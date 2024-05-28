В ТГУ провели тактильную экскурсию для незрячих томичей

В галерее «В Главном» Томского государственного университета прошла тактильная экскурсия для слепых и слабовидящих людей. Они познакомились с экспозицией выставки «История российского дизайна 1917-2017».

Как уточняют в пресс-службе вуза, тактильные версии экспонатов на 3D-принтере напечатала студентка 2 курса магистратуры «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» Института искусств и культуры ТГУ Валерия Яковлева. Она же подготовила адаптированную экскурсию.

Посетители смогли потрогать копии самовара «Спутник», автомобиля БЕЛАЗ-548В, телевизора «Электроника ВЛ-100», плакатов Александра Родченко, Владимира Маяковского и Густава Клуциса.

Мероприятие началось с краткой истории ТГУ у памятника Дмитрию Менделееву и Василию Флоринскому. Здесь посетители смогли потрогать рельефную карту плана главного корпуса ТГУ.

Начало экскурсии Фото: пресс-служба ТГУ

Во время подготовки тактильных копий Валерия знакомила участников Томского отделения Всероссийского общества слепых с первыми печатными экземплярами и собирала обратную связь по улучшению качества объемных экспонатов.

— Все тактильные модели после печати мы тестировали с незрячими людьми во Всероссийском сообществе слепых. Первым был напечатан плакат «Без революционной теории не может быть революционного движения». Текст получился достаточно хорошо, но слепым и слабовидящим людям было сложно понять, что же написано. Поэтому было принято решение напечатать текст выпуклым и взять более простой плакат, где не будет лиц, — цитирует пресс-служба автора экскурсии Валерия Яковлева.

Чтобы модели были более приятны на ощупь их после печати покрывали растворителем. Все тактильные экспонаты меньше, чем оригиналы, чтобы можно было оценить весь объект целиком и не потерять смысл.

Выставку «История российского дизайна 1917-2017» будет работать до 15 июня.

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