Жители томского села отсудили почти 9 млн рублей у местной фермы за массовую гибель пчел от пестицидов

Шегарский районный суд Томской области встал на сторону местных жителей, подавших иск к местному крестьянско-фермерскому хозяйству о возмещении материального ущерба, причиненного массовой гибелью пчел, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные суда.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что в один из летних дней прошлого года сельские пчеловоды, каждый на своей пасеке, одновременно обнаружили массовый мор пчел. Проверкой, проведенной районным ветеринарным управлением, на основании лабораторных исследований определено, что причиной гибели пчел явилось отравление пестицидами», — говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что отравление пчел произошло из-за обработки пестицидами полей рапса, которую выполнили сотрудники фермы без надлежащего уведомления пчеловодов о сроках и местах обработки, используемых препаратах и способах их применения.

Иск пчеловодов удовлетворен в полном объеме — с ответчика взыскано более 8,9 млн рублей материального ущерба и 128,5 тыс. рублей судебных расходов, связанных с производством лабораторных испытаний, оценкой рыночной стоимости ущерба и уплатой госпошлины.

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