Валентине Матвиенко презентовали проект размещения в Томске филиала Пушкинского музея в Доме офицеров

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Проект размещения Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в томском Доме офицеров (здание Общественного собрания) презентовали в Москве председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. Об этом «Томскому Обзору» сообщила руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. Пушкина Наталия Почтарева.

Встреча состоялась на международной выставке-форуме «Россия». Губернатор Томской области Владимир Мазур и директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачёва обсудили со спикером верхней палаты российского парламента перспективы Сибирского филиала музея в Томске. Елизавета Лигачёва подчеркнула, что город нуждается в подобном пространстве:

«Томск — это город, где живет много студентов. Им нужна культурная составляющая. Поскольку филиал Пушкинского музея изначально был Государственным центром современного искусства, мы не хотим бросать современное искусство. Им надо заниматься, потому что в Томске оно очень развито в виде, например, стрит-арта», — сообщила она.

Также глава региона Владимир Мазур отметил, что музей будет работать на весь сибирский регион.

Напомним, что в начале октября ГМИИ им. Пушкина и администрация Томской области сформировали рабочую группу по размещению в томском Доме офицеров сибирского филиала учреждения. Ранее сообщалось, что проектно-сметная документация для размещения Сибирского филиала Государственного музея искусств им. Пушкина в бывшем Доме офицеров будет подготовлена к концу следующего года.

Здание для Общественного (Благородного) собрания было построено в Томске в 1898 — 1900-х годах по проекту архитектора Константина Лыгина на месте сгоревшего особняка известного в Сибири золотопромышленника Философа Александровича Горохова. Более полувека Дом Общественного собрания был средоточием культурной жизни города.

Во время Гражданской войны здание перешло военному госпиталю, а впоследствии стало известно как Дом офицеров, где в годы Великой Отечественной войны размещались Вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов и стрелковая женская команда. Здесь же позже работали большой городской театр, кинотеатр, шахматная школа имени Петра Измаилова и Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии Сибирского химического комбината.

В течение нескольких лет здание пустовало, ремонтные работы не проводились. В 2011 году Минобороны передало здание в муниципальною собственность Томска, через год оно перешло к области.

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