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Последние звонки в школах Томской области пройдут 24 мая

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В Томской области определены даты проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года для выпускников школ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, последние звонки пройдут 24 мая. Выпускные вечера запланированы на 28 июня.

В сообщении уточняется, что администрации школ уже начали подготовку к мероприятиям.

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