Более 10 000 томичей наблюдают за придомовой территорией при помощи камер «Ростелекома»

23 октября 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» установил комплексное видеонаблюдение в 45 многоквартирных домах Томска. Уже более 10 000 человек следят за сохранностью имущества при помощи приложения «Ключ».

«Применение смарт-сервисов в повседневной жизни становится привычным для наших абонентов. Посмотреть за автомобилем, чем занимается ребенок на площадке или кто намусорил в подъезде может любой житель многоэтажки при помощи мобильного приложения „Ключ“ В этом году мы фиксируем спрос на монтаж камер по периметру дома, в подъездах и лифтах среди собственников вторичного жилья. А в новостройках мы чаще устанавливаем „Умные домофоны“ со встроенным видеонаблюдением», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

В зависимости от потребностей клиента оператор предлагает различные виды устройств: с качеством записи Full HD и широким углом обзора, инфракрасной подсветкой, для съемки в ночное время, купольные, цилиндрические, поворотные, с приближением. Также на любую камеру можно настроить функцию «Тревожный монитор», при помощи которой в случае перекрытия обзора или обрыва трансляции абоненту придет уведомление.

«“Ростелеком» имеет собственные дата-центры по всей стране, поэтому заказчику не нужно ставить дополнительные серверы и заботится об их техническом обслуживании. Пользователям услуги «Комплексное видеонаблюдение» мы предлагаем хранение архива записей сроком до 60 дней», — подчеркнула коммерческий директор по массовому сегменту Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

«Мы установили камеры, чтобы бороться с вандализмом в подъезде. Видеонаблюдение не только помогает в поиске злоумышленников, но и служит сдерживающим фактором: зная, что их действия могут быть записаны, хулиганы дважды подумают, прежде чем нарушить порядок. Кроме того, приложение „Ключ“ — удобное и интуитивно понятное, что позволяет легко просматривать записи и в целом управлять услугой», — считает житель дома по ул. Лебедева 87 Владимир Янушев.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ключ Ростелеком» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

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