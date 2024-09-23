В Университетской роще ТГУ спилили старую иву Морякиной

Сегодня, 23 сентября, в Университетской роще Томского государственного университета перед корпусом №2 снесли аварийное дерево — иву ломкую.

— К сожалению, она (ива — прим. ред.) была признана аварийной, и дерево пришлось ликвидировать. Какое растение будет высажено на ее месте — решается, — рассказали «Томскому Обзору» в пресс-службе вуза.

Как отметил профессор кафедры ботаники, бывший декан биолого-почвенного факультета ТГУ Александр Ревушкин, эта ива была посажена в шестидесятые годы прошлого века.

— Их (ивы — прим. ред.) высадили, когда построили второй корпус — перед ним такое вот пространство получилось. Место очень хорошо спланировала Валентина Андреевна Морякина. Она работала в Ботаническом саду, а после отъезда его директора в Калининград возглавила Ботсад и проработала там до конца своей жизни, — рассказал Александр Ревушкин. — Посреди этого большого газона она посадила три или четыре ивы. Со временем они — ивы растут очень быстро — выросли в прекрасные деревья и очень хорошо смотрелись именно на большом газоне. Валентина Андреевна же продумала своеобразные кулисы — декорацию, которая прикрывает и выделяет вход во второй корпус, а именно — там растут берёзы, например.

Часть ив из той партии спилили еще лет 10 назад.

— С того момента одна ива осталась, она была как раз напротив входа в центр культуры ТГУ, — рассказал Александр Ревушкин. — Она довольно уже состарилась серьёзно, поэтому её поддерживали — отпиливали ветви большие, толстые, которые подсыхали, их обрабатывали. Выглядела она очень интересно, потому что кроны особой у нее не было, а был такой толстый ствол, из которого выходили не очень крупные ветви.

По словам профессора, спиленное дерево в значительной части состарилось и болело. Ивы быстро растут, но и стареют тоже быстро — 50-70 лет для этого дерева — долгий срок.

— Сейчас надо посадить новую иву, взрослый экземпляр, это реально сделать — приживаются ивы очень хорошо. В результате, вырастет через три-четыре года дерево, которое и дальше будет всех радовать, — считает Александр Ревушкин. — Главное — не яблоню какую-нибудь, а именно иву. Ивы для этого места хорошо подходят.

Фото: телеграм-канал ТГУ

Напомним, Университетская роща является памятником природы Томской области. Она была заложена в 1885 году при Императорском томском университете профессором П. Н. Крыловым. Здесь высажены местные хвойные породы, черёмуха, бузина, рябина, берёза, сосна, лиственница, ель, тополь и другие растения.

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