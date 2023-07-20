Томский джаз-клуб Underground запустят на новой площадке

20 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Повторно закрывшийся весной 2023 года томский джаз-клуб Underground начнет работу на новой площадке. О том, где будут проходить концерты, станет известно на открытии юбилейного — двадцатого джазового сезона, которое традиционно состоится во дворе Томского областного краеведческого музея.

— Мы и формат выдерживаем, и музыкальный материал. Как были 20 лет джазовым заведением, так и останемся, — рассказал «Томскому Обзору» основатель джаз-клуба Олег Усенко. — Мы все площадки в городе перешерстили, с которыми могли бы работать, и нашли наиболее подходящую. Мероприятия, которые будем проводить на новом месте, будут полностью нашими. Там будет работать наш звукорежиссер, дополнительное оборудование, музыканты. Ждем наших постоянных и новых гостей. Меню доработали так, чтобы оно было ближе к нашей привычной концепции. Конечно, один в один Underground мы не воспроизведем, но сделаем все, что можно, чтобы у людей ощущения от концертов остались те же самые.

Олег Усенко также подчеркнул, что с открытием Undeground у томских и сибирских джазовых и блюзовых музыкантов вновь появится площадка, где они смогут найти своего слушателя.

— Underground — это уникальное место для томских музыкантов. Наше закрытие — это большой удар для музыкантов, — рассказал Олег Усенко. — У нас около 30 различных томских музыкальных проектов — с участием солистов томского симфонического оркестра, филармонии, ТГУ-62, такие малоформатные проекты музыкальные. И они смогли реализоваться только на площадке джаз-кафе Underground. Больше нет никакого клуба или ресторана, им негде играть. Кроме того, существуют такие же малые формы в Сибири — хорошие коллективы из Нижневартовска, Красноярска, Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка, которые не смогли бы собрать тысячу человек в БКЗ, но теперь смогут приехать в Томск и успешно выступить в Undergound.

Открытие 20-го джазового сезона, на котором будет объявлено новое местоположение джаз-клуба Undeground, состоится 17 августа. В нем примут участие лучшие томские коллективы, а хедлайнером выступит одна из лучших блюзовых команд страны Blus Doctors. Помимо музыкальной программы гостей мероприятия будут ждать крафтовые сыры и напитки, а также мясо на гриле. Еда и напитки включены в стоимость билета.

Напомним, одно из старейших джазовых заведений Сибири, культовое томское джаз-кафе Underground было открыто в 2004 года в подвале одного из первых конструктивистских зданий города — дома железнодорожников. Позже, в советское время, здесь располагалось общежитие, студенческая столовая и библиотека ТУСУР, а также жилые квартиры. В 90-е первый этаж здания заняли магазины, а в 2019 году на их месте открылся Центр цифрового образования детей «IT-куб». Джаз-кафе Underground проработало 15 лет до февраля 2019 года, пока работа заведения не была остановлена из-за сложностей в оформлении арендного контракта помещения, находящегося в федеральной собственности. За годы работы в Underground успели выступить многие звезды российской и мировой джазовой сцены и сформировалась уникальная клубная атмосфера.

Позже, 24 января 2021 года, руководство ТУСУРа приняло решение вновь открыть джаз-кафе, однако, в марте 2023 заведение вновь было решено закрыть. 9 марта в ЦК ТГУ состоялся прощальный концерт Undeground.

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