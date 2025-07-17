Томск столкнулся с резким ростом расходов на расселение аварийного жилья

17 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Дефицит бюджета Томска на 2025 год заметно вырастет из-за активизации населения, взыскивающего в судебном порядке средства на компенсацию аварийного жилья, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заммэра — начальника департамента финансов Томска Анну Мальсагову.

Комитет по бюджету, экономике и собственности гордумы Томска рассмотрел предложенные администрацией города планы по вынужденной корректировке бюджета. Предлагается резко увеличить дефицит — с 2,318 млрд рублей до 4,223 млрд рублей. Доходы останутся на прежнем уровне (22,911 млрд рублей), расходы вырастут до 27,134 млрд рублей, говорится в проекте решения думы.

«Проект (поправок в бюджет — прим. ред.) необычный для нас. Ситуация связана с поступлением исполнительных листов по выплате выкупной стоимости изымаемых для муниципальных нужд помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными. Начиная с 2023 года у нас резко растет количество таких дел и поступление листов», — сказала Мальсагова на заседании комитета.

По ее словам, жители стали заметно чаще обращаться за соответствующими выплатами через суд, а не в порядке очередности. Это привело к тому, что общая сумма компенсаций за аварийное жилье, которую город должен выплатить в этом году, составляет уже 2,5 млрд рублей. При этом за весь прошлый год эта сумма равнялась 1,8 млрд рублей. Согласно прогнозу, до конца года суды могут выдать исполнительные листы еще на 1,9 млрд рублей. В целом же общий объем возможных затрат на эти цели оценивается в 19 млрд рублей (4 тыс. жилых помещений).

Она пояснила, что других источников, кроме как увеличить дефицит бюджета, нет. В случае утверждения поправок в бюджет город попытается привлечь кредитные средства в банках.

«Все эти мероприятия приведут к увеличению предельного дефицита бюджета, к внесению изменений в программу муниципальных заимствований и увеличению величин верхнего долга на ближайшие три года. Ситуация эта вынужденная, неоднозначная, 24,3% будет дефицит в случае принятия поправок. (...) Это может у нас привести даже к введению внешнего управления в части именно бюджета. Исполнительный лист приравнивается к расходному обязательству. Поэтому если расходные обязательства выше 30% — это введение внешнего управления», — сказала она, отметив при этом, что такой сценарий выглядит маловероятным.

«В случае принятия (бюджета с поправками — прим. ред.) объявляем кредитные аукционы и пытаемся привлечь средства. Банки на нас будут не так хорошо смотреть, как на заемщика. Рейтинг в сентябре нам снизят. И тут дальше под угрозу встает эмиссия ценных бумаг, мы с таким рейтингом можем ее не осуществить. Но делать мы все это должны и будем. Я думаю, привлечение средств будет», — заверила Мальсагова.

По ее словам, эта ситуация скажется и на формировании бюджета следующего года.

«Безусловно, это аукнется при формировании проекта бюджета на 2026 год. Пока в черных красках, в которых я это вижу, будет происходить так: зарплата порядка 4 млрд рублей, исполнительные листы — 4 млрд рублей и коммунальные услуги. И все, больше в проекте бюджета вы ничего не увидите, который будет внесен в думу Томска. Мы и сейчас уже входим в долги, и в следующем году будет такая ситуация. И никто этого не мог предугадать и предвидеть», — пояснила она.

В качестве мер по решению проблемы в будущем заместитель мэра предложила обращение в областной бюджет для участия в региональных программах, а также обращение с инициативой об изменении законодательства о процедуре исполнения обязательств по судебным решениям, чтобы город мог равномерно планировать бюджет.

«Ведется работа по получению отсрочки по оплате листов. У нас есть только одно решение суда, который разрешил нам провести отсрочку до 1 февраля 2026 года. Порядка 200 решений суда у нас таких (о необходимости произвести выплату — прим. ред.) есть. До конца этой недели будут поданы иски в суд, чтобы мы могли получить отсрочку исполнения», — пояснила заместитель мэра.

По ее словам, осенью городской бюджет может получить из областного около 300 млн рублей на частичное решение этой проблемы, однако документально это намерение пока не закреплено.

«Этой истории порядка 7-10 лет. Мы не предусматривали в бюджете расходы на расселение. Надеялись на региональный проект, который нам поможет. Своими действиями мы тоже привели к тому, что люди пошли в суды, не дожидаясь очереди на расселение», — добавила она.

Мальсагова отметила, что в соседних регионах подобной проблемы нет. С похожими ситуациями столкнулись только Норильск (Красноярский край) и Юрга (Кемеровская область), которые также ищут выход из сложившейся проблемы.

Комитет по бюджету, экономике и собственности гордумы Томска принял соответствующие поправки. Теперь они будут вынесены на голосование на очередном собрании думы.

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