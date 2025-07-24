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РФС намерен взыскать с ФК «Томь» 42 млн рублей

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Российский футбольный союз (РФС) обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании с футбольного клуба «Томь» 41,9 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано 22 июля и пока не принято судом к производству. Подробности дела также не раскрываются.

Также по информации из картотеки арбитражных дел, РФС впервые в своей истории обращается с заявлением в суд о взыскании средств с какого-либо футбольного клуба.

«Томь» последний раз выступала на профессиональном уровне в сезоне 2021/2022, когда заняла 14 место в ФНЛ. После этого сезона из-за финансовых проблем клуб потерял профессиональный статус и был исключен из РФС. Из-за долгов имущество футбольного клуба было арестовано, в том числе стадион «Труд» (Центральный стадион клуба). Позднее «Труд», здание клуба, а также стадион молодежного состава «Темп» были переданы в собственность Томска. Юрлицо клуба — ООО «ФК «Томь» банкротом признано не было.

По информации из банка данных исполнительных производств ФССП России, в настоящее время в отношении ООО «ФК «Томь» возбуждено 22 исполнительных производства на общую сумму 24 млн рублей. Крупнейшим является производство из-за долга «Томи» перед ФНС на сумму 10,6 млн рублей.

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