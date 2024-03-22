Музыка чисел. Что увидят томичи на выставке личных вещей Эдисона Денисова

22 марта 2024 / Томский Обзор

В воскресенье, 24 марта, в фойе Большого концертного зала Томской филармонии откроется выставка «Музыка чисел: библиотека композитора Эдисона Денисова».

Посетители впервые смогут увидеть экспонаты, переданные в Научную библиотеку ТГУ летом 2023 года вдовой композитора Екатериной Денисовой-Брюжман.

Любимые пластинки Эдисона Денисова Фото: Томский Обзор

Как сообщают организаторы, на выставке представлены партитуры, написанные самим композитором и его современниками, пластинки, художественная и научная литература, книги о музыке.

— Библиотека Денисова — это более 5000 единиц хранения: книги на разных языках, около 1200 пластинок, 1100 нотных сборников и партитур. Показать всё сразу невозможно: библиотека не только большая, но и многогранная, — рассказывает Екатерина Ивановская, заведующая отделом Основного фонда Научной библиотеки ТГУ.

Монтаж экспозиции Фото: Томский Обзор

По словам музыковеда, руководителя концертно-камерного отдела Томской филармонии Василины Сыпченко, в экспозицию вошли предметы, которые играли важную роль в формировании личности Денисова. Это и материалы, связанные с творчеством его учителей — Шостаковича, Шебалина, и пластинки, которые композитор любил слушать, в их числе записи произведений Баха и Моцарта.

— Есть художественные произведения, которые он читал, например, Булгакова. Есть книги, подаренные Денисову его друзьями-единомышленниками с их автографами. Также у нас — в Большом концертном зале — можно будет увидеть автографы самого композитора: у него была традиция подписывать все свои книги. Отдельное место в библиотеке занимают материалы, связанные с Пьером Булезом — французским композитором и дирижёром, дружба с которым длилась больше 30 лет. Есть в библиотеке Денисова и разные издания Библии, — добавляет Василина.

Книги из личной библиотеки автора Фото: Томский Обзор

К передаче библиотеки Эдисона Денисова Томскому государственному университету музыковед имеет непосредственное отношение. Именно Василина посоветовала вдове композитора Екатерине Денисовой-Брюжман подарить книги вузу, в котором учился Денисов. Сейчас в библиотеке идут работы по регистрации и описанию книг. А в дальнейшем планируется открыть «Кабинет Денисова», в котором можно будет не только читать книги, которые хранил Денисов, но и слушать пластинки из его коллекции.

Открытие состоится 24 марта в 17.40 по адресу: пл. Ленина, 12а. В этот же день в БКЗ Томской филармонии откроется Фестиваль современной музыки «DENISOV». Томичи смогут послушать произведения Денисова и Шостаковича в исполнении Томского академического симфонического оркестра.

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