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Ботаникум. Краснокнижный цветок из долины реки Черталы

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Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области и как могут исчезнуть из нее, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона?

Партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в сибирской тайге. Вместе с ней мы исследуем лесные просторы и узнаем у специалистов интересные факты о редкой флоре в спецпроекте «Ботаникум» на Томском Обзоре.

Краснокнижную камнеломку можно встретить в долине реки Черталы Каргасокского района, там, где чистые грунтовые воды выходят на поверхность.

В топких низинках рядом с подземными ключами в июле–августе расцветают желтые звездочки краснокнижного вида. «Это места выклинивания грунтовых вод — именно так называют область их выхода на поверхность из-под земли. Сила напора бывает очень большой, и получается, что на грунте возникают двух-трехметровые возвышения. На них образуется дополнительный питательный слой, более плотный. Поэтому в местах выклинивания встречается много специфических растений, которые являются индикаторами повышенного содержания питательных веществ и свежей воды. К ним как раз можно отнести и камнеломку болотную», — объясняет Дмитрий Кропачев, начальник отдела по науке Васюганского заповедника.

Сохранить редкие виды в регионе помогает внимание к экологии. Этой весной сотрудники «Газпромнефть-Востока» стали участниками первого регионального форума по корпоративному экологическому волонтерству. Его целью стало создание централизованного сообщества, формирующего актуальную эко-повестку региона при участии бизнеса, студенческих организаций и общественников. Формирование общего центра позволит выдвигать и совместно реализовывать крупные экологические инициативы.

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