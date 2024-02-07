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Скончался известный томский политик Лев Пичурин

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В ночь на среду, 7 февраля, на 97-м году жизни скончался известный томский политик Лев Федорович Пичурин.

Как сообщили «Томскому Обзору» представители регионального парламента, время и место прощания еще не определены.

Лев Пичурин родился в 1927 году в Ленинграде. В 1948 году с отличием окончил Томское ордена Красной звезды артиллерийское училище. В 1956 также с отличием закончил Томский педагогический институт по специальности учитель математики и физики. В 1963 году окончил аспирантуру ЛГПИ им. А. И. Герцена по методике преподавания математики, с 1963 г. — кандидат педагогических наук, с 1985 года — профессор.

Работал учителем допризывной подготовки и физкультуры Томского областного музыкального училища, преподавал математику в школе и институте — создал кафедру методики математики и в течение 25 лет заведовал ею.

В 1981–1984 годах был советником Министерства просвещения Демократической республики Афганистан. С 2003 по 2012 — профессор кафедры культурологии и социологии Томского университета систем управления и радиоэлектроники.

Также Лев Федорович был внештатным сотрудником «Известий», «Учительской газеты», «Советской России», местных газет, радио и телевидения, автор более 70 книг и брошюр. Лауреат ряда литературных премий, в том числе «Слово к народу» (Москва), «Акулы пера» (Томск), «Премия имени Николая Клюева» (Томск). Награжден медалью имени К. Д. Ушинского. Имеет восемь медалей СССР. Награжден орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть», орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед партией», орденом Российского Союза ветеранов Афганистана «За заслуги».

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнования родным и близким Льва Пичурина.

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