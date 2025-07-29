Строительный забор рядом с Воскресенской церковью может быть не согласован

29 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Егор Хворенков

Владелец участка в историческом центре Томска возвел металлический забор. Также на территории стартовали земельные работы. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, но согласованность начавшихся работ вызывает сомнения у соседей — в частности, Воскресенской церкви, а также специалистов по историческому наследию.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок по адресу Октябрьский взвоз, 6 находится в собственности физического лица.

Фото: Егор Хворенков

— Право собственности возникло в результате переоформления ранее оформленного права пожизненного наследуемого владения. В соответствии с действующим законодательством при перерегистрации права издание каких-либо правовых актов администрацией Города Томска не требуется. Вид разрешенного использования участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости — «для индивидуального жилищного строительства», — отмечают в пресс-службе.

Также уточняется, что в связи со сложившейся ситуацией администрация города направила информацию о проводимых работах в Департамент градостроительного развития Томской области, Главную инспекцию государственного строительного надзора Томской области, а также Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области.

— Эта история продолжается уже много лет, когда сосед, владеющий участком, ведет несогласованные строительные работы. Ранее мы уже обращались в администрацию города и Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области. Сейчас тоже направили новое письмо и, по нашим данным, они уже принимают какие-то меры, — отметил настоятель Воскресенской церкви Дионисий Мелентьев. — Этот забор не соответствует историческому значению территории. Сам участок находится на склоне, и строительство может вызвать оползневые процессы. Гора сама по себе сложная — слои земли подвижны; из-за этого Воскресенская церковь специально укреплялась во время возведения, поэтому любые работы здесь должны быть согласованы с администрацией и сопровождаться научными разработками.

Фото: Егор Хворенков

По словам Мелентьева, тяжелая строительная техника проезжает мимо храма, отчего у него появляются трещины.

— Наша позиция в том, что никакие строительные вопросы вести нецелесообразно, поэтому мы обратились в правоохранительные органы. Работы на Воскресенской горе невозможны без согласования с Комитетом по охране объектов культурного наследия, мы точно против такой застройки. Идеальным вариантом стало бы создание смотровой площадки для горожан. Ранее еще рассматривался проект возведения памятника Николаю Чудотворцу — это тоже могло бы стать хорошим решением по благоустройству территории, — подчеркнул Дионисий Мелентьев.

В свою очередь, в пресс-службе регионального УМВД «Томскому Обзору» сообщили, что представители администрации Октябрьского района выезжали на место строительство вместе с представители правоохранительных органов. Факт строительства был задокументирован, предполагается организация проверок и экспертиз. Каких именно — в администрации Октябрьского района уточнить не смогли.

«Томский Обзор» направил запросы в профильные департаменты, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Подробнее об истории Воскресенской церкви можно узнать в нашем спецпроекте. А об истории Воскресенской горы и её связи с историей Томска — в отдельном материале.

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