске отмыли от граффити в доступных местах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы провели специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» Рабочие также демонтировали поврежденный керамогранит. В ближайшее время переходы отмоют с помощью автомата высокого давления, а затем покрасят бетон.

— Отмывка — это довольно дорогой и трудоемкий процесс, потому что дотянуться до рисунков зачастую бывает проблематично. Очень просим горожан бережно относиться к чистоте нашего города, — сказала директор МКУ «Инженерная защита сооружений» Алёна Валишева.

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