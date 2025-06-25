В Томской области осудили работника, который слил дизтопливо с теплохода

25 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

Томский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему капитану судна, обвиняемому в растрате, сообщает Томская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Тогда капитан теплохода АО «Томская судоходная компания» во время движения судна слил вверенное ему дизельное топливо в емкость теплохода покупателя. Таким образом работодателю был причинен ущерб в 51 тыс. рублей.

В итоге суд признал бывшего капитана виновным и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

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