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В Томской области осудили работника, который слил дизтопливо с теплохода

Город, Криминал, Происшествия, Томские новости, слил топливо интересные новости Томска происшествия на воде В Томской области осудили работника, который слил дизтопливо с теплохода

Томский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему капитану судна, обвиняемому в растрате, сообщает Томская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Тогда капитан теплохода АО «Томская судоходная компания» во время движения судна слил вверенное ему дизельное топливо в емкость теплохода покупателя. Таким образом работодателю был причинен ущерб в 51 тыс. рублей.

В итоге суд признал бывшего капитана виновным и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

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