В Томске работы по благоустройству сквера Чернобыльцев находятся в завершающей стадии

21 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Работы по благоустройству томского Сквера Героев Чернобыля в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены на 90%. Об этом в ходе прошедшего сегодня, 21 июня, выездного совещания сообщил и. о. заммэра по благоустройству Николай Глебович.

«По графику у нас окончание работ 31 июля, но подрядчик берет на себе повышенные обязательства, что в июне он закончит. На сегодняшний день у нас процент выполнения работ больше 90. Мы находимся на завершающей стадии. Будем дальше работать по освещению, газону, установке малых архитектурных форм. Остается приборка и наведение порядка на парковке», — отметил Николай Глебович.

Николай Глебович (слева) и Михаил Ратнер на осмотре Сквера Героям Чернобыля Фото: Серафима Кузина

Он уточнил, что первый этап по благоустройству сквера был закончен в 2021 году. В начале мая этого года работы продолжились. На участке до ул. Карташова подрядная компания «Сиб-строй» полностью заменила тротуарную плитку, сделала газон, установила лавочки и провела освещение. Стоимость этих работ оценивается в 19,7 млн рублей.

Большая часть работ в сквере по ул. Дзержинского закончена Фото: Серафима Кузина

«Известно, в каком состояние нам досталась эта территория. Состояние было плачевное, старались сделать, как лучше для всех. Сложностей не было никаких, потому что департамент всегда был рядом, помогал, любой вопрос сразу на месте решался, — сообщил представитель подрядной организации.

По его словам, работы на объекте идут с опережением графика в три раза. Уже сегодня планируется закончить с плиткой, а в течение 3-4 дней доделать асфальт. К концу месяца работы в общественном пространстве будут завершены.

Представитель подрядной компании «Сиб-строй» Огсен Григорян Фото: Серафима Кузина

Также в сквере установят видеонаблюдение, подключенное к система «Безопасный город», и знаки, запрещающие выгул собак. Кроме этого, в 2023 году предусмотрено обновление находящейся на этой территории часовни Преображения Господня: планируется замена плитки на ступеньках и покраска фасада.

Фото: Серафима Кузина

«Хотел бы отметить работу подрядчика и заказчика, удалось ошибки прошлого сезона устранить. До 31 июля у нас срок контракта, однако, по заверениям наших служб, до конца июня территория будет готова. Это здорово, потому что для нас это возможность концентрироваться на других проектах, а для подрядчиков — заранее получить все необходимые финансовые ресурсы», — резюмировал и. о. мэра Михаил Ратнер, присутствовавший на совещании.

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