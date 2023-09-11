18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске нашли фотографию с кошкой начала ХХ века

Профессорская квартира, Томские новости, томск профессорская квартира фотографии кошки история проекты панорама в лицах: начало томской фотог В Томске нашли фотографию с кошкой начала ХХ века

Томский частный музей «Профессорская квартира» опубликовал фотографию с кошкой, сделанную в начале ХХ века. Она хранится в семейном архиве экскурсовода Ольги Мужиповой, говорится в сообщении.

«В центре на подставке сидит бабушка нашей Ольги — маленькая Мария Павловна Дурманова, которая держит забавного полосатого котенка. Фото было снято приблизительно в 1904–1905 годах в фотозаведении Шепелева в Ямском переулке (ныне пер. Нахановича) в Томске».

Фотография из семейного архива Ольги Мужиповой
Фото: «Профессорская квартира»

Отмечается, что предположительно самая первая в мире фотография кошки была сделана в 1840-х годах. Сейчас она хранится в Гарвардском университете. Подобные изображения — редкая находка для исследователей, так как снимать домашних животных в то время было трудно. Питомца нужно было усадить перед камерой и проконтролировать, чтобы он не убежал во время длинной выдержки, требовавшейся фотографическим аппаратам первых моделей. Фотография из архива Ольги Мужиповой говорит нам о том, что котенок, видимо, считался полноправным членом семьи и память о нем хотели сохранить.

Исследованием и оцифровкой старинных томских фотопортретов музей «Профессорская квартира» занимается в рамках проекта «Панорама в лицах: начало томской фотографии», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Для томичей проходят лекции и мастер-классы, где их знакомят с историей и технологией отечественной фотографии (о технологии пинхол мы рассказывали в интервью с Федором Татарским — прим. ред).

Предполагается, что финальным этапом проекта станет выпуск альбома-каталога, посвященного томской фотографии до 1917 года. В него войдут оцифрованные снимки из собрания «Профессорской квартиры», а также отдельные материалы из частных коллекций и архивов других институций. Ознакомиться с ним можно будет на сайте музея и в электронных библиотеках.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Шесть деревьев упало в Томске за минувшие выходные

14 августа 2023
Томские новости

В Тегульдетском районе установили памятный крест жертвам репрессий

21 августа 2023
Томские новости

В первые дни осени в Томске пройдёт фестиваль уличного кино

30 августа 2023
Томские новости

Руководство Пушкинского музея планирует развивать томский книжный фестиваль

7 сентября 2023
Томские новости

В ночь на пятницу в Томске перекроют движение на перекрестке Красноармейской и Никитина

23 августа 2023
Томские новости

В Томске пройдет танцевальная лаборатория «В паре с объективом»

30 августа 2023
Томские новости

Томич выдумал историю о краже 1,7 млн рублей, которые он потратил на ставки на киберспорт

8 сентября 2023
Томские новости

Томичей вновь приглашают на музыкальные вечера на крыше

24 августа 2023
Томские новости

Спортсменка из Томской области взяла медали «Летнего Кубка Союза конькобежцев»

28 августа 2023
<