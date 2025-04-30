«Она часть меня». Как слабовидящая сибирячка живёт с лабрадором-поводырём

Сегодня, 30 апреля, празднуется Международный день собак-поводырей. В связи с этим делимся рассказанной kuzbass.aif.ru историей 45-летней кемеровчанки Елены Кожиной, инвалида первой группы по зрению, глазами которой является лабрадор Кэнни.

Рассказываем, как любвеобильная собака-поводырь помогает женщине, служит её глазами и дарит свободу и независмость.

Училась по аудиокассетам

«Мой диагноз — частичная атрофия зрительного нерва и пигментная дегенерация сетчатки. В 11 лет началось резкое снижение зрения, и мне дали первую группу инвалидности. До 13 лет не могли поставить точный диагноз. В 15 лет я прочитала последнюю художественную книгу своими глазами, а в 16 — учебную. Я пережила тяжёлую депрессию», — так вспоминает начало своей болезни Елена Кожина.

С 9-го по 11-й класс кемеровчанка училась на слух в обычной общеобразовательной школе. К счастью, одноклассники относились исключительно по-дружески и старались помочь. Депрессию девушка преодолела с помощью близких.

После нескольких операций она начала самостоятельно передвигаться, но читать и писать уже не могла.

Так как Елену всегда интересовали человеческие взаимоотношения (и хотелось самой избавиться от комплекса неполноценности), решилась поступать на социально-психологический факультет в КемГУ. Кемеровчанке дали право сдавать экзамены устно. Училась тоже на слух, через аудиокассеты. Читать по Брайлю врачи не рекомендовали, чтобы не «пересадить» всю чувствительность на пальцы и не потерять оставшееся зрение. Университет она окончила с красным дипломом в 2002 году.

С того же года начала работать в Кузбасской областной детской клинической больнице — преимущественно с детьми, подростками, ранней подростковой беременностью, её прерыванием, бесплодием, беременными семьями и роженицами. Помогая другим, Елена помогает и себе, осваивая методы саморегуляции, техники на дыхание, практики релаксации, медитации и многое другое.

«Моя работа всегда мне очень нравилась. В 2020 году я получила диплом медицинского клинического психолога. В этом году я закончила обучение по специализации „кризисная экстремальная психология“. На мой взгляд, психолог должен быть сапожником не только в сапогах, но и иметь разный ассортимент обуви на все случаи жизни, поэтому ещё хочу освоить и получить диплом коммуникативно-поведенческой психотерапии, гипнотерапии, психосоматики», — делится планами Елена.

Двухнедельные курсы и экзамен

«Передвигаться мне всегда было очень сложно, потому что всё сливалось. Я видела лишь размытую картинку и почти не различала цвета. В 28 лет мне удалили оба хрусталика, и это привело к почти полной потере зрения в 33 года. После нескольких операций вернулось цветовое восприятие, но всё сливается, нет чётких границ. Предметы я вижу ближе, чем они есть на самом деле. Зрительный остаток, который у меня сейчас, нисколько не помогает в передвижении, скорее мешает. Конечно же, читать и писать я не могу», — говорит Елена.

Долгое время она мечтала о собаке-поводыре, потому что в случае слабовидящих такие собаки — это не просто братья меньшие, члены семьи или хвостатые товарищи. Они фактически заменяют глаза. Собака-проводник помогает обходить препятствия, показывает ступени, переходы, находит свободную скамейку в парке и поднимает упавшие вещи. Но ответственность за собаку всё-таки несёт её хозяин, который должен хорошо знать маршрут или уметь обратиться за помощью к другим людям.

Чёрного лабрадора Кэнни женщина получила в 2019 году. Сначала долго изучала информацию о жизни с четвероногим напарником, готовилась, а потом написала заявление в тогда ещё ФСС (сейчас Соцфонд). Прошла медкомиссию и оказалась в индивидуальной программе реабилитации. По ней можно было указать конкретную породу, пол, окрас и характер будущего питомца. Российская школа подготовки собак-проводников поставила Елену на очередь, а через полгода пригласила к себе на занятия с инструктором.

Просто так собаку не дают — сначала хозяева проходят плотную подготовку на базе специального учебного городка: две недели учатся дрессировке и привыкают к новым друзьям. После — сдают экзамены (что-то типа прохождения с многочисленными препятствиями) и в новом составе отправляются домой.

«Знакомство с Кэнни было потрясающим. Собака настолько живая, общительная и любвеобильная, мы подружились сразу. Но она своенравная, нужно суметь на неё повлиять. У меня это получается. Тандем у нас очень крепкий, тёплый. Кэнни дарит мне свободу, независимость и самостоятельность в передвижении. Это не просто друг, это часть меня», — радуется Елена.

«Нельзя останавливаться»

Обычный день кемеровчанки начинается с того, что утром она кормит и выгуливает собаку, а затем занимается собой: пьёт кофе, завтракает и идёт на работу. 2,5 км в одну сторону помогает преодолевать Кэнни, которая затем ждёт хозяйку 7-8 часов в кабинете Елены, и идёт с ней обратно домой.

Вечером — снова прогулка, с активным лабрадором надо гулять не менее трёх часов в день. Помимо физического здоровья собаки, нужно следить и за своим, поэтому Елена каждый день старается заниматься на гимнастическом диске, велотренажёре и крутить обруч.

«У меня множество увлечений. Обожаю читать, пишу стихи, слушаю аудиокниги, участвую в аудиоспектаклях, посещаю театры, музеи, кино, очень люблю готовить. С мамой мы обожаем путешествовать и побывали во многих странах: Скандинавии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Белоруссии, Польше, Чехии, Германии, Турции, объехали много мест в России», — рассказывает о себе Елена, которая с каждой поездки привозит сувениры и собирает свою коллекцию памятных мест.

Мама помогает в путешествиях прочувствовать женщине окружающее: она чётко и ярко всё описывает дочери и даёт возможность ощутить что-то физически. Например, в Средиземном море Елена купалась в открытом море. В других местах — плавала с дельфинами, каталась на лошади, прыгала с парашютом.

Кемеровчанка старается радоваться каждому мгновению в жизни, особенно тому, что у неё есть семья, близкие и друзья. От первого брака осталась 21-летняя дочь Кристина, которая сейчас учится в университете. Елена живёт с родителями в таунхаусе.

«Несмотря на то, что мой диагноз неизлечим, я стараюсь жить в полном смысле этого слова, потому что жизнь прекрасна. Нельзя останавливаться, нужно расти, развиваться. Мечтаю посетить те места, где ещё не была. Ещё мечтаю освоить танцы с собакой. Хотелось бы попробовать заняться вокалом. Спорт, творчество, поэзия, общение с природой, классическая музыка, путешествия помогают восстанавливать силы и идти дальше», — заключает героиня.

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