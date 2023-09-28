В Томске установили еще одну маску фестиваля «Лики Сибири»

28 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Яна Мокшанова, Make Love Pizza

Еще одна маска, созданная в рамках фестиваля «Лики Сибири» в мае этого года, нашла свое место. Барельеф новосибирской художницы Алены Ивашко «Человек. Космос. Природа» разместили в дворике пиццерии Make Love Pizza во вторник, 26 сентября, сообщает менеджер Первого музея славянской мифологии Дарья Скерневская.

«Музей выходит в город. В течение октября-сентября мы строили новые коллаборации с университетами, торговыми центрами, музеями, кафе — искали места для размещения арт-объектов в городе. Сейчас маски уже нашли свои места», — добавляет она.

Работы по установке маски во дворике Make Love Pizza Фото: Яна Мокшанова, Make Love Pizza

Так, в Томске уже установлено восемь арт-объектов сибирских художников. Они находятся на зданиях вузов, кафе, культурных и общественных пространств, внутри ТЦ. Одна из них расположена прямо во дворике организатора фестиваля «Лики Сибири» — Первого музея славянской мифологии.

Маска Марины Зайковой «Песнь огня и металла» во дворике Первого музея славянской мифологии Фото: представлено организаторами

По словам Дарьи Скерневской, еще три барельефа появятся в городе в ближайшее время: маска Полины Помеловой будет расположена внутри одного из корпусов ТГАСУ, а маски Алисы Абросимовой и Александра Блосяка уже сегодня уехали в Ботанический сад.

Узнать о каждом арт-объекте, его художественных образах, отражающих знаковые, смысловые и локальные особенности территории Сибири, можно в аудиогиде на сайте izi.travel. В его создании принимали участие куратор проекта «Лики Сибири» Елена Кобылкина, экскурсоводы Елена Ерофеева и Марина Ростова, актер Томского театра драмы Илья Гваракидзе и музыканты Алексей Стефанский и Максим Пак. В дальнейшем аудиогид дополнится рассказами самих художников о созданных арт-объектах.

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