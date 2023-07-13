Томичей приглашают на детскую ярмарку в Первый музей славянской мифологии

В воскресенье, 16 июля, на крыше Первого музея славянской мифологии откроется детская ярмарка, на которой все желающие смогут поддержать творческих детей, сообщают организаторы в группе «ВКонтакте».

В мероприятии примут участие 40 детей, некоторые из них будут представлять свое творчество с семьей. На крыше музея гости смогут приобрести игрушки, украшения, мыло, сувениры, декор и многое другое. Помимо покупок, гостей ждут творческие мастер-классы, которые проведут сами дети. Под их руководством гости смогут изготовить для себя подставку для телефона, сплести колечко из бисера, расписать брошь, сделать коврик из одиночных носочков. Все созданные на мастер-классах изделия гости смогут забрать с собой.

В завершении ярмарки состоится мастер-класс «Основы финансовой предпринимательской грамотности для детей», стоимость посещения — 200 рублей.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 15.00 по адресу: Загорная, 12, крыша музея.

Вход на мероприятие бесплатный.

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