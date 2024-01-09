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Томичей приглашают на артист-ток с граффити-художником Виталием Ивлевым

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В пятницу, 12 января, в коворкинге «Формула» в Главном корпусе Томского политехнического университета пройдет артист-ток с художником Виталием Ивлевым (Wind). Мероприятие состоится в рамках проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск».

На встрече Виталий расскажет о своем творческом пути, о том, что для него искусство и сколько он зарабатывает. После чего все желающие смогут задать свои вопросы.

Напомним, главным героем граффити Виталия Ивлева долгое время оставался харизматичный чертик. Придуманный в 2011 году он стал постоянным жителем городским стен. Сейчас из более чем ста разного рода граффити с ним осталось лишь несколько. Некоторые из чертиков обосновались в томских заведениях тут и тут. Сейчас Виталий занимается цифровой иллюстрацией, создает курсы для художников и рисует графику для игр. О первых работах и вдохновении мы говорили с художником в большом интервью.

Мероприятие стартует в 18.30 по адресу: пр. Ленина, 30, первый этаж (коворкинг «Формула»). Вход свободный по предварительной регистрации.

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