Новым гендиректором Томской ОЭЗ назначен бывший руководитель управления автодорог региона

28 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Генеральным директором Томской ОЭЗ назначен Юрий Дроздов, ранее возглавлявший управление автомобильных дорог Томской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, экс-гендиректор Томской ОЭЗ Константин Каминский, возглавлявший ее 10 лет, оставил пост по соглашению с советом директоров.

Юрий Дроздов приступает к обязанностям 30 июня. По словам губернатора, новому гендиректору предстоит «вдохнуть жизнь в ОЭЗ, наконец, достроить инжиниринговый центр, необходимый как резидентам, так и бизнес-сообществу региона, превратить особую экономическую зону в деловой квартал Томска».

Юрий Дроздов окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи, 15 лет служил в войсках Сибирского военного округа. Окончил РАНХиГС и ТГАСУ. С 2010 года в органах государственной власти и местного самоуправления. С 2014-го возглавлял ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области», где отвечал за строительство крупных региональных дорожных объектов, а также реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Депутат Законодательной Думы Томской области VI и VII созывов. Женат, два сына.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».