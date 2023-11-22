Театральный сквер в Томске обретет узаконенное название и лишится Музы

22 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томский сквер на пер. Нахановича официально получит название «Театральный». Такое решение приняли представители комитета по регламенту и правовым вопросам томской гордумы, сообщается в телеграм-канале парламента.

По словам заммэра Томска Константин Чубенко, сейчас это название сквера является народным и в официальных документах никак не закреплено.

Предполагается, что в дальнейшем в Театральном сквере будет установлен памятник известному актеру Иннокентию Смоктуновскому. При этом находящуюся здесь скульптуру Музы, размещение которой не было оформлено официально, предполагается перенести в другое место. Эта идея принадлежит городской палате общественности.

Памятник Музе был установлен в сквере на пер. Нахановича в 2009 году по инициативе ОАО «Томское пиво». Автор идеи — скульптор Константин Архипов.

Ранее сообщалось, что в к столетию известного актера Иннокентия Смоктуновского в 2025 году предлагается назвать его именем улицу и сквер в Томске. Также обсуждался вопрос об установке памятника и присвоении деятелю кино и театра звания «Почётный гражданин Томской области».

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