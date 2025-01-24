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Экс-инженер Сибирского химкомбината осужден за взятку

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Заводский районный суд Кемерово признал виновным 48-летнего бывшего инженера химического комбината в получении взятки и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные прокуратуры Кузбасса.

«Судом установлено, что инженер отдела по эксплуатации и обеспечению имущественного комплекса дочерней компании ГК „Росатом“ в октябре 2024 года получил от директора коммерческой организации 400 тыс. рублей за содействие в согласовании и подписании актов выполненных работ по обслуживанию и содержанию железнодорожных путей химкомбината без фактического их выполнения», — говорится в сообщении.

После получения взятки инженера задержали сотрудники ФСБ, СКР возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Помимо заключения и штрафа суд лишил фигуранта права занимать определенные должности на 4 года.

В правоохранительных органах «Интерфаксу» уточнили, что речь идет о бывшем инженере АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ»).

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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