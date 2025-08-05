Проект «Томскнефтехима» и «Макушин Медиа» попал в шорт-лист премии «Лучшая корпоративная книга 2025»

5 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

Книга «50 поводов для гордости» об истории «Томскнефтехима» попала в шорт-лист премии «Лучшая корпоративная книга 2025». Над проектом совместно с компанией работало томское издательство «Макушин Медиа».

— Мы создали книгу к 50-летию томской нефтехимии: ровно столько исполнилось нашему предприятию с момента решения о его строительстве. И выбрали динамичный и эмоциональный формат — как если бы историю предприятия мы рассказывали в соцсетях. Каждый факт, а мы последовательно говорим о всех 50 годах развития томской нефтехимии, это отдельная stories: лаконичная, с хорошим «историческим визуалом», — отметила Екатерина Козлова, эксперт отдела корпоративных коммуникаций «Томскнефтехим».

Еще одним важным решением стал выбор для книги оригинального альбомного формата с верхним корешком — издание раскрывается снизу вверх, как блокнот или календарь. Внутри представлены сотни фотографий, часть — из личных архивов сотрудников компании. Для проекта было записано множество историй, часть из которых невозможно найти в документах — от курьезных случаев до профессиональных лайфхаков 1970-2000-х годов. Оригинальный формат позволяет включиться в повествование буквально с любой страницы.

Юбилейное издание выполнено в оригинальном формате stories. Фото: Василина Фаткулина

— На старте проработки идеи мы изучили опыт региональных издательств и оценили кейсы команды «Макушин Медиа». Импонирует работа команды издательства с локальным историческим материалом: визуально сильные проекты и при этом уважительное отношение к фактам. Полное совпадение с нашей задачей, — отметила Екатерина Козлова.

— Очень рады, что проект компании вошел в шорт-лист премии. Для нас это была интересная задача: пресс-службе компании хотелось соединить те наработки, которые были уже использованы к юбилейной дате для соцсетей и бумажную книгу. Таким образом, была изначально задана концептуальная рамка: «книга stories». От этого мы и отталкивались с точки зрения визуального решения. Но необходимо было отобрать и адаптировать собранные материалы под формат (а материалов было очень много!), определиться со структурой повествования и отстроиться от предыдущих юбилейных изданий. Все это — в режиме довольно жестких сроков, — рассказала главный редактор издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

В книге собрано множества старых фотографий, в том числе и из личных архивов сотрудников. Фото: Василина Фаткулина

В число 50 лучших книжных проектов, изданных организациями и компаниями, вошли юбилейные и детские книги, проекты по истории компаний, издания, рассказывающие о продукции, корпоративной культуре. Всего в опубликованном шорт-листе премии — 12 основных номинаций.

«Лучшая корпоративная книга 2025» организована коммуникационной группой «МедиаЛайн» при поддержке проекта InterComm. В состав жюри вошли более 20 экспертов, среди которых представители ведущих издательств, коммуникационных агентств, писатели, общественные деятели, руководители коммуникационных подразделений компаний-отраслевых лидеров.

— Каждая книга в этом списке — это не просто издание, а мощный инструмент коммуникации, бренд-репутации и вдохновения. Все это отличные, качественные издания, настоящий золотой фонд корпоративного нарратива! — отметил председатель Оргкомитета Премии «Лучшая корпоративная книга» Константин Юшин.

Результаты премии будут подведены после онлайн-защит проектов. Имена победителей назовут 6 августа на торжественной церемонии награждения.

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