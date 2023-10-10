Скончалась известная томская журналистка Наталия Бурова

10 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: из социальных сетей Наталии Буровой

Ушла из жизни известная томская журналистка Наталия Бурова. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального отделения Союза журналистов.

«Коллеги, нас постигла большая утрата — не стало Наталии Буровой», — говорится в сообщении.

О времени и месте прощания не сообщается.

Наталия скончалась на 51-м году жизни. До последнего времени она была директором информагентства НИА Томск.

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнование родным и близким Наталии Буровой.

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