В Томске нашли фотографию с кошкой начала ХХ века

11 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: «Профессорская квартира»

Томский частный музей «Профессорская квартира» опубликовал фотографию с кошкой, сделанную в начале ХХ века. Она хранится в семейном архиве экскурсовода Ольги Мужиповой, говорится в сообщении.

«В центре на подставке сидит бабушка нашей Ольги — маленькая Мария Павловна Дурманова, которая держит забавного полосатого котенка. Фото было снято приблизительно в 1904–1905 годах в фотозаведении Шепелева в Ямском переулке (ныне пер. Нахановича) в Томске».

Фотография из семейного архива Ольги Мужиповой Фото: «Профессорская квартира»

Отмечается, что предположительно самая первая в мире фотография кошки была сделана в 1840-х годах. Сейчас она хранится в Гарвардском университете. Подобные изображения — редкая находка для исследователей, так как снимать домашних животных в то время было трудно. Питомца нужно было усадить перед камерой и проконтролировать, чтобы он не убежал во время длинной выдержки, требовавшейся фотографическим аппаратам первых моделей. Фотография из архива Ольги Мужиповой говорит нам о том, что котенок, видимо, считался полноправным членом семьи и память о нем хотели сохранить.

Исследованием и оцифровкой старинных томских фотопортретов музей «Профессорская квартира» занимается в рамках проекта «Панорама в лицах: начало томской фотографии», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Для томичей проходят лекции и мастер-классы, где их знакомят с историей и технологией отечественной фотографии (о технологии пинхол мы рассказывали в интервью с Федором Татарским — прим. ред).

Предполагается, что финальным этапом проекта станет выпуск альбома-каталога, посвященного томской фотографии до 1917 года. В него войдут оцифрованные снимки из собрания «Профессорской квартиры», а также отдельные материалы из частных коллекций и архивов других институций. Ознакомиться с ним можно будет на сайте музея и в электронных библиотеках.

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