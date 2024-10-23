18+
18+
РЕКЛАМА

Более 10 000 томичей наблюдают за придомовой территорией при помощи камер «Ростелекома»

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости Томска камеры наблюдение мониторинг безопасность Более 10 000 томичей наблюдают за придомовой территорией при помощи камер «Ростелекома»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjeTYYJw.

«Ростелеком» установил комплексное видеонаблюдение в 45 многоквартирных домах Томска. Уже более 10 000 человек следят за сохранностью имущества при помощи приложения «Ключ».

«Применение смарт-сервисов в повседневной жизни становится привычным для наших абонентов. Посмотреть за автомобилем, чем занимается ребенок на площадке или кто намусорил в подъезде может любой житель многоэтажки при помощи мобильного приложения „Ключ“ В этом году мы фиксируем спрос на монтаж камер по периметру дома, в подъездах и лифтах среди собственников вторичного жилья. А в новостройках мы чаще устанавливаем „Умные домофоны“ со встроенным видеонаблюдением», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

В зависимости от потребностей клиента оператор предлагает различные виды устройств: с качеством записи Full HD и широким углом обзора, инфракрасной подсветкой, для съемки в ночное время, купольные, цилиндрические, поворотные, с приближением. Также на любую камеру можно настроить функцию «Тревожный монитор», при помощи которой в случае перекрытия обзора или обрыва трансляции абоненту придет уведомление.

«“Ростелеком» имеет собственные дата-центры по всей стране, поэтому заказчику не нужно ставить дополнительные серверы и заботится об их техническом обслуживании. Пользователям услуги «Комплексное видеонаблюдение» мы предлагаем хранение архива записей сроком до 60 дней», — подчеркнула коммерческий директор по массовому сегменту Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

«Мы установили камеры, чтобы бороться с вандализмом в подъезде. Видеонаблюдение не только помогает в поиске злоумышленников, но и служит сдерживающим фактором: зная, что их действия могут быть записаны, хулиганы дважды подумают, прежде чем нарушить порядок. Кроме того, приложение „Ключ“ — удобное и интуитивно понятное, что позволяет легко просматривать записи и в целом управлять услугой», — считает житель дома по ул. Лебедева 87 Владимир Янушев.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ключ Ростелеком» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Волонтеры «Газпромнефть-Востока» построили экопространство для белок

25 сентября 2024
Томские новости

В конце октября томичей ждет шестидневная рабочая неделя

3 октября 2024
Томские новости

Трое пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Томске

12 октября 2024
Томские новости

При поддержке «Газпромнефть-Востока» в Парабели появилось новое молодежное пространство

14 октября 2024
Томские новости

Девочка пострадала во время резкой остановки в томской маршрутке

21 октября 2024
Томские новости

До конца года томичи могут экономить на проезде в общественном транспорте

7 октября 2024
Томские новости

Новый первый заммэра Томска из Омска вступил в должность

23 октября 2024
Томские новости

Томские ученые создали прототип препарата, предотвращающего метастазы

23 октября 2024
Томские новости

«Музей историй Томска» открылся в «Изумрудном доме»

1 октября 2024