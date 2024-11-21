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На платформе Roblox появился «Кибергород» и эксклюзивные скины от «Ростелекома»

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«Ростелеком» построил на игровой онлайн-платформе Roblox виртуальный мир «Кибергород» с эксклюзивными скинами в стиле киберпанк и мини-игрой с интересной полосой препятствий. Roblox — самая популярная по скачиваниям игра на смартфонах в России. Ежемесячная аудитория по всему миру превышает 200 млн пользователей, более 60% из них — дети.

Виртуальный мир доступен всем игрокам, зарегистрированным в Roblox. Здесь можно соревноваться с друзьями в прохождении препятствий, а также приобрести эксклюзивные скины — внутриигровые костюмы персонажей. Получить их можно на игровой платформе, а затем активировать в основной локации «Кибергорода». Для абонентов тарифного плана «Игровой» от «Ростелекома» предусмотрена специальная цена.

Выбрать можно два вида скинов, которые станут хорошим подарком для юных игроков: «Энергетический вихрь» и «Цифровая принцесса». Тираж ограничен — всего 1 000 копий на каждый скин.

«Roblox — популярная игровая онлайн-платформа, где можно создавать собственные мини-игры и играть в уже существующие. „Ростелеком“ запустил в Roblox свой мир современного технологичного „Кибергорода“. Он доступен всем интернет-пользователям, а наши юные абоненты по всей стране дополнительно получат скидку на эксклюзивные скины для игры. Мы рады, что смогли расширить и разнообразить игровой опыт для нашей молодежной аудитории», — отметил директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелеком» Александр Ряховский.

Стоимость уникального скина для абонентов тарифа «Игровой» со скидкой составляет 359 руб. Приобретая скин, пользователь получает его навсегда и может использовать не только в «Кибергороде», но и во всей метавселенной Roblox.

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