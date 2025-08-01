«Понимание придет в августе»: Платежи за комуслуги в Кузбассе выросли более чем на 20%

1 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова, из архива издания

С 1 июля в Кузбассе выросла плата за «коммуналку». Власти уверяют, что в большинстве городов и районов области платежи увеличатся максимум на 21,9%. О причинах повышения рассказывает kuzbass.aif.ru.

В РЭК Кузбасса рост платы называют вынужденной мерой, обусловленной увеличением расходов на оплату труда работников, текущих и капитальных ремонтов инфраструктуры, налогов, производственных расходов. В ведомстве подчёркивают, что жители региона продолжают оплачивать лишь около 65% от реальной стоимости ЖКУ. Оставшиеся 35% доплатит областная казна — порядка 19,4 млрд рублей в год.

«Если бы власти региона не брали на себя такую серьёзную бюджетную нагрузку, то реальный размер платежей населения за коммунальные услуги был бы гораздо выше нынешнего», — подчёркивают в ведомстве.

Из данных РЭК следует, что даже после июльского повышения кузбасская «коммуналка» остаётся одной из самых низких в Сибири. Для сравнения приводится трёхкомнатная квартира: семья из трёх человек в Кемерове по новым тарифам заплатит 6 750 рублей в месяц, в Новокузнецке — 6 266 рублей. Однако при пересчёте на 100% получится, что реальная стоимость ЖКУ в Кузбассе выше, чем в большинстве сибирских регионов: в Кемерове — 10 107 рублей, в Новокузнецке — 9 640 рублей.

При этом более 40% расходов приходится на отопление. Если сравнивать реальные, а не льготные тарифы, то кузбасское тепло ненамного отличается от соседского. В Новосибирске 2 303 рублей, в Барнауле — 3 821 рубль, в Томске — 3 085 рублей. В Омске потребители «Тепловой компании» платят 2837 руб. — это 89% от тарифа (3 178 рублей). В Кузбассе тепловые тарифы тоже зависят от компании: в Новокузнецке у «Кузнецктеплосбыта» — 3000 рублей за Г/кал (жители платят 70,5% от этого), в Кемерове у СКЭК — 3 821 рубль (для населения — 61% от основного тарифа). У некоторых ресурсников в областной столице тарифы превышают 5-6 тыс. рублей за гигакалорию — таких космических цен в других сибирских регионах мы не заметили.

«Повышение тарифов на ЖКХ очень болезненно воспринимается населением. Особенно когда цены на услуги ЖКХ в области сравниваются с другими регионами, и это сравнение не в нашу пользу. Электроэнергия и тепло, которыми обеспечивается Кузбасс, вырабатываются на местных электростанциях, мощностей которых на данный период вполне хватает», — рассуждает экономист Евгений Харлампенков.

Он отмечает kuzbass.aif.ru, что топливная составляющая в тарифе производства электроэнергии на ТЭС равна примерно 92%. То есть основные затраты — это топливо, его надо потратить с умом, а для этого использовать энергетические угли с большой теплотворной способностью, например марки СС с теплотой сгорания 6450 Ккал/кг (Кемеровская ГРЭС и Новокемеровская ТЭЦ проектировались под данные марки угля).

«Но энергетические марки угля хорошо реализуются на международном рынке: по данным на 11 июля, 112 долларов за тонну. За месяц цена выросла на 7,23%. Поэтому угольным компаниям выгодно поставлять уголь за рубеж, а не отечественным энергетикам», — говорит эксперт.

По его словам, кузбасские электростанции работают на более «бедных» углях марки Д и Г, а у них теплотворная способность на 20% ниже.

«Они дешевле, стоят от 4500 до 5100 руб. за тонну. Но и для выработки такого же количества электроэнергии и тепла их надо сжигать на 20% больше. Следовательно, затраты на топливо растут, а с ними и цена на электроэнергию и тепло», — резюмирует Харлампенков.

По словам собеседника, КПД российских ГРЭС составляет примерно 30-35% — ниже, чем в развитых странах. То есть потребитель платит ещё за обогрев окружающей среды.

«Необходимо учитывать и износ тепловых магистралей, потери тепла, их тоже оплачивает потребитель», — отмечает эксперт. — Но с 1 декабря 2024 г. РЖД повысили тарифы на грузовые перевозки на 13,8%, а с 1 января увеличили тарифы на порожний пробег на 10%. Учитывая, что после разгрузки с подъездных путей ТЭС уходят порожние вагоны, стоимость их перевозки тоже возросла, а это ложится на стоимость электроэнергии и тепла. Таким образом, рост тарифов на перевозку угля, переход на низкокалорийные марки угля, моральное и физическое старение основных фондов энергетических предприятий привели к росту тарифов. А учитывая, что бюджет области испытывает дефицит в этом году, РЭК Кузбасса решила, что население «оптимизирует» свои энергозатраты и будет их самостоятельно оплачивать».

В свою очередь, создатель портала «Открытый город», общественник Максим Учватов говорит kuzbass.aif.ru, что сфера жилищно-коммунальных услуг в России всегда отличалась высоким уровнем коррупции.

«Откуда ещё берутся у собственников огромные яхты за полмиллиарда долларов? Только в сфере жилищных услуг многие работы не выполняются качественно, а в сфере поставки коммунальных ресурсов присутствуют завышенные тарифы, в которые необоснованно включаются расходы. Это и раздутые штаты, большие зарплаты, элитные автомобили, вывод денег через аффилированные структуры и пр.», — отметил Максим Учватов.

Он уточнил, что в Кузбассе сфера естественных монополий работает в большинстве случаев в режиме замкнутого цикла: предприятия добывают уголь, поставляют себе же на генерирующее предприятие, транспортируют ресурс до потребителя, и на каждом этапе генерируется прибыль, а себестоимость регулируется внутри группы компаний. Причём это касается не только тепла и горячей воды.

«Если посмотреть на тарифы холодного водоснабжения в Кемерове, то мы увидим рост от 23 до 40%, что превышает предельно допустимый индекс роста тарифов, установленный в 26,1% (в зависимости от типа дома). Ещё обратите внимание, что теперь ценник стал одинаковый на холодную воду и по социальной норме, и свыше, и в квартирах, где никто не зарегистрирован — 70,26 руб. за кубометр. В Новосибирске тарифы на холодную воду в два раза ниже. Но у нас привыкли все обосновывать „средней температурой по больнице“. В Белове, например, тарифы могут установить ниже 21%, а в Кемерове и Новокузнецке выше. В среднем же всё нормально, по мнению чиновников», — рассуждает общественник.

По его словам, предельная стоимость тепловой энергии тоже выросла беспрецедентно — на 37-44%. Даже в Новосибирске уровни цен ниже на той же угольной генерации. Общественник обращает внимание на то, что все примеры, которые приводят чиновники РЭК, касаются исключительно потребления услуг по социальной норме, а в реальности ситуация совсем другая, и понимание «масштаба катастрофы» у людей возникнет, когда они получат счета в августе.

«На данную проблему давно пора обратить внимание надзорным органам. Генеральная прокуратура уже сообщала о массовых проверках в РФ, ждём результатов и по Кемеровской области», — резюмирует Максим Учватов.

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