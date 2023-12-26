Томским ученым удалось повысить уровень протеина и витаминов в червях и улитках

Ученые Биологического института Томского государственного университета увеличили содержание белка, витаминов и минералов у беспозвоночных животных, выращиваемых для изготовления пищевых добавок. Таких результатов им удалось добиться первыми в мире, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые смогли увеличить содержание витамина С, витаминов группы B, витамина К, йода, цинка, железа и других полезных элементов. При этом сырье, выращенное для производства пищевых добавок, очень экологично, и тяжелые металлы, которые присутствуют в воде и почве, определяются в нем в крайне малых значениях.

— Содержание питательных веществ (нутриентов) в биомассе беспозвоночных животных неравномерно. Оно отличается не только у разных видов, но и у особей, содержащихся в разных условиях, — объясняет руководитель проекта, заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных животных БИ ТГУ Анастасия Симакова. — Ряд полезных веществ может отсутствовать или находится на крайне низком уровне. В нашем исследовании мы поставили перед собой задачу: изменить состав биомассы беспозвоночных так, чтобы в ней присутствовали все необходимые элементы, и по возможности увеличить содержание некоторых нутриентов.

В качестве модельных были выбраны четыре вида беспозвоночных из насекомых, моллюсков и дождевых червей, традиционно разводимых в мире в качестве корма для животных, приготовления деликатесных блюд или утилизации органических отходов: это мраморный таракан, домовый сверчок, гигантская ахатина и красный калифорнийский червь.

В течение 30 дней каждая группа получала питание, обогащенное прекурсорами (специальными добавками из витаминов, минералов и макронутриентов — белка, жиров, углеводов). По окончании эксперимента состав беспозвоночных исследовали на содержание нутриентов и сравнили показатели с концентрацией полезных элементов в контрольных группах, которые выращивали на тех же субстратах, но без добавления прекурсоров.

— В эксперименте установлено высокое содержание белка в сырой биомассе модельных видов: у сверчков 35,0%, у ахатин 20,4%, у червей 17,6%, у тараканов 8,6%. Следует иметь в ввиду, что в сухой массе эти значения увеличились бы почти вдвое, — говорит Анастасия Симакова. — В ходе эксперимента нам удалось значительно повысить содержание белка в биомассе тараканов — более чем в два раза, у червей — в 1,2 раза. Таким образом, содержание главного полезного вещества биомассы беспозвоночных — белка — вполне поддается корректировке и увеличению до необходимых значений.

К числу наиболее значимых результатов также можно отнести повышение уровня витамина С у дождевых червей в 1,6 раза, значительно увеличилось содержание витаминов группы B, в частности, уровень В7 вырос в два раза. У других беспозвоночных повышение концентрации витаминов B1, B2, B3, B6, B7, B9 и B12 отмечено в разной степени. Например, содержание B6, B7 и B12 наиболее существенно повысилось у сверчков, уровень B2, B3, B9 заметно вырос у улиток ахатин.

Вместе с этим в ходе эксперимента в биомассе беспозвоночных возросло содержание жирорастворимых витаминов, но увеличение это очень неравномерно. Так, наибольший рост витамина К в 13,8 раза отмечен у тараканов, витаминов А, Е и D3 — у червей.

Эксперимент показал, что накопление жирорастворимых витаминов в биомассе беспозвоночных вполне возможно, и будущие эксперименты могут показать верхнюю границу накопления этих веществ.



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