Последние звонки в школах Томской области пройдут 24 мая

31 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

В Томской области определены даты проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года для выпускников школ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, последние звонки пройдут 24 мая. Выпускные вечера запланированы на 28 июня.

В сообщении уточняется, что администрации школ уже начали подготовку к мероприятиям.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».